17 чудесных незнакомцев, после встречи с которыми улыбка на весь день

Приехал на студенческий конгресс, чтобы встретиться с моим другом - девушкой, которая приехала на конгресс исключительно ради меня из другой части страны. Мы дружим очень много лет, но не более. Вернее я понимал о ее чувствах ко мне, но давно до этого дал ей понять, что я не хочу с ней никаких отношений, кроме дружеских. И вот вечер, дискотека, и я вижу девушку своей мечты. Именно так я представлял спутницу своей жизни, сколько себя помню. А рядом со мной моя подружка. Я не хотел ей делать больно, и так и не подошел познакомиться с другой девушкой. И вот, конец вечера, я стою в компании моих знакомых в фойе, и прощаюсь, разворачиваюсь на 180°, а в этот момент кто-то за спиной синхронно делает то-же движение, но разворачивается в мою сторону, и по энерции мои губы влетают в ее губы - это та самая "прекрасная незнакомка". После чего она краснеет извиняется и убегает. Больше я ее не видел, но этот поцелуй был самым желанным, самым неожиданным и самым запоминающемся за всю жизнь. До сих пор я уверен, что упустил свою судьбу.