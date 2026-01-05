16 крутых бабушек, с которыми заскучать просто невозможно

4 часа назад
16 крутых бабушек, с которыми заскучать просто невозможно

Кто сказал, что в 80 лет нужно сидеть дома с вязанием? Героини этой подборки с этим категорически не согласны! Эти невероятные женщины доказывают, что возраст — всего лишь цифра в паспорте. Они гоняют на мотоциклах, участвуют в марафонах, красят волосы в розовый цвет и отчитывают пеликанов. Мы собрали 16 уморительных и вдохновляющих доказательств того, что с такими крутыми бабушками заскучать просто невозможно.

«Моя любимая бабушкина фотка»

«Бабушке 89, и сегодня она исполнила мечту всей своей жизни. Никогда не видел, чтобы она так улыбалась»

Alena
1 час назад

На лошади мне очень понравилось - это был небольшой черный конь Ромка, очень спокойный, поэтому, собственно, я и рискнула. На верблюде тоже неплохо, но утомляли местные погонщики своими прибаутками. А вот на слоне! - да, это адреналин был на высоте! Слон шел по пересеченной местности, наклоняясь вместе с нами вниз так сильно, что казалось, будто упадем, потом бегом понесся по небольшой речушке, - растрясло, в конце он набрал воду в хобот и окатил нас полностью! И, конечно, все это я люблю вспоминать. Повторила бы еще раз не задумываясь. А, еще здорово было, когда уже совсем давно каталась на ослике, тоже приятно.

«Моя обалденная 100-летняя бабуля»

Светлана БМВ
3 дня назад

Фотка неудачная. Но бабуля действительно обалденная. И сарафанчик классный, ей идёт.

«63 года спустя моя бабушка все еще может влезть в свое свадебное платье!»

«Бабушке 93, и она впервые пробует VR!»

«Вот мое любимое фото бабушки. Это было тяжелое сражение с миксером»

«Бабушку укусил пеликан, и она решила отругать его»

«Бабуле уже 103, но она все еще вручную формирует основу для фирменного орехового пирога»

Светлана БМВ
3 дня назад

Завидую таким бабулям. Тут думаешь, хоть бы до пенсии дожить. В 103 года так выглядеть и ещё оставаться работоспособной и привлекательной. Потрясающе!

  • Ты серьезно, ей 103? Она выглядит максимум на 75! И ее улыбка просто завораживает! © illthinkofonel8er / Reddit

Главное — оставаться молодой в душе

«Бабушка пробежала свой первый марафон в возрасте 86 лет, и я горжусь ей»

«На этом фото моей прабабуле 90 лет. Ох и хулиганка!»

  • Бабуля готова клеить малолеток лет 50.

«На свой 95-й день рождения бабушка захотела сотворить что-нибудь эдакое»

«У моей бабули только что была вечеринка по поводу 80-летия. А она все еще может сделать так»

«Мы с бабушкой сказочно принарядились и поехали на комикс-конвенцию»

«Недавно моя 80-летняя бабуля вышла замуж во второй раз. Теперь она со своим 90-летним мужем играет на пианино бок о бок»

Светлана БМВ
3 дня назад

Спелись, сыгрались. Совет да любовь. А на переднем плане это приданое её нового мужа?

«Моей великолепной бабушке 92 года»

Согласитесь, после таких историй хочется немедленно купить абонемент в спортзал и записаться на курсы мотокросса! Чей пример вдохновил вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о крутой и неугомонной бабушке? Делитесь в комментариях!

