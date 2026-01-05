16 крутых бабушек, с которыми заскучать просто невозможно
Кто сказал, что в 80 лет нужно сидеть дома с вязанием? Героини этой подборки с этим категорически не согласны! Эти невероятные женщины доказывают, что возраст — всего лишь цифра в паспорте. Они гоняют на мотоциклах, участвуют в марафонах, красят волосы в розовый цвет и отчитывают пеликанов. Мы собрали 16 уморительных и вдохновляющих доказательств того, что с такими крутыми бабушками заскучать просто невозможно.
«Моя любимая бабушкина фотка»
- Сдаюсь, настолько крутым я не буду никогда. © ChiefDancingMonkey / Imgur
«Бабушке 89, и сегодня она исполнила мечту всей своей жизни. Никогда не видел, чтобы она так улыбалась»
На лошади мне очень понравилось - это был небольшой черный конь Ромка, очень спокойный, поэтому, собственно, я и рискнула. На верблюде тоже неплохо, но утомляли местные погонщики своими прибаутками. А вот на слоне! - да, это адреналин был на высоте! Слон шел по пересеченной местности, наклоняясь вместе с нами вниз так сильно, что казалось, будто упадем, потом бегом понесся по небольшой речушке, - растрясло, в конце он набрал воду в хобот и окатил нас полностью! И, конечно, все это я люблю вспоминать. Повторила бы еще раз не задумываясь. А, еще здорово было, когда уже совсем давно каталась на ослике, тоже приятно.
«Моя обалденная 100-летняя бабуля»
Фотка неудачная. Но бабуля действительно обалденная. И сарафанчик классный, ей идёт.
«63 года спустя моя бабушка все еще может влезть в свое свадебное платье!»
- А я не могу влезть в рубашки, которые носил прошлым летом. © creative_user_name** / Reddit
«Бабушке 93, и она впервые пробует VR!»
«Вот мое любимое фото бабушки. Это было тяжелое сражение с миксером»
«Бабушку укусил пеликан, и она решила отругать его»
«Бабуле уже 103, но она все еще вручную формирует основу для фирменного орехового пирога»
Завидую таким бабулям. Тут думаешь, хоть бы до пенсии дожить. В 103 года так выглядеть и ещё оставаться работоспособной и привлекательной. Потрясающе!
- Ты серьезно, ей 103? Она выглядит максимум на 75! И ее улыбка просто завораживает! © illthinkofonel8er / Reddit
Главное — оставаться молодой в душе
«Бабушка пробежала свой первый марафон в возрасте 86 лет, и я горжусь ей»
«На этом фото моей прабабуле 90 лет. Ох и хулиганка!»
- Бабуля готова клеить малолеток лет 50.
«На свой 95-й день рождения бабушка захотела сотворить что-нибудь эдакое»
«У моей бабули только что была вечеринка по поводу 80-летия. А она все еще может сделать так»
«Мы с бабушкой сказочно принарядились и поехали на комикс-конвенцию»
«Недавно моя 80-летняя бабуля вышла замуж во второй раз. Теперь она со своим 90-летним мужем играет на пианино бок о бок»
Спелись, сыгрались. Совет да любовь. А на переднем плане это приданое её нового мужа?
«Моей великолепной бабушке 92 года»
- У нее кто-то есть? © SuperFireCrotch / Imgur
Согласитесь, после таких историй хочется немедленно купить абонемент в спортзал и записаться на курсы мотокросса! Чей пример вдохновил вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о крутой и неугомонной бабушке? Делитесь в комментариях!
