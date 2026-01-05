10+ трюков балетного закулисья, которые звучат как выдумка (но это суровая правда)

Большинство балерин тренируются в легком боди, поэтому когда перед выступлением им приходится примерить жесткий и тесный корсет, некоторые начинающие артистки просят сделать его чуть свободнее.

Директор ателье по пошиву балетных костюмов Кладиа Фолтс замечает, что на самом деле большинство сценических костюмов сделаны с подкладкой из кутиля (хлопковая ткань с особенным плетением). Примерно через час этот материал становится мягким и облегает тело как вторая кожа. При этом кутиль не растягивается и не обвисает, а ведь ни одной балерине не хочется выпасть из платья прямо посреди выступления (случается и такое). Поэтому костюмеры советуют балеринам потерпеть и привыкнуть к особенностям костюма.