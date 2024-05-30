16 историй, которые доказывают, что за работу с людьми нужно выдавать ромашковый чай цистернами

Те, кто часто работают с людьми знают — всегда нужно быть начеку, а то того и гляди клиенты выкинут что-нибудь эдакое. Но вот иногда курьезных ситуаций не избежать. Герои нашей подборки уже давно привыкли к разного рода чудаковатости других людей, но даже их можно удивить.

Работаю провизором. Заходит к нам в аптеку молодой человек весьма интеллигентной внешности, протягивает мобильник и говорит: «Моя мама сейчас вам объяснит, что нужно». Беру трубку, слушаю список препаратов, попутно собираю их в пакет. В конце списка звучит просьба: «И что-нибудь от вшей, пожалуйста». Спрашиваю: «Для ребенка или взрослого, беременной женщины или неважно?» Мне отвечают: «Для мальчика, который к вам пришел». До конца дня я чесалась, как сумасшедшая, как будто вши у меня. © Подслушано / VK

Заказали у нас как-то пиццу. Спрашиваю у девушки, на какой адрес привезти. Та не говорит. Я такой: «Но куда ж ее везти тогда?» Та не унимается: «Не знаю свой адрес». Я вновь повторяю, что без адреса не смогу доставить еду. Девушка психанула и выдала, что она тогда где-нибудь в другом месте закажет. © Tru-***** / Reddit

На прошлой неделе в зоомагазине увидел объявление на аквариуме с маленькой акулой: «Уважаемые покупатели! Акула живая. Зовут Люся. Ей всего год. Продается! Ест мелкую рыбку, мясо, креветок. Она не пластмассовая и не мраморная, а живая. Руками не трогать и не гладить!». Я от последнего сообщения немного офигел. Подхожу к продавцу, спрашиваю: «Неужели кто-то пытался гладить акулу?». Он так грустно смотрит на меня и говорит: «Вы не представляете, сколько раз. И это были не дети». © Палата № 6 / VK

Работаю в поддержке оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке голос молодой женщины, та говорит шепотом: «Девушка, помогите, пожалуйста. Я сейчас назову номер, а вы мне скажите, как владельца зовут, а то он вот сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться». © Подслушано / Ideer

Как-то раз у нас в ресторане пожилая дама упала в обморок. Это было что-то серьезное, потому что приехала скорая и начала оказывать ей помощь прямо в коридоре. Из-за этого я минут на 20 припоздал с передачей заказа навынос. Этот человек прекрасно видел, что у нас происходило, а потом, когда ему все-таки удалось забрать еду, он начал говорить, мол, еда еле теплая, а я вообще ему жизнь испортил, потому что забыл положить подливку. В шоке от людей. © the_halfblood_waste / Reddit

Записалась клиентка лет 50-ти на наращивание ногтей, приходит и прямо с порога заявляет, мол, денег нет, переведу после обеда. Говорю: «Нет, не работаю в долг». Уже мысленно с ней попрощалась, но та кому-то позвонила, одолжили. Приступили, в общении нормальная. И вдруг под конец заявляет: «Ой, я вам чуть меньше переведу, а то на проезд не осталось, остальное после обеда скину». Думаю, ладно, все равно уже закончила. Ничего она мне больше не перевела, конечно. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK

Главный врач разрешал особо неадекватных пациентов отправлять к нему. Много было разных случаев, но он всегда помогал разруливать. Один раз ко мне на прием с брезгливым видом картинно ввалилась дама и сразу же, не знакомясь, заявила: "Вы никакой врач, у вас тут полный бардак, и вообще, я пойду жаловаться на вас главному. Где он у вас?" И каково было ее удивление, когда она услышала: "В 27-м кабинете на 2-м этаже. Следующий, заходите, пожалуйста". Следующая пациентка с торжествующим видом проплыла к своему стулу. © ЗЛОЙ МЕДИК / VK

Работаю педиатром. Приходит ко мне мамаша с 3-летним ребенком. Провожу осмотр, прошу интерна заполнить справку. Вдруг женщина бросает взгляд на почерк интерна и как давай скандалить: "А вы точно врач? У вас почерк ровный! Вы, наверное, диплом купили!". А я не растерялся и выдал: "У него нет диплома. Он еще учится. Не волнуйтесь, до тех пор, пока он станет врачом, его почерк ухудшится!" © Палата №6 / VK

А еще у профессионалов своего дела частенько бывает профдеформация. У нас есть подборка историй на эту тему.

Мама работает учителем начальных классов. Приходит однажды после родительского собрания с квадратными глазами. Тема: два мальчика наделали в штаны, в туалет не просились. Выяснилось, что некоторые дети не умеют сами расстегивать брюки. Родительницы выдвинули маме ультиматум и потребовали, чтобы та либо водила детей в туалет и помогала с брюками, либо разрешила детям приходить в школу в штанах на резинке. А то они пожалуются. © Подслушано / VK

Заказала у нас одна мадам курицу навынос. И поставила упаковку прямо под кондиционер в машине. Она была крайне удивлена, что еда остыла. Позвонила нам и разоралась. Босс решил сделать ей новую порцию бесплатно. Дама возвращается, ей выдают новую упаковку. А та берет, вышвыривает ее из окна и удаляется. © insert-bacon-emoji / Reddit

Клиентка как-то раз попросили обрезать штору. Я спрашиваю, мол, какой размер. Оказалось, что наша штора изначально короче запрашиваемой длины. Так вот, клиентка как с катушек слетела, когда узнала, что я не могу сделать штору длиннее. © LatishaASpray / Reddit

Работал в администрации университета. Позвонила как-то раз женщина, мол, у ее дочери какие-то проблемы с электронным аккаунтом. Я искал, искал, но так и не нашел ее дочь среди студентов. Все перепробовал: имя, номер студенческого билета, ну нет ее. Дама начинает орать, что я бесполезен. А потом оказалось, что у нее две дочери. И она позвонила не в тот университет. © Princess_Piggie / Reddit

Подруга работает визажистом. Пришла к ней на макияж местная блогер, попросилась бесплатно, за рекламу на ее странице. Договорились. В процессе работы этой девочке все было не так: цвет не тот, жарко, долго. Под конец и вовсе начала реветь, мол, брови отстой, стирай, рисуй новые. Пришлось срочно переделывать. А вишенкой на торте было то, что подруга вечером зашла к ней на страницу и обнаружила, что та ее грязью поливает. Зато со своим бесплатным макияжем целый день контент снимала. Зареклась с того момента подруга работать по бартеру.

Работаю гинекологом. На днях пришла женщина, принесла снимок УЗИ, который делала я. Говорит, мол, нашла в такси и теперь хочет вернуть счастливой будущей маме. Я говорю: «Нет, так не пойдет, медицинская тайна, я сама передам». И тут она призналась, что нашла снимок в машине мужа и хочет точно знать, изменяет он ей или нет. Так хотелось сказать, что это уже второй ребенок ее мужа от другой женщины, и каждый раз они приходят вместе, но я ничего не сказала, не имею права. © Подслушано / VK

Подруга работала в службе поддержки банка. Занимались в основном вопросами, связанными с кредитными картами. Звонит как-то паренек и такой, мол, не работает кредитка. Подруга проверила и отвечает, что он исчерпал лимит снятий в прошлом месяце. А тот так удивленно: «Так это же было в прошлом месяце. Разве в этом месяце мне не дадут столько же?» © _eviehalboro / Reddit

В ЛОР-отделение заходит девушка, говорит, мол, на консультацию к Галине Николаевне. Отводим в смотровую. Девушка заходит, озирается, глаза круглеют. Спрашивает: «А вы меня тут смотреть будете?» Врач такая: «Конечно. Давайте вот на этот стул». И тут девушка шепчет в полуобморочном состоянии: «А вы можете хотя бы моими инструментами посмотреть, я специально одноразовые купила». И протягивает гинекологический набор! После того, как мы все немного отдышались после волны смеха и смогли говорить, объяснили что гинекология в другом корпусе, этаж и кабинет те же, и заведующая там Галина Николаевна. © Палата № 6 / VK