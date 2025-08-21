Как изменились киношные злодейки, которые своей харизмой почти затмили главных героев

Кино
4 часа назад

Злодеи обычно личности колоритные, яркие, и нередко запоминаются даже сильнее, чем положительные герои. Вот мы и решили вспомнить культовых кинозлодеек и заодно узнать, как они теперь выглядят.

Гленн Клоуз в роли Круэллы де Виль («101 далматинец»)

Violeta
2 часа назад

Оох... ничто не вечно. Но я до сих пор помню её в "Роковом влечении" 🤤

-
-
Ответить

Джоан Кьюсак в роли Дебби Джеллински («Ценности семейки Аддамс»)

Тиаки Курияма в роли Гого Юбари («Убить Билла»)

Элейн Хендрикс в роли Мередит Блейк («Ловушка для родителей»)

Ева Грин в роли Анжелики Бушар («Мрачные тени»)

Сара Мишель Геллар в роли Кэтрин («Жестокие игры»)

Кэти Бейтс в роли Энни Уилкс («Мизери»)

Имельда Стонтон в роли Долорес Амбридж («Гарри Поттер и Орден Феникса»)

Шарлиз Терон в роли Равенны («Белоснежка и охотник»)

Розамунд Пайк в роли Эми Данн («Исчезнувшая»)

Рэйчел Макадамс в роли Реджины Джордж («Дрянные девчонки»)

Брайс Даллас Ховард в роли Виктории («Сумерки. Затмение»)

Анжелика Хьюстон в роли Верховной ведьмы («Ведьмы»)

Джейн Сиббетт в роли Клариссы («Двое: Я и моя тень»)

Комментарии

Уведомления

Похожее