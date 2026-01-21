Продуманный котик - приносит хозяйке, чтобы алименты не платить, она ведь всех прокормит!
17 чудесных незнакомцев, после встречи с которыми улыбка на весь день
Бывает так, что одна случайная встреча с абсолютно незнакомым человеком оставляет след в памяти на годы. Иногда это галантный водитель такси, который «интуитивно чувствует» конкурентов, а иногда — дедушка в автобусе, внезапно интересующийся, свободна ли ваша бабушка.
Мы собрали 17 историй о незнакомцах, чья находчивость, доброта и искрометный юмор превратили обычный день в маленькое приключение, которое невозможно забыть.
- Случай у нас был. Принесла бабка кошку стерилизовать. Говорит, что пушистая заколебала, каждый месяц котят приносит! Мы объясняем, что это невозможно. Она упирается: «Нет! Каждый месяц новых тащит!» Короче, мы кошечке наркоз дали, приготовились брить живот и тут видим, что это кот! Мы говорим: «Может, вы бабуль, перепутали и не ту животинку принесли?» А она такая: «Нет, у меня одна кошечка только». А потом выяснилось, что этот кот оказался заботливым папулей, который своих котят забирал к себе. © liki__istorii
- Сижу в автобусе, парень подсаживается и выдает стандартный подкат: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?» Ну я ему: «Не нужен, спасибо». Сидим, молчим. Вдруг сзади чей-то голос басом: «А муж?» Поворачиваюсь, мужик сидит, лет 40. Улыбнулась, ему тоже говорю: «Спасибо, моя мама занята». Собираюсь уже наушники достать, как тут с переднего сидения ко мне оборачивается дед лет 65 и спрашивает: «А бабушка занята?» © mysteryytaless
- Хожу по продуктовому. Вдруг какой-то мужчина спрашивает: «Девушка, это от вас так вкусно пахнет?» Я сразу расцвела: «Ну да, от меня...» Спросил, что за парфюм, поболтали. Я уже в предвкушении, жду, что мой телефон попросит. А он достает мобильник и выдает: «А можете продиктовать точное название духов? Хочу жене такие же купить, у нее скоро день рождения!» От неожиданности и мандража начала просто истерически смеяться. Сквозь смех честно призналась: «Ой, извините, а я-то уже грешным делом подумала, что вы ко мне подкатываете!» Мужчина не растерялся, окинул меня взглядом и с улыбкой выдал: «Ну, я-то занят, зато у меня брат есть неженатый. Давайте я вас с ним познакомлю?» И знаете, я не отказалась!
- Сижу, обедаю в столовке бизнес-центра, параллельно делаю табличку экслевскую. Я в них не очень силен. Короче сижу, никого не трогаю. Подходит ко мне парень лет 25 и такой: «Если вы продолжите таким способом делать таблицу, то у вас уйдет лет 10. Я могу сделать ее за 5 минут». Показал, научил. Я настоял на оплате его обеда. Он взял всего лишь суп. Я говорю, мол, давай не парься, поешь от души. А он сказал, что нервничает, так как пришел на собеседование и аппетита нет. Угадайте, к кому пришел? © ovpgroup78
- Как-то, когда о приложениях такси еще никто не слышал, ловила я попутку. А дождь еще лил. Останавливается тачка, я смотрю — в авто трое молодых мужчин, суровых таких, брутальных. Нет, говорят они мне, мы на твой адрес не свернем, едем прямо, извини. Я, если честно, облегченно выдохнула. Стою себе дальше. А они вдруг возвращаются задним ходом, отъехали недалеко. Говорят мне, мол, садись, дождь, довезем тебя. Ну, назвался груздем — полезай. Довезли меня до дома, деньги совала — отказались. © nerner / Pikabu
- Захожу вчера в свою любимую лавочку, где покупаю лаваши. Продавец спрашивает: «Самый горячий ждать будете?» Я говорю: «Буду». Через несколько минут продавец дает мне самый горячий лаваш. Я такая: «Ай, что вы мне дали? Я сейчас сгорю!» Продавец забирает лаваш и начинает трясти им в воздухе, чтобы тот быстрее остыл и не был таким горячим. Я ржу, продавец ржет, вся очередь улыбается. Все довольны. © dasha_iz_pitera
- Иду после укладки, а на встречу мне две девушки. В какой-то момент одна из них сказала подруге: «Вот это красивая девушка». Я автоматически обернулась, чтобы посмотреть о ком речь, а там нет никого. Тут то я и поняла, что они смотрят на меня. Стало вдвойне приятно за то, что назвали красивой, хоть и с пластырем от прыща на лбу, и за «девушку», хотя мне уже 30 с хвостиком. Спасибо этим девчонкам, что сделали мой день! © dana.raiss
- В магазине увидела нереально красивую женщину в белой шубке, на шпильках. Все головы посворачивали. На кассе к ней подкатил мужичок и говорит: «Давайте я за вас заплачу, а вы мне номерок дадите». Кассир озвучивает сумму, мужчина в лице меняется, глазки бегают. И тут девушка смеется таким роскошным смехом и говорит ему: «Да ладно, я сама куплю, не переживайте». У нее там духи дорогущие были, которые стоят как крыло самолета. Она за все заплатила, а мужчина повеселел и снова ей выдает: «Так телефончик мне оставите?» На что она ему отвечает: «Нет, мне нравятся мужчины, которые держат свое слово». © myth_4e
Приехал на студенческий конгресс, чтобы встретиться с моим другом - девушкой, которая приехала на конгресс исключительно ради меня из другой части страны. Мы дружим очень много лет, но не более. Вернее я понимал о ее чувствах ко мне, но давно до этого дал ей понять, что я не хочу с ней никаких отношений, кроме дружеских. И вот вечер, дискотека, и я вижу девушку своей мечты. Именно так я представлял спутницу своей жизни, сколько себя помню. А рядом со мной моя подружка. Я не хотел ей делать больно, и так и не подошел познакомиться с другой девушкой. И вот, конец вечера, я стою в компании моих знакомых в фойе, и прощаюсь, разворачиваюсь на 180°, а в этот момент кто-то за спиной синхронно делает то-же движение, но разворачивается в мою сторону, и по энерции мои губы влетают в ее губы - это та самая "прекрасная незнакомка". После чего она краснеет извиняется и убегает. Больше я ее не видел, но этот поцелуй был самым желанным, самым неожиданным и самым запоминающемся за всю жизнь. До сих пор я уверен, что упустил свою судьбу.
- В прошлом году на свой день рождения я решил побаловать себя и перед учебой забежал за кофе. Сделал заказ, хотел расплатиться картой, а на кассе говорят, мол, карта отклонена. Я попробовал еще раз, результат тот же. Налички нет и я начинаю паниковать. Сзади, естественно, уже очередь собралась. Стою в ступоре, не знаю, что делать. Вдруг парень позади меня берет и просто оплачивает мой напиток. Я попытался отказаться, но он настоял. Ему это показалось пустяком, но этот поступок сделал мой день рождения незабываемым. © MattDemp / Reddit
- Возвращалась домой с работы очень поздно ночью, где-то часа в 2. Вдруг слышу, как кто-то за мной бежит. Душа в пятки рухнула. Я резко обернулась, готовая к любому исходу и вижу бегуна, который видимо решил потренироваться ночью. Он на ходу крикнул: «Не переживайте, это всего лишь я!» Меня это тогда очень рассмешило. До сих пор ржу, когда вспоминаю тот случай. © haylz92 / Reddit
- Ехал в поезде вместе с группой незнакомых студентов. Мы познакомились, неплохо поболтали. Когда пора было выходить, одна девушка из этой компании протянула мне свой билет на поезд. Я не врубился, а она такая: «Переверни его». Там было написано, что я очень симпатичный. Я был в таком шоке, что не знал, что делать и сумел только выдавить из себя: «Эээ, спасибо!» Какой же я балбес! © Fetchmemymonocle / Reddit
- Мне было 17 лет, я гулял с родителями по торговому центру во время зимних каникул. Мой взгляд встретился с прекрасной девушкой, с невероятно красивыми глазами. Я аж дышать перестал, мог только пялится на нее. Она мне улыбнулась. Но тут рядом нарисовался ее батя, который выдал: «Лучше сфотографируй, чтобы было что вспоминать». Несколько десятилетий прошло, а я до сих пор не могу это забыть. © notjustanytadpole / Reddit
- Еду недавно в автобусе, все места заняты, несколько человек стоит. На остановке заходит молодая девушка, грустно осматривает салон, но видит, что желанием уступить никто особо не горит. Она прошла чуть вглубь салона и вежливо обратилась к пассажирам: «Блин, ребят, я только что съела два бургера и девять наггетсов, я реально не могу стоять, будьте же людьми...». Сразу нашлось несколько мест, ей даже бабка попыталась уступить. © Не все поймут / VK
- Самолет. Справа от меня сидят незнакомая девушка и ее дочь, лет двух, которая играет с куклой. Подходит стюардесса и такая: «Ну сразу видно, что дочка на папу похожа», — и смотрит на меня. Девушка, сидящая рядом отвечает: «Это не ее папа». Тут встреваю я и говорю: «И я узнаю об этом так? В самолете??» Мы вдвоем ржать. Стюардесса в полнейшем ауте. «Дочь» играет с куклой, ничего не понимает. Вся в меня. © makajonak
- Ехала сегодня в такси, водитель был очень вежливый и приветливый, даже вышел из машины и галантно открыл мне дверь. Едем, он рассказывает мне какую-то историю о том, как он на днях съездил на рыбалку, спросил, какую музыку мне поставить, а на светофоре вдруг замолчал и странно посмотрел мне прямо в глаза через зеркало заднего вида. Загорается зеленый, он трогается и говорит: «Интуитивно чувствую, что вчера вы ехали с другим водителем. Скажите, в чем он лучше меня?!» © Не все поймут / VK
- Я думала, такое только в интернете бывает, а тут со мной! Вечер, муж в капюшоне с хмурым лицом стоит под снегом и караулит младших, ждут меня. Я выхожу, дети бегут ко мне, муж молча топает следом. Мимо идет парень спортивного вида с пакетом из магазина, почти прошел мимо, остановился. Смотрит. Потом идет ко мне и говорит: «Девушка, я с вами рядом буду идти». Я протупила, спрашиваю: «Зачем?», — следом поворачиваюсь к мужу и говорю: «Так, что нам купить-то надо?» И парень такой: «А, вы вместе». Разворачивается и уходит. И тут до меня дошло. Я ему вслед: «Спасибо! Все хорошо!» Парень подумал, что муж (хмурый шкаф в капюшоне), преследует меня и решил сопроводить меня с детьми, чтобы я не попала в неприятности. © burova_strategy
- Утром приехала доставка. Открываю дверь, а там девушка-курьер, видно, что без настроения. Принял заказ, говорю: «Подождите секундочку». Возвращаюсь и вручаю ей мороженое. Она удивилась, но заулыбалась и ушла. Минуту спустя снова стук, открываю, а там опять эта девушка. Смотрит на меня и говорит: «Хотите наггетсы? У меня тут заказ отменили». © yerali_atibekov
Эти случаи доказывают: мир полон замечательных людей, готовых поднять вам настроение просто так — будь то вовремя предложенный горячий лаваш или комплимент от прохожих. А какая из этих встреч заставила вас улыбнуться шире всего? Случалось ли вам самим стать тем самым «добрым незнакомцем» для кого-то другого? Расскажите свои истории в комментариях!
