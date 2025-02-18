Мы пофантазировали и подобрали любимым киногероям новые пары

Среди поклонников серии фильмов о Гарри Поттере бытуют разные мнения относительно романтических отношений между главными героями. Одна из наиболее обсуждаемых пар — Гарри и Джинни. Она часто подвергается критике, потому что нет "химии" между актерами. В то время как многие фанаты пророчили Гарри отношения с Гермионой, существует и менее популярная, но от этого не менее интересная точка зрения: а что, если бы Гарри был вместе с Полумной?

Да, все привыкли к тому, что Гарри и Джинни вместе. Но, если честно, даже без намека на романтику, между Гарри и Полумной чувствуется какая-то связь. Вот это искра! И дело не только в "химии", просто у актеров играющих Гарри и Джинни не те флюиды! © theflooflord / Reddit