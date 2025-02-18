Мы пофантазировали и подобрали любимым киногероям новые пары
Зрители всегда ждут от актеров яркой и убедительной игры, особенно когда речь идет о романтических отношениях на экране. Но иногда, даже при наличии талантливых актеров, между ними не возникает той самой "химии", которая заставляет зрителей поверить в их любовь. В этой статье мы рассмотрим альтернативные варианты романтических пар в наших любимых фильмах и сериалах.
Гарри и Джинни vs Гарри и Полумна (Фильмы о Гарри Поттере)
Среди поклонников серии фильмов о Гарри Поттере бытуют разные мнения относительно романтических отношений между главными героями. Одна из наиболее обсуждаемых пар — Гарри и Джинни. Она часто подвергается критике, потому что нет "химии" между актерами. В то время как многие фанаты пророчили Гарри отношения с Гермионой, существует и менее популярная, но от этого не менее интересная точка зрения: а что, если бы Гарри был вместе с Полумной?
- Да, все привыкли к тому, что Гарри и Джинни вместе. Но, если честно, даже без намека на романтику, между Гарри и Полумной чувствуется какая-то связь. Вот это искра! И дело не только в "химии", просто у актеров играющих Гарри и Джинни не те флюиды! © theflooflord / Reddit
Бонд и Мадлен vs Бонд и Палома (Не время умирать)
Когда мы смотрели новый фильм о Бонде, просто не могли оторваться от того, как круто смотрятся вместе Бонд и Палома! Уже с первой сцены между ними прямо искры летят! И эта легкая, задорная манера поведения Паломы идеально ей подходит.
- Конечно, Даниэл Крейг и Леа Сейду неплохо смотрятся вместе, но я никогда не верил в то, что Мадлен — любовь всей жизни Бонда. У него было гораздо больше химии с Аной де Армас, и это при том, что их отношения даже не были романтическими. © MasterLawlzReborn / Reddit
Бонни и Джереми vs Бонни и Деймон (Дневники вампира)
Деймон и Бонни в "Дневниках вампира" — это пример того, как отношения могут пройти путь от ненависти к дружбе. Но, возможно, между ними могло быть нечто большее, чем просто дружба?
- Любовь бывает разной, и совсем не обязательно быть романтической, чтобы стать незабываемой. Дэймон и Бонни любили друг друга по-своему, и это было что-то особенное. © FiliaNox / Reddit
Китнисс и Пит vs Китнисс и Финник (Фильмы о голодных играх)
Несмотря на то, что фильмы по "Голодным играм" продолжают выходить: мы до сих пор с особым трепетом вспоминаем вторую часть, где впервые встретились Финник и Китнисс. Их первая встреча была настолько яркой и эмоциональной, что между ними будто проскочила искра.
- Не знаю почему, но у меня есть ощущение, что если бы Китнисс не была с Питом, а Финник не был с Энни, они могли бы быть вместе. Мне кажется, что у них много общего. © rosafun / Reddit
Кэрол и Иезекииль vs Кэрол и Дэрил (Ходячие мертвецы)
Сериал "Ходячие мертвецы" всегда отличался неожиданными сюжетными поворотами, особенно в плане романтических отношений между персонажами. Однако, союз Дэрила и Кэрол был одним из самых ожидаемых фанатами на протяжении всех сезонов, но, к сожалению, так и не состоялся. Тем не менее, радует, что эти двое остались близкими друзьями и поддерживают друг друга.
- Ох, если бы только они были вместе! Столько раз казалось, что вот-вот что-то между ними начнется, но нас лишь дразнили на протяжении всего сериала. Кэрол — именно та женщина, которая могла бы помочь Дэрилу раскрыться и стать лучше. А Дэрил мог бы дать ей ту любовь и поддержку, о которой она так долго мечтала, и которую не получила ни от первого мужа, ни от Иезекииля. © TAbramson15 / Reddit
Дейенерис и Джон vs Дейенерис и Джорах (Игра Престолов)
Многие фанаты "Игры престолов" считают, что Джон и Дейенерис — совсем не пара. И тогда возникает вопрос: а с кем же тогда должна быть Дейенерис? Может быть, все это время идеальным вариантом для нее был Джорах? Он ведь был предан и готов на любые жертвы ради нее.
- Я смотрел только сериал, поэтому не могу судить о книжной версии. Но в целом, взаимоотношения Джораха и Дени показались мне искренними и трогательными. Я полностью поддерживаю эту пару! © 1cecream4breakfast / Reddit
Пэм и Джим vs Пэм и Майкл (Офис)
Среди поклонников сериала "Офис" существует интересная точка зрения относительно возможных отношений между Пэм и Майклом. Некоторые фанаты предлагают представить, как могли бы сложиться их отношения вместо традиционного союза Пэм и Джима. Ведь, по сути, они хорошо понимают и поддерживают друг друга. Почему бы и нет?
- Я относительно недавно присоединился к сообществу "Офиса", и меня интересует, разделяет ли кто-то мое мнение относительно романтических отношений между Пэм и Майклом? Я знаю, что существует разница в возрасте, однако, на мой взгляд, она понимала его еще до появления Холли. © jeplp_ / Reddit
Фиби и Майк vs Фиби и Джоуи (Друзья)
В "Друзьях" не только дружба была крепкой, но и отношения между героями! Мы видели, как они влюблялись, расставались, снова сходились. Но есть одна пара, которая так и осталась загадкой — это Фиби и Джоуи. У них ведь такая химия, такая связь! Неужели между ними не могло быть чего-то большего, чем просто дружба?
- Помните тот эпизод "Друзей", где Джоуи и Фиби рассказывали о своих секретных обедах, на которых они обсуждали остальных ребят? А еще Фиби как-то сказала, что они с Джоуи обязательно будут вместе, просто всему свое время! Мне кажется, между ними всегда была какая-то особенная связь, даже если это не были полноценные "отношения" в нашем понимании. © formated4tv / Reddit
Лео и Пайпер vs Лео и Прю (Зачарованные)
В "Зачарованных" чего только не было! И токсичные отношения, и парни-демоны... Но и по-настоящему крепкие пары, такие как Лео и Пайпер. Но как ни странно некоторых поклонников прямо-таки бесит эта пара. Поэтому фаны придумывают совсем неожиданные варианты парочек, например: Лео и Прю.
- Я искренне считаю, что у Лео и Прю могло получиться. Конечно, она заставила бы его понервничать, но в то же время была бы для него хорошей женой. Вместе они смотрятся просто идеально! © LiveMost / Reddit
Лесли и Бен vs Лесли и Рон (Парки и зоны отдыха)
Да тогда уж лучше Майкла Скотта с Роном сведите. Тем более сериалы из одной Вселенной. Или дикую библиотекаршу вспомните
Лесли из сериала "Парки и зоны отдыха" долго искала свою настоящую любовь, и, в конце концов, обрела ее с Беном Уайаттом. Однако, что, если бы ее парой был Рон Свонсон? Нам кажется, они могли прекрасно дополнять друг друга.
- Я считаю, что они могли мило смотреться вместе. Однако, если у вас другое мнение, это ваше право. © libby198904 / Reddit
Кейт и Джек vs Кейт и Саид (Остаться в живых)
Поклонники сериала "Остаться в живых" часто обсуждают возможные романтические пары. Многие считают, что отношения Кейт и Джека были неубедительными. А свое предпочтение чаще всего отдают паре Кейт и Сойера. Однако мы думаем, интересным вариантом для Кейт мог стать Саид. Это было бы весьма необычное и неожиданное сочетание.
- Мой муж, впервые смотря сериал, недавно спросил: "Когда Кейт и Саид начнут встречаться?" Лично мне тоже очень нравится эта пара. © LittleMrsDLG / Reddit
Джей Ди и Эллиот vs Джей Ди и Карла (Клиника)
В сериале «Клиника» зрители наблюдают за крепкими парами, такими как Джей-Ди и Эллиот, а также Терк и Карла. Однако в первом сезоне мы надеялись на развитие романтических отношений между Джей-Ди и Карлой, ведь между ними чувствовалась явная искра.
- У меня есть мнение относительно сериала «Клиника»: я считаю, что Джей-Ди и Карла могли бы стать отличной парой. Каждый раз, пересматривая первый сезон, я думаю о том, как интересно было бы увидеть их вместе. Мне кажется, что создатели сериала, по крайней мере, рассматривали такую возможность. © Annoyo34point5 / Reddit
Предлагаем также почитать о телевизионных парах, которым веришь с первых минут появления на экране. Они будто созданы друг для друга. А вот в реальной жизни, как оказалось, актеры друг друга просто не выносят.
Комментарии
Про Гарри Поттера согласна , с Полумной отношения по интереснее, с Джинни вообще линия не раскрыта нормально.