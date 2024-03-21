Подруга (работает медсестрой в педиатрическом стационаре). Девочка нарисовала её портрет с длинными до пола ушами.
"Вика, а почему у меня такие уши?!"
Вика: "Я откуда знаю? Родилась такая"
17 огненных историй про детскую логику, от которой взрослые просто в осадок выпали
Иногда наши детишки такое сказанут, что не понимаешь — то ли они еще многого не знают об этом мире, то ли наоборот — понимают в нем больше нашего. Но их реплики неизменно вызывают у взрослых взрыв веселья. В этой статье мы собрали яркие ситуации, в которых ход детских мыслей был для них таким же неожиданным, как метель в июле.
- На пляже с внучкой посещали платный туалет: чисто, цветочки, телевизор, работница сидит вяжет. Внучка завела с ней знакомство, говорит: «Хорошо вам, так близко к морю живете». © Allarost1 / Pikabu
- Диалог с дочкой (10 лет): «Мама , а ты что хочешь на день рождения? Микроволновку или духовку?». Я: «Ничего этого не хочу». Дочка: «Почему?» Я: «Потому что это не подарок, а бытовая техника, и она для всех». Она: «Как не подарок?» Я: «Давай тебе подарим на день рождения микроволновку?» Дочка (возмущенно): «Не надо!» © alexa12 / Pikabu
- Работала какое-то в детском саду время без сменщицы и няни. С 6.30 до 18.30. Утром дети приходят — я уже в саду, вечером все уходят — я еще в саду. Однажды вечером одеваю последнего оставшегося ребенка. Рассказывает: «Вот приду домой, буду мультики смотреть». И спрашивает у меня: «А ты что сейчас будешь делать?» Отвечаю: «Домой пойду». Ребенок: «У тебя есть дом?!» © TanomiM / Pikabu
- В детском саду была девочка, которая ничего не ела кроме картошки. На вопрос воспитателей, как же ее кормить, ее мама сказала: «Говорите ей, что это картошка — и она все съест». Девочке было все равно, что это на самом деле: каша, котлеты, суп или салат. © pushserg / Pikabu
- Работаю в школе. Сегодня завязался такой разговор с первоклассницей: «А сколько вам лет?». Я : «А сколько дашь?» Она: «Шестьдесят!» Я: «Хм... Сколько твоим бабушкам и дедушкам лет?» Она: «Моей бабушке почти 60». Я: «И что, я похож на твою бабушку?» Она: «Да!» И смеется. А вот мое фото. © AloneAgainOr / Pikabu
Подруга (работает медсестрой в педиатрическом стационаре). Девочка нарисовала её портрет с длинными до пола ушами.
- Учительница поставила сыну двойку за контрольную. Пришел пересдавать. Она ему: «Ну что, теперь выучил пищевые цепочки? Разобрался?» «Ага». «И чем питается дятел?» «Деревом». «Деревом?» — спрашивает в шоке педагог. «Ну да, он же долбит дерево и ест его». «Допустим, вот продолбил он кору дерева, а под ней что?» «Сок! Он сок еще там пьет», — радостно от своей смекалки восклицает мой балбес. Пересдача, дубль два. © Палата № 6 / VK
- Всем, кто грызет себя из-за бардака, рекомендую делать, как моя 6-летняя дочь. Она заходит в комнату со словами: «О, привет, бардак! Привет, куча белья! Как вы тут? Я вот сейчас спать лягу».
- Мой 6-летка в этом году кошмарил Деда Мороза так: он хотел на Новый год вместо подарка уметь управлять огнем, водой, ну хоть чем-нибудь; стать динозавром; уметь превращаться в волка. Ну или хотя бы живого волка. До этого он года в 3-4 кидал монетку в фонтан и вместо игрушки, как все дети, загадал, чтобы статуя в центре фонтана стала синей. И расстроился, что не сбылось. Дескать, не работают эти ваши монетки и фонтаны. © IraGR / Pikabu
- Мой маленький сын, раздавая угощения нашим взрослым знакомым, сказал: «Это вам, молодой человек, а это вам, молодая человечина». © spartanez229 / Pikabu
- Работала воспитателем. Один мальчик так сильно интересовался динозаврами, что сказал, что будет питаться только тем, что ели динозавры. Он даже за столом изображал птеродактиля. Я внушила ему, что птеродактили ели булки с изюмом. И он их полюбил, а то до этого есть отказывался. © user5766997 / Pikabu
- Cын, когда ему было чуть меньше 2-х лет, не увидел слона в зоопарке. Мы пришли в слоновник, поднялись на балкон. Вот, говорю, слон! «Где?» — спрашивает ребенок, глядя в серую стену слоновьего бока перед ним. «Вот это вот все — это слон!» Но слон был больше его ожиданий. © Busuka / Twitter
История про слона очень знакома. Дочке было год и два месяца, когда мы поехали смотреть слонов. Подошли прямо близко, говорим «вот слон», а она сидит на руках, головой крутит и НЕ ВИДИТ слона, который в полутора метрах от нее. Зато потом как осознала, незабываемое выражение лица было. А что мы хотели, если слоны в книжках размером с мышь?
- Дети идут из школы с родителями. Дети свой компанией, а родители — своей. Рядом мальчик и девочка, лет 9-10. Мама девочки говорит, чтобы та отдала пакет мальчику: «Он же мужчина, пусть несет». Девочка протягивает пакет мальчику, а он: «Я не понесу». Мама девочки: «Почему?» Мальчик: «А почему я должен ее пакет носить?» «Ты мужчина». «Ну и что? Мы не женаты!» «Вот будешь ей помогать, она за тебя потом замуж выйдет». «Чтобы я потом ей всю жизнь пакеты носил?» © 1kimps / Pikabu
- Присматриваю за детьм. Девочке 7 лет, мальчику 4. Смотрели мультик «Бременские музыканты», и когда Трубадур, стоя на голове, увидел принцессу, и они покраснели, девочка говорит: «Они влюбились и засмущались», а мальчик отвечает: «Мужчины не смущаются. Ему просто кровь к голове прилила!» © Палата № 6 / VK
- Сын был во втором или третьем классе. Идет после школы ко мне, не отрывая пятой точки от стеночки... Ясно, что-то не так. «Что случилось?» «Штаны порвал». Смотрю — дырень на весь шаговый шов. «Как ты умудрился?» «Да мы с Петей соревновались, кто ногу выше задерет». «Хоть выиграл?» «Да!» © ADZHEDAN / Pikabu
- Всегда говорила сыну, что я — принцесса, папа — принц, а он — наше сокровище. И вот однажды я выхожу из ванной с маской из зеленой глины на лице, а сын начинает орать: «Папа! Скорей целуй маму, а то она опять в царевну-лягушку превращается!» © Палата № 6 / VK
- В садике рекомендовали поводить сына к психологу, мол, много саботажа, рисовать не хочет, балет не хочет. Спрашиваю: «Саня, а чего ты хочешь?» Ответ: «Хочу большим птеродактилем высоко лететь на небо». А кто не хочет-то?! Нам всем, что ли, к психологу?!" © russkie_sobolya / Twitter
- Нашли для нашей кошки породистого жениха. Он к нам приехал, они начали знакомиться, а мой сын поинтересовался: «Мам, а он останется с нами жить?». Я посмеялась и ответила: «Нет, он немного побудет с нами, сделает деток, а потом мы его вернем обратно». Сын удивленно: «А почему мы папу не вернули, когда я родился?» Хорошо, что папа этого не слышал. © Палата № 6 / VK
А вот и еще несколько статей с детскими перлами, от которых взрослые впадают в ступор:
Комментарии
Моя знакомая с маленьким сыном жили летом у бабушки с дедушкой в деревне. Дедушка держал пчёл, которые не раз кусали маленького Диму. Так вот, он рассказывал потом: - Мне 5 лет, а выгляжу я на 4, потому что укусы пчёл омолаживают. ))))
"В садике рекомендовали поводить сына к психологу, мол, много саботажа, рисовать не хочет, балет не хочет"
Ээээ... а разве не нормально для ребенка не хотеть чего-то? Мои оба - бабы Яги против. Для нас такое поведение - норма. Старший вообще не рисовал в принципе. Только таблицы и схемы. А мелкого раз упросили выступить а НГ спектакле - потом отвязались от него :)))