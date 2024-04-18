Муж прав. Можно потерпеть немного. Тем более ненакрашенная женщина, без агрессивных ногтей- это не значит клуша. Безответственная женщина.
18 доказательств того, что для одних мам декрет — это адок, а для других — сказочный джек-пот
Можно перечитать всех модных психологов и педиатров, но то, каким будет декрет, все равно предсказать невозможно. Кто-то умудряется за это время пройти 10 курсов и открыть свой бизнес, а кто-то просто пытается выкроить время на сон. Мы зачитались историями, в которых декрет открывается с совершенно разных сторон.
- Я вышла на работу, когда сыну было 2 месяца. Ну а муж пошел в декрет. И нас просто задолбали все вокруг со своим особо ценным мнением! Свекор причитает: «Это ненормально, я в свое время 10 минут максимум мог с ребенком в одной комнате находиться». Свекровь ультимативно заявила, что я должна сидеть с сыном дома 3 года. Муж не выдержал, сказал матушке, что если она так переживает, то может приехать к нам на полгодика помочь с малышом. Она отказалась. Самое интересное, что моя родня слова не сказала о том, что мы что-то не так делаем. © mendocio2504 / Pikabu
- Я забеременела очень не вовремя. У меня был пик карьеры, на столе у директора лежал приказ о моем повышении. Но поддалась уговорам, родила. Карьера помахала мне ручкой, на мое место быстро нашли другую девочку. Сын постоянно болел, и даже когда я вышла из декрета, то постоянно торчала на больничных. Кому такой работник нужен? Девочка, которая пошла на повышение, добилась высот, я видела ее на новенькой иномарке и в туфлях стоимостью в мою зарплату. Но у меня была семья: муж, сын.
А потом сыну поставили диагноз, я боролась за то, чтобы он нормально жил. Муж потихоньку сливался, нашел себе девочку помоложе. Мы развелись. Сына я выходила, он вполне здоровый подросток. Работа другая, но унылая, во мне уже нет запала.
На днях было бинго. Сначала сын послал меня лесом из-за того, что я попросила разгрести бардак в его комнате и помыться. А потом в новостях я увидела ту самую девочку, которая заняла мое место. Красивая, выглядит раза в два моложе меня. Ненавижу свою посредственную жизнь. Думаю все время, правильный ли выбор сделала 14 лет назад, что было бы, если бы я поступила иначе. © Подслушано / Ideer
- Работала в энергосбытовой компании. Каждый день было по 35 орущих людей, 10 заключений договоров, вереница проблемных клиентов, которых отключали за долги. И еще ворох всего. Ушла в декрет и так легче стало, вот честно. Даже не хочу, чтобы он заканчивался. © KiraIrk / Pikabu
- Ушла в отпуск с последующим декретом. Но будильник оставила как раз на то время, когда мимо дома проезжает корпоративная маршрутка. Вот они на работу едут, а я могу дальше спать! И засыпаю с чувством удовлетворения. © Подслушано / Ideer
- Мужья жалуются, что жены превращаются в клуш, а мой — наоборот. Мы оба хотели ребенка, но не получалось. Спустя 3 года я наконец-то в декрете. Внешне не изменилась, но от него постоянные придирки. Для кого крашусь с утра? Я же никуда не хожу, только на прогулки. Зачем мне сапоги на каблуке, как я буду с ребенком гулять? Ногти опасны для малыша, волосы красить нельзя, пока кормлю, на духи может быть аллергия и так далее. У меня уже истерики. Говорю, что вот такая я плохая мать, пусть сам сидит дома, у него ни ногтей, ни духов. Как же я устала каждые 3 недели уходить на маникюр со скандалом и ссориться в магазинах! Да, понимаю, мужу нужна как раз «клуша». Ему траты на мою внешность всегда кажутся лишними. Ему важнее, чтобы я от ребенка не отходила ни на минуту, а как я при этом буду выглядеть, ему глубоко плевать. © Подслушано / Ideer
- В декрете для меня открылось столько возможностей! Больше, чем когда я сидела каждый день на работе на благо чужого человека с 9 до 18. Занимаюсь преподаванием в удобное для меня время, экспериментирую на кухне, создаю с мужем программу питания и ведения расходов на продажу, пишу программу для онлайн-обучения, придумываю для дочки разные игры, отдыхаю с ней. Зарабатываю столько же, сколько и до декрета, а работаю раза в два меньше. Первое время на пару дней оставляла ребенка маме, теперь отвожу в садик. Планируем с мужем отпуск, берем всегда с собой ребенка. Не знаю, как другим, а мне наличие детей только помогло улучшить жизнь. © Подслушано / Ideer
- Не знаю, как там кто, а я в декрете не делала абсолютно ничего, кроме ухода за ребенком и покупки продуктов. © HazesEscapes / Reddit
- Ничего? Да это же полноценная работа. Готовишь ребенку отдельное питание, изучаешь, что ему нужно, штудируешь правила здорового сна, основные этапы развития, первую помощь младенцам, развитие моторики и речи. Покупаешь кучу всего. Физически восстанавливаешься после родов, любых связанных с ними операций и крупнейшего гормонального сбоя, когда-либо испытанного человеком. И все в условиях дичайшего недосыпа. Не нужно это все обесценивать. © puppiesandposies / Reddit
- Я иногда вспоминаю, как хорошо жилось без ребенка. Денег больше было, ссор с мужем меньше. После родов фигура изменилась, появилась неуравновешенность в поведении из-за вечного крика малого. Честно, за 4 месяца не вижу плюсов. Да, бывают у меня приливы материнских чувств, когда он тихонько спит. Но когда снова просыпается и начинает требовать еду, соску, на руки, маму, папу, внимания, это просто невыносимо! Вспоминаю свою жизнь до него и рыдать охота. © Мамдаринка / VK
- У меня не дочь, а чудо! Ей сейчас 2 года, и это так забавно! Самое ее любимое занятие — чистить туалет ершиком. А почему? Да потому, что маме можно, а ей нельзя. Нужно вынуть вещи из стиралки? Подержите мой кефир! Что-то ремонтируете? Я лучший помощник!
На прогулке мама обязательно должна быть красивой и с распущенными волосами. Мама дала вкусняху? Нужно накормить всех домочадцев. Все и всех, что нравится, надо поцеловать. Люблю своего ангела. © Мамдаринка / VK
- Работаю удаленно. После рождения дочери предложили хороший рост в профессии и внушительную прибавку, только бы не шла в декрет. Коллективно с мужем решили, что шанс упускать нельзя. Подсчитали, что тянем няню 5/2. Итог: регулярно получаю упреки, мол, почему ты не в декрете, ты мать, должна быть с ребенком, а не строить карьеру. Самое топовое — «Ребенка для чужой женщины рожала, получается». Мать просто выносит мозг, что все это неправильно и я должна быть в декрете, а пахать должен муж.
Нет сил им что-то объяснять. Что вместо перерыва и пятиминутки я бегу к ребенку, что после обычной работы у меня работа мамой. Всех интересует только одно: почему я не в декрете. Да потому что! Бесите. © laevskaya / Pikabu
- Ушла в декрет с большой зарплатой и внушительной финансовой подушкой, о которой муж не знал. И он, такой любящий, после всех лет брака с раздельным бюджетом уже через 2 месяца заявил: «Будешь предоставлять список трат на согласование, а я буду решать, на что давать деньги». И еще, что мне ничего не нужно, мол, все равно с ребенком сидишь. Я знатно ошалела и просто резко развелась, но до сих пор злюсь. Вот что у мужчин в голове? Почему декрет для них — это повод максимально унизить женщину? © Подслушано / Ideer
- У меня трое погодок, все одновременно заболели, в сад не ходят, при этом чувствуют себя хорошо. В общем, дома полнейший дурдом, я устаю нереально. Вчера сижу как выжатый лимон, тут муж с работы приходит, смотрит, как дети чуть ли не по голове у меня бегают, и говорит: «Так, все в детскую! Кто тише всех будет сидеть — тому самый большой сюрприз достанется». Дети шмыг к себе, а муж вдруг пихает мне в руку что-то и говорит: «У тебя есть минут 10 на сборы, я их отвлеку. Беги». В шоке разжимаю кулак, а там билет в кино, деньги и записка: «Жду тебя дома через 3 часа, дольше я один не выдержку». Да мне дольше не надо, любимый! © Мамдаринка / VK
Готова к летящим тапкам, но на фига рожать троих погодок? Не приходя в сознание или чтобы уж сразу отстреляться?
И потом рыдать, ах, какой дома ад... ой, муж один с ними не выдержит...
Вас насильно никто рожать не заставлял)
- Я большой начальник с высокой зарплатой. Всегда мечтала о втором ребенке, но не хотела, чтобы при этом страдала карьера. В итоге на работу ходила с пузом вплоть до дня родов, в роддом меня отвозили на служебном авто. Я ушла в отпуск на 2 месяца, потом взяла няню и вышла на работу. В ответ мои начальники решили меня повысить. Сейчас работаю, купила большой дом, няня живет с нами, готовит, убирает. Красота. © Подслушано / Ideer
- У меня совсем недавно появился свой личный тренер по фитнесу! Я раньше вообще не занималась спортом, мне даже выйти из дома за продуктами было лень. А тут для нас с мужем хорошая новость — мы ждем ребенка! Позже узнали, что не одного, а сразу двух! Двойня! Теперь вот они стали моими личными тренерами по фитнесу. Проснуться рано утром, покормить, затем спуститься с коляской с восьмого этажа, прогуляться, подняться обратно. И так каждый день. Моя фигура еще никогда не была настолько офигенной! © Мамдаринка / VK
- Иду сегодня по улице, а на встречу мне глубоко беременная девушка с уже очень большим животом. И тут я задумалась: «Боже, как же они так ходят, спят, двигаются? Это же, наверное, ужасно тяжело и неудобно». Только спустя пару минут до меня дошло, что иду я из садика, куда отводила своего почти трехлетнего сына. Соответственно, сама относительно недавно такой была. И ничего, удобно было, вообще не жаловалась. Декрет подходит к концу. Мозги, айда на место! © Мамдаринка / VK
- Мы с мужем ждем первого ребенка. Вообще, раньше мы все расходы делили согласно доходам. Условно, он — 60%, я — 40%. Но это так, присказка. Ситуация такая, что я думала снова выйти на работу, когда малышу будет 6 месяцев. Но муж прочитал, что в первый год жизни ребенку важно быть в тесном контакте с родителями и попросил уйти в декрет на год. Но я не потяну так по финансам, все сбережения уйдут в ноль. Предложила мужу 2 варианта: либо он вторые полгода полностью нас обеспечивает, либо сам на это время уходит в декрет. Он в штыки, ни на что не согласен. И я теперь в растерянности: я действительно плохая, раз такое предложила? © expectant******* / Reddit
- У меня по жизни полный дзен (здравая пофигистка или лентяйка — называйте, как хотите). Комфорт обожаю. И детей обожаю. После рождения дочери мой быт мало изменился. Когда дочка днем спала, я спала рядом с ней. Мы много гуляли в парке, я прочитала массу книг, пересмотрела кучу фильмов, прошла несколько интересных курсов, до которых руки не доходили до декрета. 1,5 года были сплошным отпуском. Быт? Честно, я на него забила. Уборка была раз в неделю и не более часа. Готовила самые простые блюда, раз в неделю делала полуфабрикаты на неделю типа фаршированных перцев, домашних вареников, сырников, фрикаделек и отправляла в морозилку. В этот хозяйственный день без зазрения совести отдавала дочку мужу и еще успевала смотаться на встречу с подругами или в салон. От социума тоже оторвана не была — мы с малышкой и в музеи ходили, и в кафе сидели. А в выходные с мужем выбирались на природу или встретиться с друзьями и их детьми. Как по мне, то пусть горит быт синим пламенем, но я должна оставаться довольной жизнью. Иначе зачем вообще жизнь? © Nana_banana / ADME
А вот еще несколько жизненных статей о декрете:
- Я поняла, почему декрет — это не отпуск и что современные мамы каждый день совершают маленькие подвиги
- «Ты и так живешь за мой счет, тебе слова не давали». История о том, что муж действительно познается в декрете
- 14 женщин, которые не увидели бы свою родню в истинном свете, если бы не беременность и декрет
Комментарии
Про дамочку с "внушительной фин подушкой, о которой муж не знал" и возмущениями, когда он потребовал отчёта о тратах.
А что такого страшного в отчёте о тратах? Тем более, когда тратишь не свое. Почему такая истерика? Королеве не пристало отчитываться бараку? С чего это считается унижением? Про ведение бюджета и планирование мадам не слышала?
Ну и то, что в семье есть вот такие тайны друг от друга, говорит о том, что семьи не было.
И да. Почему ткт опять все мужчины всех женщин унижают? Ну и см мой первый абзац
С 8 этажа коляску руками спускают что ли, что это действо указали как спорт? Респектище! 😁