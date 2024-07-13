Капец! Нет, это реально ни в какие рамки не лезет! В частном садике ест землю голыми руками! В частном могли бы и ложку дать. Правильно, что больше туда не ходили
16 историй родом из детского сада, когда манка на завтрак была самой большой проблемой
Вероятнее всего, у каждого из нас в рукаве есть забавная история, связанная с детским садом. Кто-то еще в детстве проносил в группу червяков или лизал льдинки. А кто-то, уже будучи взрослым, попал впросак со своим собственным ребенком.
- Все знакомые водили детей в обычные детские сады, а мне свекровь насоветовала, мол, если есть деньги, ведите в частный. Я послушалась. Сначала все было прекрасно, она даже на сон там осталось. Прихожу вечером забирать — моего ребенка нет. Все бегают на площадке, а моя как сквозь землю. Мы начали орать бегать, я захожу за угол беседки, а она сидит и увлеченно голыми руками ест мокрую землю. Вот вам и частный детский садик. Больше туда не ходили.
- Дочери почти два года. Детский садик самый лучший в районе: дорогущий, кормят вкусно, все дела. Вчера муж пошел забирать ребенка, заходит в группу, все сидят на полу, играют, а дочери нет. Она стоит в кроватке и рыдает во весь голос. Воспитательница заявила, что та сильно капризничала и она ее там оставила, чтобы девочка успокоилась. Выяснилось, что она не дралась, не кусалась, не баловалась, а просто не выполняла их указания. Мы просто в ярости. Оставить в кровати — это вообще не решение. В итоге я дозвонилась до директора, они извинились. © Neonpinkghost / Reddit
- Мне 21 годик. Моя мама воспитатель и сама пишет сценарии к утренникам на различные праздники. И сегодня утром намекнула, что рада была бы увидеть меня на одном из них в 9:00. Я согласилась, пришла в детский сад, уселась в актовом. Уже началось сие представление. С опозданием заходит в зал девушка, на вид моя ровесница +/- 2 года. Спрашивает у меня, не начиналась ли сценка и со сверкающей улыбкой, указывая на мальчика в углу, что ест свои сопли, восторженно произносит:
— Мой сын!
Улыбаясь в ответ, показываю на тетеньку у елки:
— Моя мама. © Quality Journal / VK
- Подруга забирала из детского сада младшего сына. Воспитательница предостерегала о сомнительном влиянии старшего, он у нас в 11 классе. Оказалось, детям давали задание, подобрать антоним к слову «тупой». Сын подруги упорно отвечал: «К слову „тупой“ антоним — „умный“». Даже после наводящих вопросов в виде показа картинок с ножами, он так и не сдавался и настаивал на своем. © Quality Journal / VK
- Мелкой в саду стало жалко улиточек, замерзнут они. Она собрала их в ведерко, занесла в группу, заботливо спрятала в шкафчик. Вскрылось все с утра, когда воспитательница оттирала всю группу от слизней. Танюшу дома спросили: :"А ты перестала улиток в группу приносить?" А она выдала в ответ: «Ну да. Меня же обыскивают. Я их теперь Вике в карманы складываю, а она заносит». © Quality Journal / VK
- Было мне лет пять. Детский садик. Работала там тетя Валя — нянечка. Намечалась Масленица. И вечером должны были эту масленицу сжечь. Кто-то из детей пустил слух, что эту масленицу будет «играть» тетя Валя. Как же я переживала целый день, что тетю Валю сожгут. И как она вообще согласилась участвовать в таком варварском обычае. Подумала: «Надо — значит надо. Кто-то же должен быть масленицей». Мама объяснила потом, что не жгут никого. Как камень с души. © Подслушано / Ideer
- Детский садик, мне лет 5. У нас в группе был мальчик-хулиган, все тихие часы он стоял в углу. Как выяснилось позднее, я ему нравилась. Однажды он подарил мне колечко — как сейчас помню, с красным камешком. Потом я заболела и долго не ходила в сад. Пока сидела дома, меня подстригли коротко. Выздоровела, прихожу в сад, на пальце кольцо, на голове новая прическа, жених должен еще больше любить. А он ко мне подходит и говорит, мол, отдавай кольцо назад, у тебя прическа страшная. © Подслушано / Ideer
- Сыну 4 года. Забираем из сада, воспитательница вручает стишок, чтобы к утреннику новогоднему выучить. Диалог с сыном:
— Давай учить стишок, Дед Мороз придет с подарками, и тебе за стишок подарок вручит! — Нет!
— Почему?
— Вот придет Дед Мороз, я подарок посмотрю, а потом подумаю, рассказывать ему стих или нет!
Хожу и думаю: это лень или все же строгий расчет? © Подслушано / Ideer
- У меня дочка ходит в садик, где одну половину времени проводит в одной группе, а вторую — в другой. Пришла забирать ее на второй день, а найти дочь не могу. Один педагог говорит, что она у другого, и наоборот. В конце концов я начала истерить, спрашиваю у учительницы: «Где моя дочь?». А она так раздраженно, мол, может на уже на автобусную остановку пошла. Короче, я была в ужасе, но директор заверил меня, что учительница новая, и такого не повторится. © quartzlove159 / Reddit
- У сына в саду была разновозрастная группа, поэтому в прошлом году выпускалось 14 человек из 32. Родители выпускников предложили остальным скинуться на их выпускной. Типа их мало, им не потянуть. А не потянуть им было... теплоход. После отказа обижались, мол, что такого... © mevrouwMurly / Pikabu
- Меня в свое время родители за полгода или может быть за год до школы сняли с садика. В конечном итоге я стал делаться самостоятельным. Когда я гулял у садика, все чуваки за забором мне завидовали. Воспитатели ругали и прогоняли. Потому что я с воли мог принести запрещенные предметы: камни, палки, рогатку, кошку и все в таком духе. © mmaxcad / Pikabu
- Сыну 4 года. В группе есть три активные мамочки. То костюмированные представления, то флешмоб с нарядами и представлениям, чуть ли не балет «Щелкунчик». В общем, все время нужны либо деньги, либо наше время. В очередной раз, когда в беседе кто-то написал: «У кого еще какие идеи есть — предлагайте!», я не выдержал. Ну и предложил: «Устройтесь уже на работу, и не делайте голову бедным и занятым». Не поддержал никто. Но 6 лайков сообщению поставили. © Schuhov / Pikabu
Мы два года назад провели выпускной в садике на 4,5 тысячи)) Выпускалось вместе с нишим три ребенка. Садик у нас маленький, деревенский. Тем не менее наши воспитатели - настрящие фанаты своего дела. Такой волшебный утренник организовали! Ну так вот, 2 тысячи нам обошелся торт, 1,5 тысячи сертификат в подарок садику, тысяча ушла на подарки выпускникам. Торт ели все дети, не только наши. Еще рублей 300 у меня ушло на шарики с гелием, потому что сын накануне сказал, что вот было бы здорово, если бы они запустили шарики а небо. В темпе утром перед выпускным поехала за шариками. Ничего особенного не было, зато было так душевно и тепло)
- Мы в детском саду рыли яму за верандой. В процессе выкапывания я нахожу монету, на ребре написано что-то типа «9 грамм серебра» с одной стороны, а с одной стороны изображен рабочий с молотком. Кто-то из ребят рассказал о моей находке воспитательнице. Она потом подошла ко мне и говорит: «Покажи что ты нашел». Я вытащил из кармана монету. Она взяла, посмотрела и говорит: «Это мой дедушка давно потерял, а ты нашел» и забрала себе. А я думал что вот хорошее дело сделал, вернул потерянное. Уже потом через несколько лет я увидел такую же монету у своего дяди, он коллекционировал всякие. Я ему сказал что я такую же нашел. И когда я вспомнил про это, то сразу понял, что воспитательница меня обманула. Было очень обидно. © AlexMartKgd / Pikabu
- Как-то прихожу за сыном в сад. Он бежит ко мне радостный, говорит, что сейчас мне что-то покажет, что на прогулке нашел. Начинает по карманам искать и не находит. Слезы, сопли, я его успокаиваю, попутно пытаюсь расспросить, что такого важного он хотел мне показать. Он говорит, что нашел камешки. Я лезу в карман его куртки, карман мокрый. И тут до меня начинает доходить. Спрашиваю: «А камешки, сынок, из чего были? Ответ: «Изо льда»! © Lakris1 / Pikabu
- В детском саду нам дали задание — нарисовать свою семью. Рисунки просматривал штатный психолог и забил тревогу, увидев мое творение. На рисунке были изображены четыре человека. И корявым подчерком подписано: «Я, брат, папа и тетя Оксана». Мамы на рисунке не было. В садике стали думать, что семья неблагополучная, что ребенок не считает, что у него есть мать, что в семье серьезные проблемы. Вызвали родителей, провели с ними беседу. Уже дома меня спросили: «Оленька, почему ты не нарисовала маму?» Я ответила: «Потому, что мама красивая, а красиво я рисовать не умею!»
Да простит меня моя тетя Оксана... © belkabulka / Pikabu
- Мелкого брата повели сегодня родители первый раз в детский сад. Через два часа позвонила измученная воспитательница. Ребенок в этот момент уже стоят одетый в дверях. Оказалось, он кидался муляжом сосиски, оборвал штору на занятии, завернулся в нее, залез на стол, прыгнул на другой и орал, что он супергерой. Убегал в старшую группу на площадке, отбирал листики клена для танцев у девочек, спрятал тапки у мальчика... И это за 2 часа. Хе-хе, а я то все это с ним регулярно проходил. © PecheneVarenye / Twitter
А вот еще 18 историй с утренников, от которых выпали в осадок мальчишки, девчонки, а также их родители.
Комментарии
Одно из ярких воспоминаний детства: когда мне было года три, я с большим трудом просыпалась утром в садик, и меня одевали ещё сонную. И как-то раз на тихом часу я, как обычно, не спала и мешала спать другим, и меня поставили в угол, который видно было со стороны кроватей. Но и в углу я крутилась, не могла стоять спокойно. И тут слышу шепот со всех сторон "Посмотрите, какая у неё футболка!" Я посмотрела на свою футболку, а там огромный яркий рисунок с мультяшными собачками (в советское время это была большая редкость, отец футболку привёз из-за рубежа). И тут настал мой звёздный час. Я, гордая, и так, и сяк принимала позы в углу, чтобы все как можно лучше с завистью рассмотрели мою футболку. В тот день я была звездой, даже отказывалась после тихого часа надевать платье, так и гоняла в трусах и этой футболке.
Младшего брата воспитывать не пробовали? Если он соображает достаточно хорошо, чтобы объявить себя супергероем, значит, уже способен освоить слово "Нельзя".
"И корявым подчерком подписано..."
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Авторы статьи вместе с Оленькой думают, что слово "почерк" произошло от глагола "подчеркивать"?