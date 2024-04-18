18 доказательств того, что для одних мам декрет — это адок, а для других — сказочный джек-пот

Про дамочку с "внушительной фин подушкой, о которой муж не знал" и возмущениями, когда он потребовал отчёта о тратах.



А что такого страшного в отчёте о тратах? Тем более, когда тратишь не свое. Почему такая истерика? Королеве не пристало отчитываться бараку? С чего это считается унижением? Про ведение бюджета и планирование мадам не слышала?



Ну и то, что в семье есть вот такие тайны друг от друга, говорит о том, что семьи не было.

И да. Почему ткт опять все мужчины всех женщин унижают? Ну и см мой первый абзац