16 историй родом из детского сада, когда манка на завтрак была самой большой проблемой

Одно из ярких воспоминаний детства: когда мне было года три, я с большим трудом просыпалась утром в садик, и меня одевали ещё сонную. И как-то раз на тихом часу я, как обычно, не спала и мешала спать другим, и меня поставили в угол, который видно было со стороны кроватей. Но и в углу я крутилась, не могла стоять спокойно. И тут слышу шепот со всех сторон "Посмотрите, какая у неё футболка!" Я посмотрела на свою футболку, а там огромный яркий рисунок с мультяшными собачками (в советское время это была большая редкость, отец футболку привёз из-за рубежа). И тут настал мой звёздный час. Я, гордая, и так, и сяк принимала позы в углу, чтобы все как можно лучше с завистью рассмотрели мою футболку. В тот день я была звездой, даже отказывалась после тихого часа надевать платье, так и гоняла в трусах и этой футболке.