Как бы выглядели 16 любимых мультиков, если бы их снимали сегодня

Кино
1 час назад
Как бы выглядели 16 любимых мультиков, если бы их снимали сегодня

Мы взяли мультфильмы, которыми засматривались целые поколения, и перенесли их героев и их мир в 21 век. Приготовьтесь к ностальгическому шоку — кажется, эти образы заставят ваше сердечко екнуть!

16. «Сказка о золотом петушке»

15. «Снежная королева»

Анастасия
55 минут назад

Слева сразу видно, сказочный персонаж. Справа обычная милая девочка, ничего сказочного и волшебного. А без этого сказка не сказка.

-
-
Ответить

14. «В стране невыученных уроков»

13. «Гуси-лебеди»

Анастасия
53 минуты назад

Тут та же история, что и в "снежной королеве". Отсутствует ощущение сказки и волшебства.

-
-
Ответить

12. «Приключения домовенка»

11. «Тайна третьей планеты»

10. «Снегурочка»

9. «Золушка»

8. «Царевна-лягушка»

7. «Лабиринт»

6. «Медной горы хозяйка»

5. «Федорино горе»

4. «Дикие лебеди»

3. «Летучий корабль»

2. «Когда зажигаются елки»

Дождь Из Мужиков
7 часов назад

А вот тут главных героев обидели. Нужно было бы в первую очередь удилить внимание зайчику и медвежонку, а то они незаслуженно остались на заднем плане

-
-
Ответить

1. «Василиса Микулишна»

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее