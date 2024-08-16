15+ человек, чья самооценка однажды взлетела выше облаков и не думает опускаться

Уверенность в себе — прекрасное качество, которое помогает справляться с задачами как на работе, так и в личной жизни. Но все хорошо в меру, и завышенную самооценку иногда насмешливо называют «короной на голове». В этой подборке пользователи рассказывают о том, куда завело их и их близких самомнение величиной с гору.

У меня по жизни очень высокая самооценка. И как-то в ТЦ ко мне подошел парень и с комплиментами моему очарованию подарил красную розу. Иду гордая, как леди-француженка, ножками своим нежными переступаю. Вот дарят мне, красотке, незнакомцы цветы! Вдруг приглядываюсь к подарку, а им оказывается роза с визиткой. Просто рекламная акция только что открывшегося цветочного салона в этом торговом центре. И тот парнишка всем подряд дамам дарил такие розы. © Криптозоолог мамкин / ADME

Иду после трудовых будней домой. Зашла в магазин, а там стоит парень и пристально на меня смотрит, взглядом провожает. Я гордо думаю: «Ну не все так плохо со мной, после 12 часов работы еще нравлюсь». А парень за мной идет. Совсем было я обрадовалась, а он хлопает меня по плечу и спрашивает: «Девушка, вы где плеер такой покупали?» © ujdyjgjcn / Pikabu

Представьте первокурсника, который пришел на первое в жизни собеседование. На пороге кабинета, где его ждут кадровики, парень цепляется ботинком о коврик и шлепается наземь. Кадровики в шоке и, кстати, из четверых специалистов помогать бросился только один. Как бы вы поступили на месте парня? Кто-то смутился бы, кто-то решил бы, что это плохой знак. Но парень поступил по-другому. Он поднялся, отряхнул штаны, поднял бумаги и заявил: «Ого! Я прямо-таки ввалился в хорошую компанию!» © Akshaya Balan / Quora

Больше историй о самых эпичных собеседованиях с неожиданным финалом можно почитать в этой статье.

Настоящий король со своей девушкой ростом 203 сантиметра (не считая каблуков).

Сижу себе в кафе, копаюсь в телефоне. За соседним столиком молодые девчонки, косятся на меня, шушукаются и ржут. Может, со мной что не так? Да вроде все ок, что смешного нашли? И тут вдруг эти девчули поднимаются, подходят ко мне и одна из них произносит: «Ну я так-то сразу поняла, что вы меня узнали. Да-да, я тот самый бьюти-блогер. На меня все внимание обращают. Вы тоже хотите со мной сфоткаться?» Я что-то пробубнила и отвернулась, а девушки удалились. До сих пор не пойму: это шутка была или у человека действительно такое самомнение?

Начала ходить в зал. Тренировки давались тяжело, но сносно. Начала замечать взгляды многих мужчин в зале, и самооценка взлетела. Ровно до тех пор, пока один мужчина не подошел спросить, не нужен ли мне доктор. Оказалось, что во время тренировки я становлюсь краснее свеклы, поэтому все на меня так пристально смотрели. Боялись, чтоб в обморок не шлепнулась. © Подслушано / Ideer

Недавно забираю в известном ресторане фастфуда заказ. На выдаче стоит совершенно обычный, субтильный паренек. Я по обыкновению прошу проверить, все ли на месте и соответствует ли чеку. На что парень закатывает глаза и спрашивает:

— Зачем вам это?

Я, немного теряясь, отвечаю:

— Чтобы знать, что все правильно сложили, а то были случаи, когда что-то путали или вообще не давали.

Секунды молчания, после которых парень, пристально глядя мне прямо в душу, чеканя каждое слово, произносит:

— Но со мной же у вас такого не было.

Вот это я понимаю — железный аргумент на случай важных переговоров. © Galindyxa / Pikabu

Этим людям тоже есть, что рассказать о походе в ресторан или кафе. Один только заказ «коо-сана» чего стоит.

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Когда учился в университете, у нас была одна преподавательница: эдакая женщина не от мира сего, но с огромным самомнением. За пару лет она ни разу не пришла на пары вовремя. Всегда опаздывала минут на 15 — 20 и влетала в аудиторию вся в мыле и запыхавшаяся. А знаете, что она у нас преподавала? Правильно, тайм-менеджмент. © Ideer / Подслушано

Я всегда боялась наступления 30-летнего возраста, думала: «Фу, болезни, морщины, фигура». Но оказалось, быть 30-летней женщиной круче, чем 20-летней! При правильном питании фигура почти не изменилась, самооценка повысилась, а болезни пока еще лечатся. Появились деньги на то, в чем вечно себе отказывала, появился, наконец, свой угол. Никогда не радовалась так своему дню рождения! © Подслушано / Ideer

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Смотрела египетскую передачу в одно время на арабском. Суть примерно как в «Жди меня». Но не совсем. Люди приходят туда, чтобы попросить прощения у когда-то обиженного ими человека. Ну и частенько приходят мужья, просят привести их бывших жен, чтобы попросить прощения. А почему бывшие? Просто мужик бросал семью, чтобы кутить с молодухой. Ну и естественно, женщины плачут, мужики слезно просят понять, простить и снова жить вместе, и женщины прощают. И понравилась мне одна история, когда мужик, нагулявшись вдоволь с молодой, потерял все деньги, развелся с молодухой и приперся на программу вернуть бывшую жену. А там бывшая такая красивая женщина, хозяйка собственного магазина, живет припеваючи с детьми уже взрослыми. И она, увидев бывшего мужа в студии, говорит: «О, я рада тебя видеть и все такое. Но к тебе не вернусь, у меня все хорошо: дети женились, тебя забыли. Желаю тебе дальнейшего счастья и удачного поиска новой жены». © Vi0lett / Pikabu

Я — очень самоуверенный парень. Ну, знаете, из тех, кто может подняться на сцену вручения премии Грэмми, спеть перед миллионами людей и даже не вспотеть. А все почему? Мне по барабану — опозорюсь я или преуспею. А еще мне все равно, любят меня люди или ненавидят. В масштабе вселенной наша жизнь слишком коротка, а мои провалы и успехи — лишь песчинка в истории человечества. Так что самое главное — прожить жизнь так, как хочется. А я хочу жить на полную катушку. Вот и весь секрет. © James Dacey / Quora

Замужем, 4 детей. Все хорошо, у нас счастливая хорошая семья. На работе стал ухаживать неженатый мужчина, красивый. И цветы, и сладости, и обеды на двоих заказывал, и в рестораны приглашал. Я, кроме спасибо и денег за обеды обратно, не реагировала. Однажды он не выдержал и предложил уйти от мужа и жить с ним, со всеми детьми. Отказала, через полгода та же ситуация, но с другим коллегой. Еще через полгода с другим. От мужа не уйду никогда, люблю и обожаю, но как льстит! Самооценка на 100. © Ideer / Подслушано

Когда я учился в 10 классе, меня вызвали на педсовет с родителями. Когда я зашел в кабинет директора, то вместо того, чтобы поздороваться, сказал: «Вам, наверно, интересно, зачем я вас тут всех собрал?» Директор оценил мою шутку больше, чем родители и учителя. © Подслушано / Ideer