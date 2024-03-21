17 огненных историй про детскую логику, от которой взрослые просто в осадок выпали

Иногда наши детишки такое сказанут, что не понимаешь — то ли они еще многого не знают об этом мире, то ли наоборот — понимают в нем больше нашего. Но их реплики неизменно вызывают у взрослых взрыв веселья. В этой статье мы собрали яркие ситуации, в которых ход детских мыслей был для них таким же неожиданным, как метель в июле.