14 знаменитых героев, в которых создатели вложили скрытый смысл

Кто сказал, что тайны живут только в сюжете? Бывает, что разгадка персонажа спрятана прямо в его имени — стоит лишь обратить на него внимание. Мы нашли 14 героев кино и литературы, в чьих именах скрыто больше смысла, чем кажется на первый взгляд.