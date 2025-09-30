Интересно , что о нашем времени напишут через несколько веков...
10 странных традиций из прошлого, которые сегодня звучат как шутка
Некоторые обычаи из прошлых веков сейчас вызывают у нас только недоумение. Вряд ли кто-то рискнет провести первую брачную ночь в постели, усыпанной сыром, бросить чулок в гостей или купить букет, только чтобы оскорбить другого человека. Мы решили собрать самые необычные традиции прошлого, которые в свое время никого не удивляли.
Приглашали на роды сплетниц
В XVII веке подготовка к родам была хлопотным делом. Надо было найти подходящую акушерку, нанять нянечку, которая ухаживала бы за мамой и ребенком в первые месяцы, а также подобрать «сплетниц» среди родственниц и подружек. Эти дамы потом должны были присутствовать на родах, развлекать и поддерживать будущую мать, а также готовить ей всяческие угощения.
Как отмечает историк Джулия Мартинс, обустройство подходящих покоев для родов тоже было непростой задачей. В специальной комнате плотно закрывали тканью окна и запечатывали замочные скважины, чтобы ни одна струйка воздуха не попала в помещение, зажигали камин и многочисленные свечи.
Сами роды могли проходить не на кровати, а на специальном стуле. Пока будущая мать трудилась, давая жизнь чаду, сплетницы хлопотали вокруг нее, подавая различные блюда и напитки. Учитывая, что на роды приглашалось как минимум 6 дам, в помещении очень быстро становилось жарко.
Мужчин в опочивальню не допускали. Вместо этого, дабы облегчить роды, они бегали по дому, открывая шкафы, сундуки, развязывая узлы и даже пуская стрелы в воздух. Наверное, любой прохожий мог понять, что в этом семействе скоро ожидается прибавление.
Устрицами лакомились бедняки
В викторианскую эпоху зажиточные семьи традиционно подавали к праздничному столу говядину или индейку. Блюда из этих продуктов стоили недешево, так что простому люду приходилось искать что-нибудь на замену. И самым лучшим вариантом были устрицы. Исследователи издания History Collection пишут, что за морепродуктами даже закрепился ярлык «белка для бедных». Сейчас остается только позавидовать небогатым лондонцам. Но, учитывая, что они умудрялись печь пироги с начинкой из говядины и устриц, кулинарные пристрастия у людей в XIX веке были своеобразные.
Молодожены получали в подарок ночной горшок и сырную постель
В прежние века свадебные гости не торопились оставлять новоиспеченных мужа и жену в покое после окончания праздника. По словам исследователей Урвии Банерья и Эрика Грундхаузера, в Шотландии существовал своеобразный обычай. Чтобы брак оказался удачным, люди посыпали брачное ложе новобрачных вонючим сыром. Не самый приятный сюрприз, хотя и сделанный с благими намерениями.
На французских свадьбах гости тоже развлекались вовсю. После завершения пира они собирали остатки кушаний и напитков в ночной горшок и презентовали это неаппетитное угощение молодоженам. Вдруг они не успели подкрепиться за праздничным столом. Причем веселая компания обычно оставалась в спальне новобрачных, пока бедняги не доедали все подчистую.
В Южной Корее дружки очень ответственно относились к подготовке новоиспеченного мужа перед брачной ночью. Чтобы молодой человек случайно не опростоволосился, его шлепали сушеной рыбой. К счастью, жены в такой процедуре, похоже, не нуждались.
Новобрачные швырялись в гостей чулками
"Редкое удовольствие", ха-ха-ха. В то время всё и все кругом благоухали так, что эти чулок с носком воспринимались, как вполне свежие салфеточки.
Это сейчас молодая жена бросает свадебный букет на удачу своим подружкам. Похоже, в XVIII веке цветы были не в почете, и барышни предпочитали делиться более интимными предметами. Как пишет историк Сара Марден, девушка сначала отправляла в толпу гостей свой чулок, а вслед за ней новобрачный точно так же поступал со своим носком. Наверное, редкое удовольствие — поймать чулочные изделия, которые пережили все треволнения свадебной церемонии вместе с женихом и невестой.
Чтобы унизить поклонника, надо было просто отправить ему букет
Викторианские дамы зачастую не могли напрямую выразить свои чувства. Это было просто неприлично. К счастью, у них были другие способы донести мысль до адресата, например, с помощью цветов. Исследователь Эмма Флинт отмечает, что в XIX веке девушки составляли небольшие букетики, чтобы поделиться с окружающими радостью, печалью или разочарованием. С помощью правильно подобранной комбинации цветов можно было нанести человеку нешуточное оскорбление.
Например, желтые гвоздики означали презрение, а другие цветы с желтыми лепестками — инфантильность. Если же девушка украшала букет засушенной белой розой, значит, она наотрез отказывалась выйти замуж. Наверное, дамам и джентльменам все время приходилось держать под рукой справочник со всеми значениями цветов, чтобы ненароком не попасть впросак.
Пытались скормить возлюбленной яблоко
У яблок не самая хорошая репутация в фольклоре. Именно этот плод чуть не погубил Белоснежку и послужил причиной начала Троянской войны. По словам историка Вероники Меналди, в средневековой Испании с помощью яблок мужчины пытались очаровать приглянувшихся им дам. Существовало несколько рецептов разной степени эффективности и надежности.
Поклоннику надо было лишь вырезать определенный текст на кожуре, а потом скормить фрукт даме. Некоторые ритуалы были настолько сильными, что достаточно было просто дать барышне понюхать плод. Теперь яблоки невольно вызывают подозрение.
Отыскивали похищенное в снах
В эпоху Средневековья людям зачастую приходилось самостоятельно отыскивать пропавшее добро. Хорошо, что существовало несколько необычных способов найти свои вещи и виновника. Чтобы определить местоположение пропажи, нужно было молча нарисовать диаграмму на листе бумаги и спрятать его под пятку в левом ботинке. По идее, вскоре ноги должны были привести беднягу к утраченным вещам.
А вычислить виновного помогали сны. Человек рисовал символы на чистом пергаменте, клал лист под подушку, и ночью ему должен был присниться вор. Наверное, такие методы порождали немало ссор в средневековых городах.
Проводили свидание в мешке
Даже сейчас для некоторых девушек знакомство с будущей свекровью — настоящее испытание. А в прошлые века барышням приходилось еще хуже. В XVII веке в Уэльсе и других регионах существовал странный обычай. Историк Натали Заррелли пишет, что если молодой человек приводил свою возлюбленную в отчий дом и она нравилась родителям, те приглашали ее остаться на ночь.
Парня и будущую невестку запихивали в грубые холщовые мешки, которые завязывались на талии или шее, и укладывали в хозяйскую кровать. Иногда на всякий случай между молодыми людьми размещали доску. Там, под строгим наблюдением родителей, молодые люди и проводили ночь. Это считалось отличным ритуалом ухаживания за невестой.
Целовали камень
В замок Бларни до сих пор приезжает множество туристов, причем не только чтобы полюбоваться на внушительное средневековое сооружение. Просто в стену укрепления вмонтирован Камень Красноречия, и с конца XVIII века сюда прибывали путешественники и целовали камень, чтобы научиться красочно льстить и обманывать.
По легенде, на основателя замка Бларни Кормака Лайдира Маккарти подали в суд, и он обратился за помощью к богам. Мужчине велели по дороге в суд поцеловать первый попавшийся камень на дороге. Именно это он и сделал, и с блеском выиграл дело. После такой удачи Кормак решил сохранить этот камень. Правда, по мнению исследователя Уильяма Генри Херлберта, саму легенду впервые упомянули только в конце XVIII века, а традиция возникла чуть позже.
Опасались ходить в ванную
Японцы трепетно относились к чистоте в ванной, а все потому, что в их представлении эту комнату населяли не слишком дружелюбные духи. Историк Эрик Грундхаузер пишет, что если хозяева дома спустя рукава мыли туалет и ванну, туда могло забрести существо Аканамэ. Этого банного духа притягивала любая грязь, ведь создание ею питалось. Если Аканамэ появлялось в ванной, жильцы после этого могли подхватить какую-нибудь болезнь.
А вам какой обычай показался самым странным? Может, у вас есть какие-то свои необычные семейные традиции? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Интересная статья. Некоторые личности и сейчас растягивают что-нибудь резиновое перед каким-нибудь делом, требующем волокиты"тянуть резину"( вы же уже растянули, дальше дело пойдёт без препятствий), чешут пальцами кошелёк, или деньги,"привлекая" их. Всякие психологические техники, эриксоновский гипноз или его упрощённый вариант Симарон. А кто в детстве наступал на "правильные" плиточки на тротуаре? "Ритуалы" при обсессивно-фобическоом синдроме имеют схожие корни
У японцев логичное суеверие. Грязь и плесень действительно могут нанести урон здоровью