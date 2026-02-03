В новом имидже: как выглядели бы герои культового кино в реалиях 2026 года
Кино
44 минуты назад
Все мы любим пересматривать старые фильмы и разглядывать героев в реалиях той эпохи, в которую режиссеры их перенесли. А мы решили представить, как те же самые персонажи выглядели бы сегодня, когда 21 век уже перешагнул первую четверть.
Марфушенька, «Морозко»
Нина, «Карнавал»
Илья Семенович, «Доживем до понедельника»
Фрося Бурлакова, «Приходите завтра...»
Костик, «Покровские ворота»
Оля Рыжова, «Служебный роман»
Доктор Ватсон, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Гуттиэре, «Человек-амфибия»
Вера, «Одиноким предоставляется общежитие»
Игорь, «Влюблен по собственному желанию»
Людмила Добрыйвечер, «Королева бензоколонки»
Мистер Фест, «Человек с бульвара Капуцинов»
Зоя, «Три плюс два»
Иван, «Чародеи»
Татьяна, «Интердевочка»
Миша Бальзаминов, «Женитьба Бальзаминова»
Как вам преображения? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы хотите увидеть и других знакомых героев в иных реалиях, загляните сюда:
Фото на превью Доживем до понедельника / Киностудия имени М. Горького, AI-generated image, Интердевочка / Мосфильм, AI-generated image
