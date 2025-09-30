10 странных традиций из прошлого, которые сегодня звучат как шутка

В XVII веке подготовка к родам была хлопотным делом. Надо было найти подходящую акушерку, нанять нянечку, которая ухаживала бы за мамой и ребенком в первые месяцы, а также подобрать «сплетниц» среди родственниц и подружек. Эти дамы потом должны были присутствовать на родах, развлекать и поддерживать будущую мать, а также готовить ей всяческие угощения.

Как отмечает историк Джулия Мартинс, обустройство подходящих покоев для родов тоже было непростой задачей. В специальной комнате плотно закрывали тканью окна и запечатывали замочные скважины, чтобы ни одна струйка воздуха не попала в помещение, зажигали камин и многочисленные свечи.