15 мужчин, которые превратили романтическое свидание не в сказку, а в комедию

Мы привыкли, что свидание — это романтика и любовь, но иногда совместные моменты запоминаются не красивыми жестами, а неловкостью, курьезами и смехом. Именно так и случилось у героев из нашей подборки. Они сами не заметили, как сюжетная линия их «мелодрамы» свернула в комедийный жанр.