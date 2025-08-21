Как изменились киношные злодейки, которые своей харизмой почти затмили главных героев
Кино
4 часа назад
Злодеи обычно личности колоритные, яркие, и нередко запоминаются даже сильнее, чем положительные герои. Вот мы и решили вспомнить культовых кинозлодеек и заодно узнать, как они теперь выглядят.
Гленн Клоуз в роли Круэллы де Виль («101 далматинец»)
Джоан Кьюсак в роли Дебби Джеллински («Ценности семейки Аддамс»)
Тиаки Курияма в роли Гого Юбари («Убить Билла»)
Элейн Хендрикс в роли Мередит Блейк («Ловушка для родителей»)
Ева Грин в роли Анжелики Бушар («Мрачные тени»)
Сара Мишель Геллар в роли Кэтрин («Жестокие игры»)
Кэти Бейтс в роли Энни Уилкс («Мизери»)
Имельда Стонтон в роли Долорес Амбридж («Гарри Поттер и Орден Феникса»)
Шарлиз Терон в роли Равенны («Белоснежка и охотник»)
Розамунд Пайк в роли Эми Данн («Исчезнувшая»)
Рэйчел Макадамс в роли Реджины Джордж («Дрянные девчонки»)
Брайс Даллас Ховард в роли Виктории («Сумерки. Затмение»)
Анжелика Хьюстон в роли Верховной ведьмы («Ведьмы»)
Джейн Сиббетт в роли Клариссы («Двое: Я и моя тень»)
