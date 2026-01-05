"...их приклеивают к ногам пластырем или пришивают." Пришивают тоже к ногам?
10+ трюков балетного закулисья, которые звучат как выдумка (но это суровая правда)
Чтобы выступление на сцене прошло без сучка и без задоринки, многие артисты балета идут на различные хитрости. Например, они посыпают костюмы солью, пришивают трико к пуантам и намазывают на лицо пудру. Мы решили собрать малоизвестные секреты из закулисной жизни балетного мира, о которых вы могли не знать.
Падение на сцене — не самое страшное
Даже самые опытные танцоры порой поскальзываются, падают со сцены или забывают движения. Как рассказывает балерина Франциска Розенцвейг, сцена театра устроена так, что публика легко может заметить мельчайшие огрехи. Большинство профессионалов со временем учится философски относиться к подобным ошибкам, да и руководители труппы не слишком сильно ругают их за такие моменты.
Зато настоящим позором считается, если артист появляется перед публикой в гетрах или с неплотно затянутыми лентами на пуантах. Именно поэтому все члены труппы, участвующие в постановке, внимательно оглядывают друг друга перед началом выступления. А чтобы ленты не развязывались и не отходили, их приклеивают к ногам пластырем или пришивают.
Балерины перед выступлением посыпают юбки солью, чтобы не получить травму
Танцоры — народ суеверный, поэтому у большинства артистов есть свои маленькие ритуалы, которые помогают успокоиться и настроиться на нужный лад перед представлением. Кто-то обязательно берет на сцену счастливый талисман: камешек, маленькую игрушку или даже любимое белье. Другие наносят макияж в определенном порядке. Танцор Джеймс Уайтсайд, например, обязательно съедает печенье с шоколадной крошкой, а балерина Каролина Ривера пишет сообщение маме.
Строжайше запрещается появляться на сцене с зеркалом или павлиньим пером — это грозит всей труппе неудачным выступлением. Многие балерины искренне опасаются неудачных пачек. Некоторые костюмы считаются несчастливыми, а значит артистка, вынужденная его носить, рискует забыть па или даже получить травму. Если барышне не повезло и ей достался именно такой наряд, она посыпает его солью или проводит другие ритуалы.
Костюм для выступления не должен быть удобным
Большинство балерин тренируются в легком боди, поэтому когда перед выступлением им приходится примерить жесткий и тесный корсет, некоторые начинающие артистки просят сделать его чуть свободнее.
Директор ателье по пошиву балетных костюмов Кладиа Фолтс замечает, что на самом деле большинство сценических костюмов сделаны с подкладкой из кутиля (хлопковая ткань с особенным плетением). Примерно через час этот материал становится мягким и облегает тело как вторая кожа. При этом кутиль не растягивается и не обвисает, а ведь ни одной балерине не хочется выпасть из платья прямо посреди выступления (случается и такое). Поэтому костюмеры советуют балеринам потерпеть и привыкнуть к особенностям костюма.
Некоторые художники по костюмам шьют новые наряды из специальных медицинских материалов. Это полотно неплохо растягивается и при этом быстро возвращается к исходным размерам. Ткань похожа на плотную сетку, и ее вшивают в боковины корсетов. Главная задача заключается в том, чтобы костюм выглядел не только красиво, но и позволял танцовщице свободно двигаться и легко выполнять любые необходимые «па».
В рукавах вшивают молнии, а застежки страхуют булавками
Директор по костюмам New York City Ballet Марк Хаппель говорит, что хотя некоторые костюмы могут использоваться в течение десятков лет, перед каждой постановкой их внимательно проверяют и заменяют износившиеся детали и украшения. Более того, сами движения в танце существенно поменялись за последнее столетие, поэтому костюмеры стараются использовать вставки из новых эластичных материалов.
Хаппель рассказывает, что наряды оснащают дополнительными элементами, чтобы за ними было проще ухаживать. Например, вшивают скрытые молнии в рукава, так их проще отстегнуть от костюма и постирать отдельно.
Для балерин шьют специальные сетчатые тапочки, которые создают впечатление босых ног. Или же артистка может просто натянуть трико (специальные плотные колготки) поверх пуант и пришивают к носочкам колготок обувь.
Балерина Хейли Хилтон замечает, что самая слабая часть сценического костюма — бретельки, которые поддерживают лиф. Из-за резких движений они могут порваться, невольно показав те части тела, которые балерина предпочла бы скрыть. Поэтому, подготавливая артистку к выступлению, костюмеры накладывают дополнительные стежки или прикрепляют лямки булавками.
Некоторые артистки используют специальный клей, чтобы закрепить особо ненадежные детали костюма на теле. Это удобный способ, так как средство не оставляет следов на ткани. Другие балерины для подстраховки прячут в лифе двусторонний скотч.
Директор по костюмам Австралийского балета Холли Хайнс рассказывает, что юбки-туту или полупачки изготавливаются из нескольких слоев тюля разного цвета. В результате получается наряд, который сверкает и переливается на сцене различными оттенками. Во время примерки костюмер обязательно убирает все лишние детали и складки, чтобы юбка, не дай Бог, не порвалась прямо на сцене.
Трико, которое балерины носят во время представления, окрашивается вручную, чтобы оно идеально совпало по тону с кожей. Поэтому костюмеры буквально умоляют артистов не стирать трико с цветной одеждой, так как это может повлиять на его оттенок. Обычно эту одежду шьют из нейлона, а он отлично впитывает любые краски.
Балерины используют блинчиковую основу перед нанесением косметики
Сценический макияж должен пережить любые испытания, ведь артистки во время выступления постоянно потеют. Прима New York City Ballet Сара Мирнс говорит, что некоторые танцовщицы используют специальный тональный крем, который называется «блинчик», чтобы косметика случайно не «потекла».
Это сухое средство разводят водой до густой, тестообразной массы, а потом наносят на кожу спонжем. После того как тональник высохнет, лицо припудривают. Хотя макияж благодаря «блинчику» получается действительно водостойким, кожа из-за него быстро становится сухой. Поэтому некоторые танцовщицы стараются не умываться в день выступления.
Танцоры незаметно переговариваются на сцене
Хотя артисты стараются по возможности избегать разговоров на сцене, иногда им нужно поддержать коллегу или предупредить его о чем-то. Балерина Лора Эрнандес признается, что в этом случае танцовщица постарается отвернуться от зрительного зала, а если это невозможно, произнесет свою фразу, улыбаясь. Главное, чтобы их общение не заметила публика, иначе атмосфера спектакля может пострадать.
Чтобы руки выглядели красиво, большие пальцы приклеивают пластырем
Кажется, что правильное исполнение фуэте и арабесок требует от балерин немалого мастерства. Но неправильное положение пальцев рук тоже может превратиться в настоящее испытание для артиста. Некоторые напрягают кисти и слишком сильно оттопыривают большие пальцы, что нарушает естественную линию рук. Этот стиль ласково называют «руки-крабики».
Танцовщица Элли Форд говорит, что если балерина привыкла держать кисти в таком положении и уже не замечает этого, балетмейстер может примотать ей большие пальцы пластырем к остальным во время репетиции. Другой трюк выглядит не столь радикально. Артисты просто носят плотные резинки на запястьях. Как только палец оттопыривается, резинка натягивается, и танцор замечает ошибку.
Некоторые труппы возят с собой сцену
По словам балерины Лори Эрнандес, чтобы артисты во время тренировок и репетиций не получили травму, специальное покрытие в залах чуть приподнимают над полом. Такие подиумы обладают отличной амортизацией, а значит, на них удобнее отрабатывать различные па и прыжки. К сожалению, не все залы могут предоставить для выступающей труппы это покрытие. Поэтому некоторые театры просто возят свой пол с собой на гастроли.
Балеринам приходится немало помучится с пуантами
Подошвы пуантов состоят из нескольких слоев, и чтобы конструкция не разваливалась, мастера не только проклеивают их, но и скрепляют гвоздиками. В процессе танца эти металлические детали могут проткнуть стельку и невольно травмировать стопы балерины. Как рассказывает балерина Лори Эрнандес, перед тем как примерить новую пару, многие артистки тщательно удаляют гвоздики.
Кроме того, профессиональные танцоры поведали соцсети, что обметывают носки туфель плотными нитками, дабы пуанты не скользили так сильно на полу и были более устойчивыми. Это достаточно сложное дело и требует сноровки. Главное, чтобы накладки не нарушали баланс и туфли устойчиво стояли на полу.
Некоторые артисты запихивают прокладки в обувь
Чтобы пуанты случайно не соскользнули с ног во время танца, некоторые танцовщицы снабжают их дополнительными резинками. Если и эта хитрость не помогает, обувь просто приклеивают скотчем (хотя после этого трико приходит в полную негодность).
Когда танцоров спросили в соцсетях, что они делают для защиты пальцев в туфлях, они рассказали, что складывают в носок обуви различные материалы. Некоторые запихивают в пуанты гигиенические прокладки.
Другие балерины утрамбовывают в носок туфли пузырчатую пленку или даже куски сырого мяса. Хотя после последней процедуры пуанты скорее всего придется отправить на помойку. Да и запашок от них будет исходить тот еще.
После того как залы стали использовать новые напольные покрытия, а пуанты порой шьют из замши, у балерин появилась новая проблема — их туфли не скользят. К счастью, есть способ, который позволяет исправить этот недостаток. Подошвы обуви надо слегка натереть детской присыпкой. Тут главное не переборщить, иначе пуанты станут скользкими, как мыло.
Переодевание между сценами занимает секунды
По словам балерин Джордан и Иден, которые ведут свой блог, танцорам часто приходится менять костюмы прямо во время представления. Обычно на это уходит от 30 секунд до полутора минут. Поэтому каждый артист обязан подготовить все аксессуары и наряды еще до начала спектакля. В больших труппах балерине будет помогать личный помощник, но именно танцовщица должна заранее убедиться, что все необходимые вещи находятся на месте. Процесс переодевания не всегда проходит без проблем, поэтому артисты порой вынуждены появляться на сцене и танцевать в поврежденном костюме.
Кроме того, за кулисами обязательно будет стоять стол с необходимыми мелочами на случай разных неприятностей. Там обычно лежат пакеты со льдом, скотч, заколки, небольшие закуски, вода, салфетки и специальный скребок, которым танцоры обрабатывают подошвы пуант, чтобы они не скользили.
Танцовщицы не случайно отказываются от серег и шпилек
Как пишут профессиональные танцовщицы в соцсетях, многим балеринам приходится отказываться от любимых вещей. Так они стараются не ходить на шпильках, ведь подобная обувь не только перетруждает ноги, но и может привести к травме. По этой же причине многие балетмейстеры запрещают своим артисткам появляться на репетициях и выступлениях с длинными ногтями и в массивных серьгах. Это вовсе не вопрос эстетики. Просто такой маникюр и украшения могут привести к серьезной травме в процессе танца.
А вот запрет на короткие прически и челки — это миф. Более того, некоторые специалисты наоборот советуют девушкам выбрать стрижку покороче. Ведь для создания необходимой прически вполне можно использовать шпильки, заколки и шиньон. Балерина Эми Бандт признается, что если все время стягивать длинные локоны в аккуратный пучок, это может привести к такому неприятному состоянию, как «алопеция балерин». Из-за постоянного давления корни волос получают повреждения, и волосы начинают выпадать.
А вы когда-нибудь мечтали танцевать в балете? Или считаете, что игра не стоит свеч? Делитесь в комментариях.
