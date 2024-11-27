16 детских мультфильмов, от которых и взрослые зрители пришли в восторг

Каждый родитель знает, как сложно бывает выбрать хороший мультфильм. Никому не хочется слушать писклявый голос мультяшного зверька, от которого начинает болеть голова, и вздрагивать от дурацких шуточек и примитивной рисовки. Поэтому мы решили собрать подборку мультфильмов, которые понравятся не только детям, но и вам, взрослым.

«Марсель, ракушка в ботинках»

Это трогательная история о маленькой говорящей ракушке по имени Марсель, которая живет со своей бабушкой Конни и домашним питомцем — кусочком шерсти по имени Алан. Однажды квартиру, в которой обитает Марсель, арендует режиссер-документалист по имени Дин. Он знакомится с маленькой ракушкой и решает снять о нем документальный фильм. Мультфильм — комбинация анимации и живого действия в формате мокьюментари — получил признание критиков за свою душевность и необычную концепцию, а также за то, как он балансирует между комедией и трогательной драмой. IMDb — 7.7

Мультфильм супер, согревает сердце. Отзыв моей девушки: «Сначала я плакала от грусти, а потом — от счастья». © Unknown author / Reddit

Я включила его, думая, что это будет глупый детский мультик, но нет, к концу я была в луже слез. Мультфильм понравится всем, каждая секунда просто идеальна. © holyjwlz / Reddit

Я смотрел его, наверное, раз пять, и я все еще плачу и смеюсь так же, как и в первый. Один из моих самых любимых мультфильмов! © h4lfaxa / Reddit

«Клаус»

Красивая и трогательная рождественская история, которая рассказывает о зарождении легенды про Санта-Клауса. История начинается с того, что избалованный сын богача Джеспер проваливает обучение в почтовой академии. В наказание его отец, глава почтовой службы, отправляет Джеспера в далекий и холодный городок Смиренсбург, где люди живут в вечной вражде. Задача юноши — наладить почтовую службу, отправив 6000 писем за год — сначала кажется невыполнимой. Однако все меняется, когда Джеспер встречает Клауса — молчаливого дровосека с добрым сердцем, который изготавливает потрясающие деревянные игрушки. В мультфильме трогательные моменты органично сочетаются со смешными, а анимация выполнена в уникальном стиле, который сочетает традиционные 2D-техники с современными визуальными эффектами, создавая по-настоящему волшебный мир. IMDb — 8.2

Я был удивлен, насколько мне действительно понравился Клаус. Определенно, этот мультфильм стал киноклассикой. © thirtyist / Reddit

Как-то развешивали новогодние украшения, и жена включила мульт просто для фона. Через 15 минут мы бросили все и прилипли к экрану. С тех пор пересматриваем каждый год перед Рождеством. © jmanpc / Reddit

Если вы не видели «Клауса», вы не видели один из лучших мультфильмов последних лет. Это шедевр. © ak22801 / Reddit

Единственный рождественский мультфильм, который я посмотрю без стона. © Cat-Grab / Reddit

Один из лучших рождественских мультфильмов, которые я видел за последние годы, и его просмотр теперь для меня — праздничная традиция. Впервые начал его смотреть только потому, что мне показался классным стиль анимации. Однако я был удивлен, насколько сильно меня увлекла история. © ralo229 / Reddit

«Семья Уиллоби»

История о четырех детях семьи Уиллоби, которые живут с крайне эгоистичными и равнодушными родителями. Мистер и миссис Уиллоби совершенно не интересуются своими детьми и считают их помехой для своей жизни. Дети — Тим, Джейн и близнецы Барнаби — мечтают о счастливой и дружной семье, поэтому решают отправить родителей в «опасное путешествие», чтобы наконец-то освободиться от их тирании. Пока родители путешествуют, дети начинают искать свое место в мире, пытаясь создать «идеальную семью». Им помогает добрая няня, которая привносит тепло и заботу в их жизнь. Это остроумная, оригинальная и вдохновляющая история, которая учит детей и взрослых важности настоящих отношений и взаимопонимания. IMDb — 6.4

Мультфильм «Семья Уиллоуби» великолепен: крышесносная сюжетная линия.© awsm-Girl / Reddit

Мне очень понравилось. И я считаю, что мультфильм показывает детям понятный и безопасный способ осмысления эмоционального и физического насилия. Нам нужно чаще показывать детям такие вещи, чтобы они лучше понимали их суть и могли распознавать признаки. На мой взгляд, это было сделано замечательно. © deletus-the-fetus** / Reddit

Смотрел вчера с пятилетней дочерью. Хотя у нас с женой были сомнения по поводу сюжета, в котором дети пытаются избавиться от родителей, мультфильм преподнес эту тему в семейно-дружественной манере. День рождения моей детки как раз накануне Хэллоуина, поэтому ей нравятся такие вещи, как «Кошмар перед Рождеством», «Коралина» и все остальное, мрачное или жуткое. Мы посмотрели сериал «33 несчастья» несколько раз и сейчас читаем книги. Я полностью за более сложный, вызывающий размышления контент для детей. © chynkeyez / Reddit

«Энканто»

Яркая, музыкальная и эмоциональная история о семье, магии и самоопределении. В центре событий — семья Мадригал, которая живет в волшебном доме, спрятанном в горах Колумбии. Каждый член семьи обладает уникальным магическим даром: один может управлять погодой, другой — невероятно силен, третий исцеляет людей своей едой. Эти способности помогают им заботиться о местном сообществе. Их дом тоже живой и вместе с волшебной свечей помогает семье во всем. Но главная героиня, 15-летняя Мирабель, — единственная из семьи, кто не обладает никаким даром. Ей кажется, что она недостаточно хороша и не соответствует высоким ожиданиям семьи. Однако, когда волшебство их дома начинает ослабевать, а трещины буквально и фигурально угрожают разрушить их мир, именно Мирабель берется за то, чтобы спасти всех. «Энканто» — это взрыв красок, потрясающая анимация и запоминающиеся песни. IMDb — 7.2

Я все время ожидал, что «Энканто» будет типичной историей с квестом или путешествием, и был приятно удивлен, что сюжет повернулся совсем иначе. Было здорово увидеть историю, рассказанную без такой шаблонности. У нас могут быть эти разные типы историй, и это все равно очень приятно. © Privy45 / Reddit

Уникальные персонажи, повороты сюжета, эмоциональные удары под дых. Это фильм о магии, который напоминает нам, что настоящая магия — это когда один человек ставит другого выше себя. Яркое, красивое, обнадеживающее, захватывающее и смешное сокровище. © matthewssilverhammer / IMDb

«Волшебный дракон»

Трогательный мультфильм, созданный совместно студией Sony Pictures Animation и китайскими аниматорами. История наполнена добротой, юмором и восточной философией. Главный герой — Дин, добросердечный, но бедный студент, живущий в Шанхае. Он мечтает встретить свою подругу детства Ли На, с которой его разлучила жизнь, когда она переехала с семьей. Однажды судьба дарит ему древний чайник, из которого появляется Лун — саркастичный и могущественный дракон, готовый исполнить три желания своего нового хозяина. Мультфильм сочетает зрелищную анимацию с легким юмором и философским посылом. Он одновременно напоминает классический сюжет «Аладдина» и предлагает уникальный взгляд на восточные традиции. IMDb — 7.2

Это своего рода современная версия «Алладина» с драконом вместо джинна, но действие происходит в Китае. Я думаю, анимация невероятная — особенно когда главный герой «сражается». Да и просто забавный фильм. © RadioactiveJellyfsh / Reddit

Хотя я не большой любитель современных мультиков, внуки уговорили меня посмотреть этот. Это очень веселое и легкое приключение: история о молодом человеке, который встречает дракона-джинна, способного исполнить три желания. Основное удовольствие от фильма связано с самим драконом, который обладает яркой и запоминающейся личностью. Милый мультфильм, который динамично развивается и остается интересным до самого конца. © Hitchcoc / IMDb

Оригинально и смешно. Когда я шел на этот мультик, беспокоился, что он будет бездушным развлечением для детишек, но, досмотрев до конца, понял, что он довольно смешной и с характером. В нем есть приятные персонажи и шутки для зрителей всех возрастов. Это хороший семейный фильм, и если у вас есть свободное время, я рекомендую его посмотреть. © alfredolepine / IMDb

«Лео»

Трогательная и забавная история о ящерице по имени Лео, которая уже 74 года живет в школьном террариуме. Лео — ворчливый старичок, которому кажется, что он уже все повидал. Но когда он случайно узнает, что, возможно, его жизнь подходит к концу, он решает сбежать и наконец-то увидеть мир за пределами стеклянного «дома». Однако все идет не так, как он планировал. Вместо того, чтобы просто наслаждаться свободой, Лео начинает помогать детям из класса, в котором он жил. Ребята сталкиваются с разными трудностями, и Лео неожиданно становится для них мудрым наставником, который помогает решать проблемы и вдохновляет верить в себя. Постепенно он понимает, что именно это — его настоящее предназначение. IMDb — 7.0

Ха, только что захватил пять минут из этого мультфильма по телевизору в кабинете ортодонта, куда привел ребенка. Ржал в голос. Теперь нам обязательно нужно посмотреть его полностью! © Jackal2332 / Reddit

Благодаря жизненным урокам, этот мультфильм подходит и для детей, и для взрослых. Это красивая, трогательная и эмоциональная (я даже прослезился) картина. Этот фильм стал для меня настоящим сюрпризом. Я не знал, чего ожидать, но это оказался настоящий бриллиант! Он заставлял меня улыбаться на протяжении всего просмотра! Мне нравятся фильмы с позитивным посылом, и именно поэтому эта история так мне откликнулась! © shakiaever / IMDb

Отличный фильм! Веселый и интересный всей семье. И взрослые, и дети смеялись. Душевный. Это лучший детский и семейный фильм, который я видел за последние годы. Он доносит позитивные и полезные мысли, причем делает это легко и смешно, без навязчивости. Фильм получился одновременно забавным, трогательным и вдохновляющим. © reyesjerardo / IMDb

«Душа»

Философская и вдохновляющая история о поиске смысла жизни. Главный герой, Джо Гарднер, — школьный учитель музыки, который мечтает стать джазовым музыкантом. Однажды ему выпадает шанс выступить на большой сцене, но с ним случается несчастье, и он оказывается в месте под названием «Великое До», где формируются души, готовые отправиться на Землю. Он встречает душу по имени 22, которая никак не может найти свое предназначение и не хочет становиться человеком. Вместе они начинают путешествие, чтобы разобраться в том, что делает жизнь особенной и значимой. Трогательный мультфильм, который заставляет задуматься о том, что важно, и помогает увидеть красоту в простых вещах. IMDb — 8.0

Я считаю, что мультфильм «Душа» — это что-то невероятное. © CraftRemarkable7197 / Reddit

Это тот самый фильм, который вы включаете для фона, — я планировал завернуть подарки к Рождеству — но в итоге полностью погружаетесь в происходящее. Невероятно трогательная, волшебная история — что сказать, мои подарки остались в тот день незапакованными. Абсолютно захватывающий, душевный и даже в некотором смысле глубокий фильм. Он заставляет задуматься, переосмыслить что-то и вызывает множество эмоций. Визуально мультфильм очень впечатляющий: яркий, оригинальный и воображаемый мир создан просто потрясающе. Особенно поразило «то, другое место» — оно такое странное и необычное, не похожее ни на что другое. © Sleepin_Dragon / IMDb

«Головоломка-2»

Продолжение легендарного мультфильма рассказывает о новом этапе в жизни главной героини, Райли. Теперь ей 13 лет, и она сталкивается с непростым периодом подросткового возраста. В ее голове, где находится командный центр эмоции, начинается настоящее переполох: помимо Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости, появляются новые эмоции — Тревожность, Зависть, Стыд, Хандра и Ностальгия. Это приводит к большим изменениям во внутреннем мире героини. Мультфильм рассказывает, как важно принимать все свои чувства, даже если они кажутся неприятными, и как эмоции формируют личность, помогая справляться с трудностями и находить радость в жизни. IMDb — 7.6

Мультфильм просто великолепен! Сейчас я переживаю сложный период и борюсь с тревожностью. Мне показалось, что фильм буквально рассказывает о том, что происходит у меня в голове. Мультфильм изменил мое восприятие своей тревожности. Теперь я не представляю ее как темное чудовище, нависающее надо мной, а вижу как милого, гиперактивного оранжевого малыша, который просто хочет для меня лучшего и иногда нуждается в чашке чая, чтобы успокоиться. © ramezanikimia / IMDb

В этом фильме большое внимание уделяется Тревожности, что делает его таким близким и трогательным. Тревожность заставляет постоянно обдумывать возможные сценарии и переживать о будущем, при этом подталкивая Райли за пределы ее возможностей. Это особенно актуально для подростков, потому что многие из нас чувствуют то же самое — мы давим на себя, чтобы достичь целей, делаем все возможное и даже больше, чтобы добиться успеха. Я был потрясен, когда мультик закончился, потому что не ожидал, что он понравится мне даже больше первой части. Определенно заслуживает 10 из 10. Заставил меня много плакать из-за того, насколько он оказался близким и понятным. © Hm09_b / IMDb

Сразу как закончился, начал искать в интернете, будет ли продолжение. Мне так понравилось. А еще я хочу плюшевых Хандру и Брезгливость. © KleinValley / Reddit

Мне 27, и я позвал девушку на свидание в кино, чтобы посмотреть этот фильм. В зале было много детей, но также оказалось довольно много людей в возрасте 20-30 лет, которые выбрали этот мультик для свидания. © Probably**unk303 / Reddit

«Гиганты Ла-Манша»

История об 11-летнем мальчике Альфонсо Кихоте, потомке легендарного Дон Кихота. Он живет в небольшом городе в испанской Ла-Манче и мечтает о подвигах, как его знаменитый предок. Вместе со своим другом Панcой, потомком верного спутника Дон Кихота, он оказывается втянутым в борьбу за спасение родного города. IMDb — 6.6

Это настоящий шедевр, который поражает увлекательным повествованием и безупречной реализацией. Сюжет, вдохновленный классическим «Дон Кихотом», погружает нас в эпическое путешествие с яркими и запоминающимися героями. Храбрый мечтатель Артур, его верный спутник Панчо и отважная Виктория — каждый персонаж прекрасно раскрыт, что позволяет зрителю глубоко прочувствовать их эмоции и мотивы. © antoinemartin-49708 / IMDb

Сейчас сложно найти фильм, который трогает до глубины души, но «Гиганты» — именно такие. Это мультик с душой, и видно, что он сделан с большим теплом. Его герои необычны, и вместо того, чтобы быть типичными героями мультиков, они показаны как странные, иногда нелепые, но при этом решительные персонажи. Если вы хотите хорошо провести время с семьей, а заодно показать детям важные ценности и мысли, сходите на этот мультик, а потом поговорите с ними. Вы удивитесь, сколько глубоких мыслей он в себе несет. © padre_gg-28771 / IMDb

«Орион и Тьма»

Трогательная история о мальчике по имени Орион, который боится почти всего на свете, но больше всего — темноты. Его жизнь полна тревог, и он избегает всего того, что кажется ему пугающим. Но однажды все меняется, когда его главный страх — Тьма — буквально приходит к нему в гости. Тьма оказывается вовсе не страшным монстром, а необычным и добродушным существом. Она предлагает Ориону отправиться в удивительное путешествие, чтобы разобраться со своими страхами. Вместе они посещают загадочные и необычные места, где мальчику приходится сталкиваться с тем, что раньше пугало его больше всего. Это мультфильм о том, как важно принимать свои страхи, учиться с ними справляться и открывать для себя красоту мира даже там, где раньше виделась только тьма. IMDb — 6.3

Моя любимая часть этого фильма — идея встречи с членами своей семьи, когда те юны. Мой племянник однажды сказал моему папе, что «хотел бы, чтобы он был ребенком, чтобы они могли вместе играть». © GingerPixel / Reddit

«Орион и Тьма» — это милый и очаровательный фильм, который уникально и доступно для всех возрастов затрагивает тему тревожности. Нелинейность повествования может поначалу показаться резкой, но поверьте, если продолжить смотреть, все станет на свои места и покажется прекрасным. © ryannemartinheart / Reddit

«Дикий робот»

История о роботе ROZZUM unit 7134, или же Роз, который неожиданно оказывается на необитаемом острове после кораблекрушения. Созданный для человеческого мира, Роз вынужден адаптироваться к новой жизни в дикой природе. Сначала обитатели острова относятся к нему с настороженностью, считая его чужаком. Но со временем он учится понимать природу, общаться с животными и даже становиться частью этого мира. Главный переломный момент наступает, когда Роз находит осиротевшего птенца и решает позаботиться о нем. IMDb — 8.3

Если у вас есть дети, пожалуйста, сводите их в кино на этот мультфильм. Если у вас нет детей, пожалуйста, все равно найдите способ увидеть этот мультик. Он особенный. © hmbse7en / Reddit

Во время одной сцены, в которой Роз бежит с Желтоклювиком на плече, когда он готов взлететь вместе с остальными гусятами, мы с папой заплакали и обнялись, говоря, что любим друг друга. Лучший мультик в моей жизни. © bgamer1026 / Reddit

В кинотеатре не было ни одного человека с сухими глазами, отличный мультик! Не ожидал, что он будет таким трогательным © brian_c29 / Reddit

Этот фильм невероятно трогательный, даже если у вас нет детей. © ghulzen / Reddit



«Братья Супер Марио в кино»

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» основан на культовой серии видеоигр компании Nintendo, созданной в 1980-х годах. Мультфильм впитал все ключевые особенности игр: яркий визуальный стиль, запоминающуюся музыку, знакомые образы врагов и даже комичные звуки из оригинальных игр. Это одновременно приключенческая история для новых зрителей и праздник ностальгии для фанатов игр. IMDb — 7.0

Когда я пошел в кино на этот мультфильм, в зале были одни взрослые, и мы ржали в голос во многих местах. © Mrgibs / Reddit

Повел на мультик ребенка и ничего особого не ожидал, а получил огромное удовольствие. И моему малышу он понравился, а это на самом деле самое главное в мультиках. © CCB0×45 / Reddit

Для меня, как для давнего фаната Марио, просмотр больше походил на любование фейерверком, чем на просмотр мультика. Мне было приятно «ухать» и «ахать» над каждым «пасхальным яйцом», музыкальной отсылкой, всегда следя за тем, что будет дальше или что спрятано на заднем плане. © PsychicSageElana / Reddit

И взрослые, и дети улыбались весь мультик. Честно говоря, я был так счастлив. Да, мы все знаем, что этот сценарий был довольно простым, но я наслаждался каждой минутой. И стопроцентно жду продолжение. © vga25 / Reddit

«Суперпитомцы»

Веселая и динамичная история о супергеройских питомцах, которые спасают мир, когда знаменитая «Лига Справедливости», оказывается в беде. Главный герой — пес Крипто, верный друг Супермена, который сам обладает суперспособностями, привык быть единственным супергероем среди животных, но все меняется, когда «Лига Справедливости» попадает в плен к злодейке, коварной морской свинке Лулу. Чтобы спасти их, Крипто объединяется с группой необычных животных из приюта. Среди них: пес Эйс, который становится сверхсильным; Пи-Би, свинка с возможностью увеличиваться до гигантских размеров; Мертон, черепаха с невероятной скоростью, и Чип, белка с магией электричества. Сначала команда выглядит довольно нелепо, ведь их силы кажутся неконтролируемыми, а сами они совершенно не готовы к настоящему супергеройскому делу. Но по мере приключений они учатся работать вместе, преодолевают свои страхи и раскрывают свой потенциал. IMDb — 7.1

Сначала я даже не собирался смотреть этот фильм. Ну, трейлеры были неплохими, но мне казалось, что это будет просто набор шуток про «пук-кака». Однако положительные отзывы от первых зрителей настолько меня удивили, что я все-таки купил билет. Пару часов назад вернулся домой, и, хотя фильм не был каким-то прорывом, это было милое, душевное и веселое время в кино. Мультик получился симпатичным, насыщенным экшеном, трогательным и... эмоциональным. Все персонажи были забавными и приятными, особенно Крипто и Эйс, собака Бэтмена. У Эйса есть предыстория, которая оказалась очень трогательной и задела за живое — чего я точно не ожидал. Если у вас есть собака или любое другое домашнее животное, и вы фанат DC, рекомендую посмотреть. © harcool / IMDb

Отличный фильм для детей и, что удивительно, для взрослых тоже...© mcfurbal / IMDb

Очень приятный фильм, с несколькими уморительными шутками для всех возрастов и несколькими милыми пасхальными яйцами для поклонников DC. © eli_burdette / Reddit

Я не ожидал, что мне понравится этот фильм. Моя девушка любит мультики и фильмы, которые можно назвать детскими. После просмотра трейлеров этот показался мне мультфильмом, который я посмотрю и забуду о нем через 5 секунд. Он полностью сразил меня, потому что он был великолепен, настолько хорош, что если они снимут продолжение, я буду смотреть. © Rynide / Reddit

«Течение»

Атмосферный мультфильм о выживании, дружбе и силе природы. В центре истории — черный кот, который оказывается в мире, охваченном наводнением. Его дом разрушен, и он отправляется в путешествие на маленькой лодке. На своем пути он встречает разных животных: капибару, лемура, собаку-ретривера и необычную птицу-секретаря. Хотя они совершенно разные, вместе им приходится учиться доверять друг другу и работать сообща, чтобы справиться с трудностями. Их путешествие наполнено неожиданными открытиями, опасностями и моментами, когда дружба становится важнее всего. Этот мультфильм отличается тем, что в нем нет слов. История рассказывается через великолепные визуальные образы и музыку. «Течение» не только показывает красоту и мощь природы, но и напоминает о важности единства, когда мир вокруг рушится. IMDb — 8.0

Такой хороший мультик, что нет слов! Его так легко смотреть, что просто невозможно остановиться. Тонкий, эмоциональный, насыщенный...С первых минут было трудно оторваться от экрана. Сюжет непредсказуем, и ты никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. Определенно рекомендую посмотреть на большом экране. И сама посмотрю его снова, потому что в первый раз пропустила часть — плакала. Моему трехлетнему ребенку такое смотреть рановато, а вот шестилетнему фильм очень понравился. Потом он два дня подряд рисовал котика из мультика. © alohababylon / IMDb

Этот фильм должны посмотреть все, он не только для детей. Мне больше 50-ти, и он произвел на меня невероятно глубокое впечатление. Визуально фильм потрясающий, а тот факт, что в нем нет диалогов, кроме кошачьих мяуканий, собачьего лая и капибариных ворчаний (обожаю эту сонную капибару!), делает его еще более уникальным. Я был напуган, тронут, вдохновлен, удивлен и поражен. Пролил ли я пару слёз? Да! Обязательно посмотрите. © hoodie-71715 / IMDb

Невероятно красивый мультик без слов. Впервые не смогла встать, когда пошли титры. Пришлось сосредоточиться на них, чтобы увидеть, кто сотворил это волшебство, и сморгнуть слезы. © lincalinca / IMDb

«Легенда о волках»

Волшебный мультфильм, который рассказывает историю о дружбе, свободе и связи человека с природой. События происходят в Ирландии XVII века, где природа и магия постепенно вытесняются людьми и их жесткими порядками. Главная героиня — девочка по имени Робин, которая переезжает в небольшой город вместе с отцом. Он работает охотником и получает задание уничтожить волков, обитающих в лесу неподалеку. Робин, полна любопытства и жажды приключений, она решает исследовать этот лес сама. Там она встречает Мэб, девочку из загадочного народа сноволков. Сноволки — это люди, которые могут превращаться в волков, сохраняя особую связь с природой. Мэб и ее стая защищают лес от уничтожения людьми, и Робин постепенно начинает понимать, что волки — не враги, а часть удивительного и хрупкого мира. Этот мультфильм — трогательный, красочный и очень эмоциональный. Он говорит о том, как важно находить гармонию с природой и видеть мир не только глазами человека, но и сердцем, которое готово понять другое. IMDb — 8.0

«Ультрамен: Путь к вершине»

История о Кене Сато, молодом японском бейсболисте, который неожиданно оказывается втянутым в мир супергероев. Вернувшись в родной город после успешной спортивной карьеры, Кен узнает, что он должен принять на себя роль Ультрамена — защитника человечества от гигантских монстров, кайдзю. Сначала Кен не готов к такой ответственности: он привык быть звездой на бейсбольном поле и не понимает, как справиться с новой задачей. Ситуация становится еще сложнее, когда он сталкивается с детенышем кайдзю, которого решает спасти и вырастить. Несмотря на то, что кайдзю считаются врагами человечества, Кен видит в малыше не угрозу, а существо, нуждающееся в защите. Кен учится совмещать свои обязанности героя, игрока и «приемного папы». IMDb — 6.9