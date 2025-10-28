Слева сразу видно, сказочный персонаж. Справа обычная милая девочка, ничего сказочного и волшебного. А без этого сказка не сказка.
Как бы выглядели 16 любимых мультиков, если бы их снимали сегодня
1 час назад
Мы взяли мультфильмы, которыми засматривались целые поколения, и перенесли их героев и их мир в 21 век. Приготовьтесь к ностальгическому шоку — кажется, эти образы заставят ваше сердечко екнуть!
16. «Сказка о золотом петушке»
15. «Снежная королева»
14. «В стране невыученных уроков»
13. «Гуси-лебеди»
Тут та же история, что и в "снежной королеве". Отсутствует ощущение сказки и волшебства.
12. «Приключения домовенка»
11. «Тайна третьей планеты»
10. «Снегурочка»
9. «Золушка»
8. «Царевна-лягушка»
7. «Лабиринт»
6. «Медной горы хозяйка»
5. «Федорино горе»
4. «Дикие лебеди»
3. «Летучий корабль»
2. «Когда зажигаются елки»
А вот тут главных героев обидели. Нужно было бы в первую очередь удилить внимание зайчику и медвежонку, а то они незаслуженно остались на заднем плане
1. «Василиса Микулишна»
Еще больше сочетания ностальгической красоты с современными реалиями можно найти в других наших материалах:
Фото на превью Снегурочка / Союзмультфильм, Летучий корабль / Союзмультфильм
