15 курьезных историй, которые начались со слов: «Стою я на кассе»

Бывает, что просто идешь в магазин за продуктами, а возвращаешься с историей, которая стоит того, чтобы пересказать ее друзьям. Вот и герои нашей статьи попали в ситуации, которые закончились смехом и порой неожиданными поворотами.

  • Набрала продуктов, подхожу к кассе. Замечаю, что в упаковке девять яиц вместо десяти. Говорю кассиру, бегу менять. Возвращаюсь и вижу на полу яйцо — выпало, когда выкладывала. Сзади охранник, я в панике расплачиваюсь и бегом к выходу. Слышу: «Девушка! Вы пакет с продуктами забыли». Оказалось, я так запаниковала, что убежала без покупок. © Подслушано / Ideer
  • Стояла на кассе в супермаркете возле дома — это мое любимое место для покупок. Всегда все свежее, вкусное, добрые и вежливые работники, милые кассирши. Уже привыкла к этому. Передо мной в очереди был мужчина, он оплатил продукты и начал раскладывать их по пакетам. Кассирша сказала ему: «Благодарим за покупку, хорошего дня!». Мужчина, видимо, не ожидал такого, даже воскликнул: «Что? Вы пожелали мне хорошего дня? И вам тоже! Господи, люди в этом мире еще не разучились быть людьми!». Ушел он веселый и радостный, а я сама не сдержала улыбку. Казалось бы, мелочь, но как несколько слов могут повлиять на человека! © Палата № 6 / VK
  • Замужем, детей пока нет, зато есть кот, который купается во внимании, как единственный ребенок. Мы с мужем так и называем его — «сынок». Стоим как-то на кассе, пробиваем покупки, и я вспоминаю, что забыли взять ему корм. Говорю мужу: «Блин, про сынка забыли! Сгоняй, возьми что-нибудь с индейкой, только строго до года, а то опять животик заболит». Очередь сразу наполнилась умилением, кто-то шепчет: «Ой, какие заботливые родители!» И тут мой муж возвращается с огромным мешком кошачьего корма. Надо было видеть лица людей. © Палата № 6 / VK
  • Помню, в детстве для меня самым большим страхом было стоять возле кассы без мамы. Вдруг подойдет моя очередь, а ее все нет. Пару дней назад я что-то покупал, передо мной мальчик лет восьми, которого оставила мама. Когда наступила очередь мальчика, он внезапно обернулся ко мне и спокойно сказал: «Проходите вы, я маму еще жду, буду после вас. Ну или после следующих, смотря когда мама придет». Я в шоке — а что, так можно было? © Палата № 6 / VK
  • В магазин возле дома я хожу почти каждый день и всегда покупаю одно и то же — шоколад и йогурт. Обычно это утром перед работой или ночью, когда резко захотелось, а пакеты с нормальной едой приношу уже после работы. Чаще всего иду на кассу к парню, который быстро обслуживает, и не приходится долго стоять в очереди. На прошлой неделе все было как обычно, но во время оплаты он достал из-под кассы пакет с фруктами и сказал: «Надеюсь, вы перестанете сидеть на этой шоколадно-йогуртовой диете, ведь вы и без нее очень красивая». Меня это растрогало чуть ли не до слез, а дома в пакете я нашла еще и листок с его номером телефона. Скоро уже на вторую прогулку пойдем. © Карамель / VK
  • Сегодня стояла на кассе в супермаркете. За мной стоял мужчина, лет 60. Я предложила ему пройти вперед, так как у меня была целая корзина товаров, а у него лишь пакет картошки. Мужчина отреагировал резко отрицательно, потому что: «Стыдно будет, если мне такая красавица уступит место». Мелочь, а приятно. © Карамель / VK
  • Стоя на кассе в супермаркете, поняла, что вместо пакета для покупок захватила мусорный. Но отступать было поздно, и на предложение кассирши купить пакет я ответила «нет». С видом, будто все идет по плану, невозмутимо сложила продукты в мешок для мусора и гордо удалилась. Прошел год, но глаза кассирши и людей в очереди я не могу забыть. Девушка, 26 лет. © Карамель / VK
  • Зашли с мужем в магазин косметики. Я все взяла, что нужно, стоим на кассе. Прямо перед нами у кассы стояла бабушка и беседовала с продавцами, они ей что-то объясняли и делились советами. Муж мой тихонечко смеется: «Следит за собой, несмотря на возраст! Дорогая, ты тоже такой будешь?». И тут бабуля выдает продавцам: «Ой, спасибо вам большое! Стараюсь следить за собой, все-таки у меня два парня! Одному 56, а другому 60». Все так и выпали, как это услышали. © Не все поймут / VK
  • На первом курсе денег было в обрез. Стою в магазине на кассе, кладу на ленту несколько пакетиков корма коту и булочку себе. Продавщица пробивает — и тут оказывается, что скидка закончилась, и мне не хватает. Чуть ли не со слезами прошу булочку убрать, кассирша вздыхает. И тут подлетает молодой человек, очень спешащий куда-то, с эпичным криком: «Оставьте булочку!» — кидает деньги на прилавок и бежит дальше. Уже много лет вспоминаю это с теплом. © Подслушано / Ideer
  • Стояла в километровой очереди в магазине. Работали только две кассы из шести. За мной стоял какой-то мужик и вдруг как закричит: «Галя, подойдите к кассе!» Все покупатели перед нами мигом разбежались по свободным кассам, а мы с этим мужиком подошли ближе к кассе. Все стоят и ждут несуществующую Галю, а мужик улыбается. © Подслушано / Ideer
  • Стою в магазине, вижу молодую пару с двумя детьми. Девушка выкладывает продукты на ленту, а парень с другой стороны кассы собирает их в пакеты. Девушка толкает пустую тележку парню и говорит: «Складывай сюда все самое ценное.» Парень берет детей и сажает их в тележку. Я прям прослезился. © Подслушано / Ideer
  • После работы, уставшая, заставила себя съездить в магазин. Выложила свою гору продуктов на ленту, передо мной пробивает покупки женщина. Вдруг она с возгласом: «О, огурцы!» выхватывает из моей кучи пакетик с огурцами, которые я тщательно выбирала и взвешивала. Я так оторопела от такой наглости, что не придумала ничего остроумнее, чем закричать: «Мое!» и начать перетягивать пакетик на себя. Капец, вроде вся из себя приличная, а чуть не подралась в магазине за огурцы. © Подслушано / Ideer
  • На днях собиралась гулять с ребенком: посадила его в коляску, вышли с ним, гуляем, решила в магазин зайти. Хожу по магазину, набираю продукты и складываю в поддон под коляской. Подошла к кассе, начала доставать продукты на ленту. Вроде все достала, но краем глаза заметила, что в поддоне есть еще что-то. Заглядываю туда — и обнаруживаю кошку! Мою кошку! © Подслушано / Ideer
  • Зашел в магазин с крупной купюрой, чтобы ее разменять. Купил газировку, иду на кассу, очередь была, отвлекся. Кассирша пробила газировку мужчине, который стоял впереди меня. Он сказал: «Ничего страшного, держи, тебе подарок». Я не ожидал такого поворота, поблагодарил его трижды и ушел. Только дома понял, что деньги так и не разменял. © Палата № 6 / VK
  • Когда мне было лет пять, мы с мамой покупали новую одежду. Одно платье мне так понравилось, что я решила ехать домой прямо в нем. Мама посадила меня на движущуюся ленту у кассы, а добрая кассирша снимала магниты от кражи. Вроде мелочь, но до сих пор с улыбкой вспоминаю этот случай и то, как мама сделала для меня маленькое чудо. © Подслушано / Ideer

Кто бы мог подумать, сколько веселья скрывается между полками с продуктами. Еще больше забавных и необычных ситуаций в магазинах можно почитать в этой подборке.

