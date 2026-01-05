16 крутых бабушек, с которыми заскучать просто невозможно

На лошади мне очень понравилось - это был небольшой черный конь Ромка, очень спокойный, поэтому, собственно, я и рискнула. На верблюде тоже неплохо, но утомляли местные погонщики своими прибаутками. А вот на слоне! - да, это адреналин был на высоте! Слон шел по пересеченной местности, наклоняясь вместе с нами вниз так сильно, что казалось, будто упадем, потом бегом понесся по небольшой речушке, - растрясло, в конце он набрал воду в хобот и окатил нас полностью! И, конечно, все это я люблю вспоминать. Повторила бы еще раз не задумываясь. А, еще здорово было, когда уже совсем давно каталась на ослике, тоже приятно.