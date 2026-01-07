Вот как изменилась моя жизнь после того, как я не пустила родителей пожить у себя

Я с головой окунулась в работу. У меня появился муж, один за другим родились дети. Брат за это время развелся и жил в подаренной квартире один. У сестры все было хорошо, мы с ней наладили отношения. А вот родители... На свадьбу ко мне не пришли, потому что «роспись в ЗАГСе — это не свадьба». Внуками своими, кстати, единственными, особо не интересовались. Мама заходила раз в полгода, отец — ни разу. Чуть позже мы с мужем приняли решение уехать в тот город, где я училась, и взять там ипотеку.

А сегодня произошло что-то новенькое. Мама поставила меня перед фактом: «Мы едем на новогодние каникулы в твой город». Вопрос про отель «оскорбил ее до глубины души». У нас же в двушке и так тесновато. А она заявляет, что тогда у нее нет дочери. Но я не упала в грязь лицом и ответила, что для таких случаев у нее есть сын, который живет один в двушке в соседнем со мной районе.