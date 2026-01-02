Как белка это как? Гонялась за орехами? Ну эта догнала как в дно его орешки 🤣🤣🤣
15 мужчин, которые превратили романтическое свидание не в сказку, а в комедию
Мы привыкли, что свидание — это романтика и любовь, но иногда совместные моменты запоминаются не красивыми жестами, а неловкостью, курьезами и смехом. Именно так и случилось у героев из нашей подборки. Они сами не заметили, как сюжетная линия их «мелодрамы» свернула в комедийный жанр.
- Спросила мужа, за что он меня полюбил. Оказывается, ему понравилось, что на первом свидании я выглядела как белка из «Ледникового периода». Романтика, блин... © Карамель / VK
- Самое романтичное свидание у меня случилось, когда мне было 19 лет. Парень позвал меня гулять, на улице лето, у нас каникулы. Мы — бедные студенты, богаты были тем, что подзаработаем в каникулы. Живем на берегу реки. Потащил меня к берегу, приходим, он у берега раскрывает свой рюкзак, под деревом ивы расстилает плед, достает свечи в стеклянных стаканах, виноград, какие-то булочки, пушистые женские носки, спрей от комаров и конфеты. Я спрашиваю: «А носки-то зачем?» — а он мне преспокойным голосом: «Так у тебя же всегда ноги мерзнут. После заката прохладно будет». До сих пор помню свои ноги в этих пушистых полосатых смешных носках на фоне заката. © Подслушано / Ideer
- Сижу на свидании. Все хорошо, и вот настало время расплачиваться. Парень с невинной улыбкой спрашивает: «Ну что, кто заплатит?» Я отвечаю, что, мол, можем 50/50, нет проблем. И тут он заявляет: «У меня есть предложение получше!» — и достает телефон, открывает какое-то приложение и начинает загадки загадывать, мол, если разгадаю, он платит за нас обоих. Вы бы видели это! Я, конечно, так и ничего не разгадала, в итоге заплатила за нас обоих! Лучше бы сразу счет закрыла, не тратила бы время на всю эту фигню!
- Была на свидании сегодня. Согласилась просто, чтобы после работы развеяться. Мужчина симпатичный, но слишком прост в общении. Решила пошутить, говорю: «Слышал, сейчас женщин тарелочницами называют? А я ни есть, ни пить особо не люблю — выгодная!» Он как обрадуется, чуть не подпрыгнул, за руку взял, стал восхвалять. Ну я и добавила: «Не совсем выгодная — дети-то мои за двоих едят». © alina.proroka
- Это было очень важное свидание — день, когда он собирался сделать мне предложение. Конечно, прямо он об этом не говорил, но мой мужчина вообще не умеет врать. Я готовилась и выглядела просто неотразимо... до тех пор, пока не вышла из такси. Я была буквально в двух шагах от места встречи, как вдруг проезжающая машина окатила меня с ног до головы грязной водой из лужи! Злая, обиженная, униженная и в слезах, я все же дошла до любимого. Думала, что сейчас мы просто поедем домой, где я буду несколько часов ныть. Но когда он увидел меня, то улыбнулся и сказал: «Ты что, ко мне плыла?» И я просто не смогла сдержать смех. Мы стали развивать эту шутку, и это напомнило мне о том, что действительно важно. Мы обручились в тот самый день. Я выглядела ужасно, но была абсолютно счастлива! © Палата № 6 / VK
- Как-то устроила нам с парнем свидание — фотосессию в поле. Пригласила фотографа, подобрала аутфиты, колонку даже притащила, чтобы музыку для настроения была. Настроилась на максимальную романтику, и тут этот баловень как давай скакать по полю, срывать цветы и играть в догонялки. Набегались, отсмеялись, думаю, что фотосессия испорчена, хоть повеселились. Но результат превзошел все мои ожидания! Получились живые, забавные, очень искренние снимки. Только перед фотографом неудобно, погоняли мы ее знатно.
Понравилась история обрызганной девушки - вот так и надо воспринимать неожиданные неприятности, от которых мы не застрахованы! И парень молодец)
- Была однажды на свидании, но мы забыли обсудить самый главный вопрос, поэтому я немного смутилась, когда в конце ужина он попросил раздельный счет. Ничего против не имею, просто было немного неожиданно, так как до этого он заплатил мне за такси и принес цветы. Достала кошелек, на что он сразу отреагировал, но очень интересным образом: «Нет, погоди, мы же еще не выяснили, кто платит». А потом он отодвинул посуду на край стола и поставил туда локоть, давая понять, что сейчас будет армрестлинг. Я проиграла и честно заплатила за двоих. © Палата № 6 / VK
- На первом свидании парень случайно пролил на меня целый стакан воды со льдом. Это могло бы быть очень неловко, но он так устыдился, что сразу стал красным, как помидор. Я не удержалась от смеха. 6 лет спустя я все еще смеюсь, вспоминая об этом, а он — теперь уже мой жених — все так же краснеет. © ***maddy*** / Reddit
- Когда я была в клубе с друзьями, парень вытянул меня на танцпол. Из-за музыки он не расслышал мое имя, решил, что меня зовут Фиона, и выдал: «Но не волнуйся, на огра ты совсем не похожа». © ****_yeah245 / Reddit
Зачем просить раздельный счет, чтоб потом все равно свалить оплату на кого-то одного?
- Мы тогда только начали встречаться. В тот вечер мы ехали на его машине в ресторан. Единственное, что я не учла, — выпитая перед свиданием чашка кофе. В сочетании с активной прогулкой по парку она возымела эффект. Прямо на подъезде к ресторану я подпортила воздух в машине, молясь, чтобы он не заметил. Он заметил, я в панике извинялась, и тут, к моему удивлению, он начал смеяться. Все так же смеясь, он открыл окно и припарковался рядом с рестораном. Я не заметила, как и сама разразилась хохотом. Это продолжалось целый час. Только мы успокаивались, как начинали опять, достаточно было просто посмотреть друг на друга. Это было одно из лучших наших свиданий. © ENFJPLinguaphile / Reddit
- Коллега зазывал на свидание, типаж не мой, но харизма так и прет, согласилась. Подарил цветы, отвалил кучу денег за ужин. Уже стоим у моего подъезда, в глаза заглядывает. Подходит ближе, и тут как снег на голову его часы пищат: «Поздравляю, вы достигли цели на сегодня!» Мы как давай ржать! Он сквозь смех говорит: «Видишь, ты идеальна! Сразу цель мне помогла достичь, как бы я без тебя 10 тысяч шагов-то накрутил».
- На первое свидание парень позвал в парк, мы ужасно стеснялись, часто были паузы. Я уж начала думать, что мы не поладим, как вдруг он попросил подождать минуту и ушел. Я простояла минут 15, уже ни на что не надеясь, и тут увидела малюсенького корги, который бежит ко мне, а за ним — тот самый парень. Оказывается, это его собака, и он решил нас познакомить, чтобы разрядить обстановку. Песик — просто чудо: мы и играли, и бегали, даже лакомство купили. Мы сразу так сблизились, что к концу прогулки уже ходили в обнимку. Вот только в конце нас ждал сюрприз: Сарделька так перепачкалась, что была похожа на уголек. Парень тогда хохотнул: «Ну пора превращать ее в алмаз, для этого нам нужен только душ!»
- Парень сказал принарядиться, мол, готовит мне сюрприз. Думаю: «Ну точно предложение сделает!» Дорогой ресторан, романтичная обстановка, он говорит: «Дай мне руку». Протягиваю ладонь, а он вдруг дает мне счет. Я в прострации, и тут этот дурачина заявляет: «Давай счет сегодня ты закроешь, дорогая, я свой кошелек забыл». Я уже в бешенстве открываю счет, а там лежит путевка на двоих в Лапландию! Это была моя мечта детства. Я была так тронута, что зарыдала. Парень вдруг побледнел, запаниковал, давай бегать вокруг меня. Слезы сменились смехом, когда я поняла, что он просто не понял моей реакции и испугался. В этот момент уже и он стал смеяться. Окружающие, наверное, подумали, что мы сумасшедшие. В общем, мы та еще парочка!
- Познакомилась с парнем в интернете. Он притащил на свидание свою маму! Он прямо во время свидания написал мне: «Она мой лучший друг, пожалуйста, не злись». Мама сама по себе довольно приятная, милая женщина, но это было настолько дико и неловко, что придя домой, я расхохоталась так, что едва на ногах устояла. © MidnightFireHuntress / Reddit
- Пришли с парнем в кофейню, сидим, греемся, друг на друга насмотреться не можем. Неожиданно к столику подходит официант с десертом: «У нас сегодня акция, угощайтесь». Ставит на стол тарелку с пирожным, сверху украшенным желейными мишками. И тут этот чудик говорит: «У кого больше медведей — тот победил!» И как давай вылавливать их ложкой, ну а что, я подключилась сразу же. Мы были абсолютно серьезны, пока не заметили осуждающий взгляд того официанта. Покатиться со смеху не удалось, было слишком людно, пришлось тихонько смеяться в салфетки.
