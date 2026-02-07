А на каком острове Вы жили, разрешите узнать, что никогда таких бинтов не видели?
20 историй о заказах онлайн, которые проверили чувство юмора покупателя на прочность
Онлайн-шопинг — увлекательный аттракцион. Платишь деньги, нажимаешь кнопку и никогда не знаешь — доберется ли до тебя посылка? А если да, то приедет ли именно то, что было на картинке или лишь бледная имитация, которой место только на помойке. Над такими неудачами остается лишь посмеяться — и в следующий раз потратить побольше времени на изучение отзывов.
- У нас с парнем общий аккаунт на маркетплейсе. Прилетает уведомление: «Получен заказ: кольцо, золото». Чуть телефон не выронила! Сижу, жду, сердце колотится. Заходит он, вертит в руках заветную коробочку. Я аж дыхание задержала. А он достает оттуда какую-то круглую железку и радостно кричит: «Танька, ты не поверишь! Нашел редкую деталь для машины, стоило копейки!» Ужин он ел в полной тишине. И, кажется, так и не понял, почему я на него обиделась.
- Получила заказ, месяц шел. Достаю из пакетика какую-то веревочку. Напрягаю мозг, пытаясь вспомнить, что за фигню я могла заказать и для чего. Уж я ее и жамкала, и растягивала. Чуть не на зуб попробовала. Полезла в аккаунт — и только тогда дошло, что это такой эластичный бинт в виде сеточки, надевается как чулок. © bearushka
- Моя первая интернет-покупка была еще в далеком 2011 году — я заказала сковородку. Цена приятная, качество вроде бы тоже. В мыслях я уже готовила на ней изысканные блюда. Но когда получила заказ, смеялась до слез. Ведь она оказалась размером с ладонь. На ней можно было пожарить разве что одно яйцо. Честно, больше походила на игрушечную. С тех пор я всегда внимательно смотрю характеристики и размеры товара, прежде чем заказать. © qu__d
«Спасибо курьеру за то, как он обошелся с моей посылкой»
- В черную пятницу, я, как и многие, повелась на скидки. Сделала заказ из магазина косметики. Курьер все доставил, я довольная и счастливая. И тут на следующий день звонок от курьера. Говорит, вам доставка косметики. Я в непонятках. И тут он перечисляет все те же самые средства, что доставил другой курьер мне вчера. Я говорю: «Спасибо, но мне не надо лишнего. Я вчера все получила». © altynay_ksm
- Заказала я себе дезинфицирующее средство, и каким-то образом посылка затерялась. Связалась с менеджерами, объяснила всю ситуацию. Они сказали, что постараются решить этот вопрос. Так вот, сегодня я получила свой заказ и была приятно удивлена. Помимо средства в подарок положили зонтик, бутылку для воды и шопер. Вот такие вот дела. © osmanova.daria
- Недавно искала себе стул. Увидела очень интересный вариант по вкусной цене и оформила. Потом зашла в магазин и увидела другие расцветки этой модели, но в 3–4 раза дороже. Думаю — ну, ошиблись. Отменила заказ. И тут мне звонок сегодня: «Вы заказывали кресло у нас. Не доставили вовремя? Или есть другая причина отказа?» Ответила, как есть: «Решила, что у вас, скорее всего, была ошибка в цене. Не захотела заказывать кресло по заниженной стоимости, чтобы вы не понесли убытки из-за возможной неточности». Менеджер подтвердил мои догадки и поблагодарил. © h.hkrt
«Целую вечность хотел Geforce 4070. Родители подарили мне ее на Рождество, и вот в каком виде она приехала»
- Понадобился мне тренажер. Связывается со мной продавец: цена доставки в 12 раз больше, чем насчитал маркетплейс. Неприятно. В техподдержке маркетплейса утверждают, что их цена верная и платить больше ничего не нужно. Скидываю им переписку с продавцом. В итоге у оператора, видимо, сдали нервы, и она выдает: «Какой у вас тогда вопрос к нам, если вы уже все обсудили с продавцом?» После очередного обращения пообещали компенсировать разницу за счет площадки. © ************* / Pikabu
- Я заказал карамельки в шоколаде, и они приехали в виде огромного слипшегося монолита. Мне просто вернули деньги. А карамельки мы расковыряли вилкой и съели. © withac2 / Reddit
«Купил себе геймпад»
Идем на почту, получаем монолит из шоколада и карамели, ждем когда нам вернут деньги.. А почтовый работник вам говорит: Вы, че, о... ли? Не проще их купить возле дома в магазине, а не ждать пока они почтой России 2 месяца кочуют? И ни на какие деньги уже не претендуешь, а думаешь: И правда, не о.... л ли я? (Произвольный перевод с реддитовского)
Перевод: «Мясорубка»
- Я так же заказал беспроводные наушники. Мне пришла пачка детской смеси. Отправил ее обратно, а из магазина пишут «Вы должны были вернуть нам наушники». Прошло уже полгода: ни наушников, ни денег. © Shmashi / Reddit
- Все наши местные группы-барахолки стали абсолютно бесполезными. Люди там перепродают всякий безвкусный декор и хлам с маркетплейсов, который им не подошел. Венец всего: одни ребята пытались перепродать открытую банку маринованных огурцов. Они попробовали один и им не понравилось. Главным аргументом было что-то вроде «это довольно дорогие огурцы, не выбрасывать же». © finfan44 / Reddit
«Нашел эти ключи в кармане „нового“ пальто»
- Попросил ребенок на Новый Год у Деда Мороза игрушку Базза Лайтера. Заказал, жду. Приезжает 24 декабря посылка подозрительно небольшого размера. Вскрываем — там беспроводные наушники вместо игрушки! Оформили возврат, срочно ищем замену. На том же маркетплейсе уже в два раза дороже, по совсем неприличной цене. И при этом сроки доставки неясные. В магазинах игрушек примерно так же. В общем, нового добыть не успеваем. Придется теперь придумывать историю для сына, почему Дед Мороз так накосячил. Спасибо неизвестному сборщику, чтоб ему икалось. © Unknown author / Pikabu
- Заказанный туалетный ершик приехал грязным. Не думаю, что его использовали по прямому назначению, но и идеально новым он не выглядел. Я написала в поддержку, приложила фото и думала, что они просто вернут мне деньги. Но нет, они заставили меня отнести его обратно на пункт выдачи для возврата. Интересно, что подумал оператор в пункте выдачи. © Goodgoodthings / Reddit
«Заказал один, прислали два. Жаль, нет столько места на столе»
Я не юрист, но есть ощущение, что за такое может прилететь по закону. Не мелочь однако, на которую продавец может легко забить.
Ну и чисто по-человечески должен был сразу вернуть лишнее. Ничо не знаю, сами виноваты - как-то 👎🏻
- Купил матрас с эффектом памяти. Ну, знаете, из тех, что приходят в сжатом состоянии, в термоусадочной пленке, а потом расправляются. Он оказался слишком мягким. Я захотел его вернуть, но магазин отказался посылать курьера и попросил меня самому отвезти матрас в пункт выдачи. Как же долго я пытался запихнуть его в машину. В общем, мне это так и не удалось. Я отдал матрас соседу и смирился с потерей денег. © Herefortheover / Reddit
- Та же ерунда. Мне пришлось склеить кучу коробок в одну огромную и уродливую, чтобы упаковать матрас. © BabyKoala68 / Reddit
- Сделал заказ, жду. Один раз доставку посылки перенесли, другой. Пишут: «Ждите, едет». А в итоге вообще отменили. Спрашиваю: «Можно ли переотправить товар?» Отвечают: «Конечно, хоть сейчас». Захожу я на страницу товара, и угадайте что? Скидки на товар нет, а она, между прочим, была процентов 40. А теперь он почти в 2 раза дороже, и естественно покупать я уже не стал. Вернули деньги и баллов сверху насыпали, но осадочек остался. © DenverDMD / Pikabu
А вот и еще несколько наших подборок, которые вас повеселят: