Вот как изменилась моя жизнь после того, как я не пустила родителей пожить у себя
Вчера поздно вечером мне позвонила подруга. Даже по голосу было четко слышно, что у Маринки стряслось что-то серьезное. Я сразу напряглась — она девушка жизнерадостная, зря переживать не будет. Так и вышло. Подружка рассказала, что она буквально на пороге развернула приехавших к ней родителей, у которых под Новый год затопило квартиру. Продолжение истории — с ее слов.
В семье нас было пятеро: мама, папа, старший брат и сестра, и я. Уж не знаю, почему, но родители, особенно мама, всегда ко мне придирались и частенько проходились по моим способностям, внешности. В кружки меня не водили, говорили, что я криворукая, мои пятерки и четверки игнорировали, но если получала трояк, неизменно слышала, что я ленивая, бестолочь. Брата же они отдали заниматься футболом, сестру — танцами. Оба они учились неважно, но любым их пустячным достижениям родители радовались бурно. А мне так хотелось, чтобы мама хотя бы раз обняла меня и сказала, что я тоже ее солнышко и звездочка.
Неудивительно, что я рано захотела жить отдельно. Специально подала документы в университет в другом городе: уж лучше в общаге, чем с ними. Сразу нашла работу, окунулась с головой в первую взрослую жизнь. Домой приезжала только первое время, затем мы с одногруппницами сняли квартиру на троих. Общение с родителями сократилось до одного звонка в месяц.
Университет я окончила с красным дипломом, мне предложили работу в популярном издании. В моем родном городе. Аренда здесь стоила намного дороже, да и снимать пока было не с кем, пришлось переехать домой и выслушивать ехидные замечания про возвращение блудной дочери. Папа сразу сказал: «Я знал, что так и будет». А через неделю брат похвастался, что ему родители квартиру купили как подарок на свадьбу. И не в нашем городке, а как раз том в областном центре, куда я сбежала из дома, чтобы получить образование.
Я с головой окунулась в работу. У меня появился муж, один за другим родились дети. Брат за это время развелся и жил в подаренной квартире один. У сестры все было хорошо, мы с ней наладили отношения. А вот родители... На свадьбу ко мне не пришли, потому что «роспись в ЗАГСе — это не свадьба». Внуками своими, кстати, единственными, особо не интересовались. Мама заходила раз в полгода, отец — ни разу. Чуть позже мы с мужем приняли решение уехать в тот город, где я училась, и взять там ипотеку.
А сегодня произошло что-то новенькое. Мама поставила меня перед фактом: «Мы едем на новогодние каникулы в твой город». Вопрос про отель «оскорбил ее до глубины души». У нас же в двушке и так тесновато. А она заявляет, что тогда у нее нет дочери. Но я не упала в грязь лицом и ответила, что для таких случаев у нее есть сын, который живет один в двушке в соседнем со мной районе.
Самое смешное, что буквально полгода назад у нас была похожая ситуация. Очень похожая. Ночью подпрыгиваю от резкого стука в дверь. Смотрю в глазок, а там мама в пальто поверх домашнего халата и отец в трениках. Матушка в истерике: «Быстро открывай! Нас затопило». Интересуюсь, чего они к моему брату не поехали. И тут звучит шедевральный ответ: «Да мы не хотим ему мешать. Ты что, откажешь родителям?»
Не открываю. Через дверь продолжаю выяснять, что же стряслось. Оказалось, что у соседей прорвало батарею и затопило сразу три этажа. Я говорю: «Мам, вы два часа ко мне на машине ехали. Неужели нельзя было снять номер в гостинице, а с утра начать проблемы решать?» Впрочем, тогда я быстро дала слабину и пожалела родителей. Пустила их, уложила спать, а с утра снова выслушала поток сознания на тему, какая я неблагодарная дочь.
В этот же раз я решила, что ни за что не поддамся. Одно дело приютить родителей после потопа, а другое — развлекать их на каникулах, когда мы сами хотим отдохнуть. Мама сообщила, что муж меня настроил против нее, и бросила трубку.
Вскоре позвонил брат. Узнав, что я не пустила родителей к себе, взбесился. Начал учить меня жизни. Мол, где мое сострадание. А когда я спросила, почему они не могут пожить у него, он нашел оригинальную отмазку. Сказал, что у него личная жизнь в самом разгаре. А я с детьми и замужем, мне уже нечего устраивать. Меня захлестнули обида от всей этой наглости и гнев. Чтобы не наговорить лишнего, просто сказала, что свое решение не изменю.
Ни родители, ни брат больше мне не звонили, на мои звонки не отвечают. Зато объявились какие-то родственники, о которых я и слыхом не слыхивала, и стыдят, что родителей на улицу отправила. И у меня просто нет слов от всей этой ситуации. И у меня, и у брата двухкомнатные квартиры, только я в своей живу с мужем и двумя детьми, а он в своей один. Не жалею, что так поступила, жалею только о том, что так и не поговорила с ними начистоту.
Да уж, что только в жизни не происходит. Интересно, а как бы вы поступили, если бы вдруг оказались в подобной ситуации? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях к этой статье.
