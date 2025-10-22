Кстати, "хан" переводится как "царь". Значит Шер-Хан "тигр-царь", а не наоборот. А "шер" это "
лев или тигр.
14 знаменитых героев, в которых создатели вложили скрытый смысл
Кто сказал, что тайны живут только в сюжете? Бывает, что разгадка персонажа спрятана прямо в его имени — стоит лишь обратить на него внимание. Мы нашли 14 героев кино и литературы, в чьих именах скрыто больше смысла, чем кажется на первый взгляд.
Дарт Вейдер
Дарт Вейдер — от английского dark — «темный» и Vader — с голландского «отец». И если обратить внимание на эту деталь, то вы совсем иначе посмотрите на сюжет с самого начала.
Северус Снейп
Severus с латыни переводится как «строгий» или «суровый», а вот имя Snape созвучно с английским snake, что означает «змея» — символ Слизерина.
Долорес Амбридж
Имя и фамилия этого персонажа отражают воплощение презрения, обиды и мучения. И неспроста: значение имени Долорес переводится с испанского как «боль», что идеально передает суть зловещей природы этого персонажа. При этом фамилия Umbridge, созвучная слову «umbrage», означает чувство гнева или раздражения, вызванное чем-то обидным.
Шер-Хан
Кстати, "хан" переводится как "царь". Значит Шер-Хан "тигр-царь", а не наоборот. А "шер" это "
Шер-Хан назван Киплингом в честь индийского падишаха Шер-Шаха, что в переводе с хинди означает «Царь-тигр».
Китнисс Эвердин
«Китнисс» — название растения, также известного как стрелолист. Что очень символично, учитывая, что она отличный стрелок.
Римус Люпин
«…Здесь будет дом наш, открытый всем.
- Но нужно поставить поближе к дому
Могильные склепы,-ответил Рем.»
Имя героя взято от Рема — брата-близнеца из древней легенды, который был вскормлен волчицей. А фамилия берет свое начало от латинского слова «lupus», что дословно означает «волк».
Леголас
Леголас с синдаринского языка переводится как «зеленый лист», что подчеркивает глубокую связь героя с лесом.
Фродо Бэггинс
С древнескандинавского Fróda переводится как «мудрый опытом», что, безусловно, характеризует данного персонажа.
Кот Бегемот
Астарот и Бегемот - это имена демонов.
И еще один тоже намекал: "Зовут меня Азазелло, но ведь вам это ни о чем не говорит, правда?"
* говорит тем, кто знает иврит*
Прототипом героя стал настоящий кот писателя — серый озорной котенок Флюшка. Булгаков лишь сделал Бегемота черным, так как именно черные коты по традиции считаются связанными с нечистой силой. И, кстати, в то время слово «бегемот» не было связано только с африканским животным. Раньше им называли демонов чревоугодия. Видимо, поэтому кот Бегемот регулярно что-то ест и творит безобразия в местах, связанных с питанием.
Эван Треборн
Эван Треборн из «Эффекта бабочки» — если приставить букву «t» из фамилии к имени героя, получится «evant reborn», что дословно переводится как «возрождающий события».
Нео
Если прочитать имя Neo наоборот, получится One, что является сокращением от английского выражения «Chosen One» — «избранный».
Главные герои фильма «Начало»
Имена главных персонажей фильма «Начало» — Доминик, Роберт, Эймс, Ариадна, Мэл и Сайто. Если составить их первые буквы в одно слово, получится dreams, что в переводе с английского означает «сны».
Эбенезер Скрудж
Ну, да. То что "скрудж" это скряга мы помним из дисснеевских мультиков про Скруджа Мак Дака.
Скрудж из рассказа Ч. Диккенса «Рождественская песнь» — значение слова «Scrooge» — жадина, скряга. Это слово является буквальным описанием главного героя.
Воланд
Воланд из романа «Мастер и Маргарита» — в немецкой мифологии Voland (или Faland) — дух тьмы, демонический кузнец, подземный мастер, кующий судьбы.
Кажется, теперь, услышав имя героя, мы уже не сможем воспринимать его просто как слово. Поделитесь в комментариях, какой из пунктов оказался для вас самым неожиданным, а что было известно с самого начала?
Еще больше интересных фактов из мира кино и литературы вы найдете здесь:
Комментарии
Про Астарота и Бегемота (и клуб Ваала) еще задолго до Мастера я прочитала в любимой книжке детства "Тим Талер или проданный смех".
Если начать переводить с иностранных языков то очевидно что имя героям произведений авто_ры давали не случайно.
Так же если объяснять иностранцам значение славянских имён, то будет интересно что например имя Светлана состоит из двух слов "свет" и "лана" что означало "щека" с древнерусского.