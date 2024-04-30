"еще расписку написать его заставил с процентами за неуплату. Сейчас там набежало чуть меньше миллиона долларов."
Лихо будущего тестя на счётчик поставил. Хозяин микрофинансовой конторки ? 360% годовых ?
16 человек, которые скорее телефон слону раздавить позволят, чем еще раз дадут в долг
Помогать близким в трудную минуту - похвально. Но иногда впоследствии должники показывают неприглядную сторону своей натуры. Вот и наши сегодняшние герои дали знакомым деньги в долг и попали в истории, о которых так и тянет поведать в сети.
- Отец моей будущей жены попросил меня прийти к нему на работу и помочь. После этого постоянно говорил, что заплатит мне на следующей неделе, а по факту — долгое время клянчил у меня деньги на всякое. Сказал, что вернет мне все, как только его старшая дочь вернется, потому что у нее богатый молодой человек. А этот парень его отфутболил, потому что тоже постоянно давал ему деньги. В конце концов я просто начал сливаться всякий раз, когда он просил меня о помощи. Денег не даю и еще расписку написать его заставил с процентами за неуплату. Сейчас там набежало чуть меньше миллиона долларов. © Dull_Pickles / Reddit
- Был друг, хороший человек. Попал в беду, попросил денег. Я взял кредит. Друг выплыл, отдал три четверти, больше у него нет. Я выплачиваю.
Была жена. Случилась беда, болезнь тяжелая. Метания туда-сюда, беготня... Врачи, больница, взял кредит... Полное выздоровление — и жена мне говорит, что жила как-то скучно и ей не хватает нового и свежего. Около миллиона еще должен... © Dadoelo / Pikabu
- Был знакомый, который 3 месяца небольшую сумму не мог найти. Тоже весь из себя в делах, в болезнях, «жду перевода, до конца недели закину». В итоге я подошел к его отцу (мы соседи по гаражу). Благо тот адекватный, сразу из кошелька деньги достал и отдал. Так знакомый в итоге попытался меня сделать виноватым в том, что я впутал его отца. © grateble / Pikabu
- Мне коллега сказал, что ему нужны деньги, чтобы отвезти ребенка к врачу. Я, дурачок, одолжил этому парню деньги. К счастью, немного. И вскоре после этого парень уволился и исчез, не вернув ни гроша. То, как некоторые люди играют со здоровьем своих детей, вызывает шок. © dguerre / Reddit
"еще расписку написать его заставил с процентами за неуплату. Сейчас там набежало чуть меньше миллиона долларов."
- Знакомый умолял меня одолжить ему деньги и клялся, что вернет мне их на следующий день. В назначенный день я пересекся с ним и он сказал, что я пытаюсь его обмануть. Ведь на самом деле это я должен ему деньги. Я не хотел устраивать сцену, поэтому просто проигнорировал ситуацию и никогда больше не давал ему в долг после этого. © gulasjsuppe / Reddit
- Одолжили у меня деньги за последний год 4 человека: два родственника, друг и охранник из нашего офиса. Суммы — от 1 000 до 2 500. Отдал только охранник. © limita / Pikabu
- Одна знакомая позвонила мне и попросила одолжить ей немного денег. Через 2 часа она выкладывает фотографии, на которых она и ее мужчина на свидании... на мои деньги, скорее всего. © ShugaCoated4u / Twitter
- Позвонили мне родители и сказали, что нужно одолжить деньги брату на покупку квартиры. Спросила: «Когда вернут?» Они обиделись и сказали, что меня 5 лет учили в институте — могу и не спрашивать. Ладно, хорошо, одолжила. По итогу сказали, что мне нужно поменять мебель в квартире и купить новую, а мою отдать брату... Сама живу в однушке с двумя детьми и делать этого не планировала. В итоге брат решил со мной больше не общаться (он намного старше меня, ему 35). © Палата № 6 / VK
"Через 2 часа она выкладывает фотографии, на которых она и ее мужчина на свидании... на мои деньги, скорее всего."
А в чем проблема на что именно занимала ? Зависть ? Вот если не отдаст....
- Мой дядя попросил у другого моего дяди в долг $ 50 тыс., чтобы начать бизнес. Он получил эти деньги, купил лодку и теперь рассказывает остальным членам семьи, что эти $ 50 тыс. были подарком. Ну как так можно? © BMWxxx6 / Reddit
- Мне было 19 лет, жил с отцом. Они с мачехой попросили меня взять на себя кредит, чтобы купить грузовик для своего бизнеса. Согласился, взял кредит на $ 10 тыс. Они отдали $ 2 тыс. от этой суммы, а потом забили на это. Грузовик конфисковали, и теперь я застрял с кредитом. © Unknown author / Reddit
- Подошел знакомый, спрашивает: «Слушай, а чисто теоретически ты бы мне одолжил 200 баксов?» Говорю, что одолжил бы, теоретически. Он продолжает: «А вот если бы я тебе их не отдал, что бы тогда?» Я: «Ну я ничего не смог бы сделать, перестали бы общаться». «Понятно, — говорит, — слушай, а реально можешь мне одолжить 200 баксов?» Хмыкаю, говорю: «Хорошо, сейчас мой брат с тренировки по боксу подъедет с деньгами, я тебе одолжу». После этого маленького уточнения парень деньги брать у меня в долг почему-то перехотел. © Палата № 6 / VK
- На работе был коллега, который постоянно выпрашивал у других деньги. Мой друг одолжил ему. Я спрашиваю его: «Разве ты не попросишь его вернуть долг?» Он сказал, что не собирается этого делать, ведь этот парень понимает, что уже должен ему деньги, и никогда больше не попросит у него. © bobbysr / Reddit
- Заняли у нас с мужем родственники круглую сумму, через неделю должны были вернуть. Муж звонит сам через месяц, спрашивает про долг, а они плачут: денег нет, отдадут еще через месяц. Звоним еще через месяц — денег нет. Муж меня уговорил не скандалить, а сойтись на том, что отдадут, когда смогут. Проходит 3 года, они планируют отмечать юбилей в супердорогом ресторане. Мы, как узнали, потребовали долг обратно. Они вернули, но теперь мы для них враги номер один, так как из-за нас праздник отменился. © Подслушано / Ideer
- Друг, в которого я была влюблена, занял деньги (для студентки немало) на лечение желудка, месяц запрещал мне к нему приезжать, чтобы проведать, мол, с питанием строго и врачи не пускают. Через полгодика, не отдав всей суммы, сбежал куда-то, да так сбежал, что его родители с полицией искали! Но не нашли. Потом выяснилось, что во время своего «лечения» он был в другом городе с девушкой, в которую был влюблен. © Подслушано / Ideer
- Друг попросил одолжить небольшую сумму, мол, все туго, есть нечего. Дружили 7 лет. Одолжила. Долго не просила, не напоминала, но настал день, когда мне позарез понадобились деньги — в кармане ни копейки. Попросила его вернуть, на что получила ноль внимания. После этого пыталась написать ему на отвлеченные темы — человек просто читал и не отвечал. Зато, когда я удалила его из друзей, написал сразу же: «Удалила из-за своего парня, наверное. Вот так ты ценишь дружбу...» © Подслушано / Ideer
- Мой сосед снизу приходил ко мне раз шесть, чтобы занять денег. Но я ему отказывал, потому что он еще не вернул те деньги, что занимал два месяца назад. Недавно ночью он постучался ко мне и заявил, что, оказывается, я ему должен 4 тысячи за аренду — за то, что на его стенах держится моя квартира! © Подслушано / Ideer
Истории с проблемными людьми на этом, к сожалению, не заканчиваются. Вот, к примеру, другая наша подборка о наглецах 80-го уровня.
Комментарии
насчёт друга , который одолжил деньги коллеге , зная , что тот "больше не попросит , т.к. должен" , минуту назад, человек , который одолжил у меня деньги на неделю (неделя ещё не прошла) , просит ещё вдвое больше сумму
я его послала подальше
Недавно ночью он постучался ко мне и заявил, что, оказывается, я ему должен 4 тысячи за аренду — за то, что на его стенах держится моя квартира! "