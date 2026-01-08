14 переписок с родственниками, которые сделают ваш день
Если вы думаете, что ваш чат с родственниками скучен, вы сильно ошибаетесь. Потому что именно в СМС-переписках рождается самый абсурдный, но гениальный юмор. Мы собрали 15 диалогов, в которых родственники и супруги с юмором подходят к любым ситуациям — от замужества до тушенки. Приготовьтесь, вам захочется переслать это своим близким!
Вот это сюрприз
Вот тебе и причина
Так вот оно что
Ох уж эти ожидания
А мои родители ждали мальчика, а родилась я, но я их в этом плане не разочаровывала - любила мальчишеские игры, бегать, прыгать и кричать, но и в некоторых случаях вела себя как девочка, и куклы тоже любила.
Лень — она такая
Вот она — разница между родителями
Милота просто какая-то
Если завтра он научится летать — папа уже не удивится
Когда тебе задают немного глупые вопросы
А вот в Кофейной кантате я назвала телефон коллеги, и мне по телефону и ее дисконтной карте посмотрели, какой чай она берет, и этот чай я ей купила.
Какой запрос — такой ответ
Кому-то блинчики все же ближе
Какой интересный ход
Ничего не понятно, но очень интересно
А потом диалог в больнице:
-Что ели?
-Грибы...Какие собрали, те и пожарила...
Новый телефон для усатых
А вот еще подборочка СМС-переписок от людей, которые с юмором подходят к разным ситуациям.