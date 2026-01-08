14 переписок с родственниками, которые сделают ваш день

14 переписок с родственниками, которые сделают ваш день

Если вы думаете, что ваш чат с родственниками скучен, вы сильно ошибаетесь. Потому что именно в СМС-переписках рождается самый абсурдный, но гениальный юмор. Мы собрали 15 диалогов, в которых родственники и супруги с юмором подходят к любым ситуациям — от замужества до тушенки. Приготовьтесь, вам захочется переслать это своим близким!

Вот это сюрприз

Вот тебе и причина

Так вот оно что

Ох уж эти ожидания

Ольга Курпякова
21 час назад

А мои родители ждали мальчика, а родилась я, но я их в этом плане не разочаровывала - любила мальчишеские игры, бегать, прыгать и кричать, но и в некоторых случаях вела себя как девочка, и куклы тоже любила.

Лень — она такая

Вот она — разница между родителями


Милота просто какая-то

Если завтра он научится летать — папа уже не удивится

Когда тебе задают немного глупые вопросы

Natalya Doronina
18 часов назад

А вот в Кофейной кантате я назвала телефон коллеги, и мне по телефону и ее дисконтной карте посмотрели, какой чай она берет, и этот чай я ей купила.

Какой запрос — такой ответ

Кому-то блинчики все же ближе

Какой интересный ход

Ничего не понятно, но очень интересно

Новый телефон для усатых

А вот еще подборочка СМС-переписок от людей, которые с юмором подходят к разным ситуациям.

