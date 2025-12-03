17 человек с гордостью рассказали, как им удалось угомонить своеобразных клиентов

Работа с людьми — это всегда испытание, а работа с особо сложными клиентами — это подвиг. Когда терпение заканчивается, наступает момент для изобретательности. В этой подборке 17 человек из самых разных сфер делятся своими маленькими победами: как они изящно, хитро, а иногда и с юмором поставили на место тех, кто вел себя как неадекватный гость.