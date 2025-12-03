17 человек с гордостью рассказали, как им удалось угомонить своеобразных клиентов
Работа с людьми — это всегда испытание, а работа с особо сложными клиентами — это подвиг. Когда терпение заканчивается, наступает момент для изобретательности. В этой подборке 17 человек из самых разных сфер делятся своими маленькими победами: как они изящно, хитро, а иногда и с юмором поставили на место тех, кто вел себя как неадекватный гость.
- Преподаю иностранные языки онлайн. Недавно девушка записала мужа на пробное занятие. Начинаю урок, и тут встревает его жена: «Я всю программу знаю, но тоже посижу». Я ее спровадила одной фразой: «Конечно, но при условии, что мы лучше подберем вам продвинутый курс. Если вы уже знакомы с материалами, то вам будет совсем скучно на этом уроке. Если настаиваете, то я могу предложить групповые занятия. Скину прайс, и мы обсудим индивидуальные занятия с вами после урока» К этому вопросу мы, конечно, не вернулись. А у ее мужа неплохие успехи.
- Лет 15 работаю в сфере услуг. Всегда основное из требований: искренняя улыбка и приветливость. Теперь это на уровне рефлексов. Как-то отмечали день рождения в сауне большой компанией. После стоим в зоне ресепшена, и приходят следующие посетители — компания мужиков. На уровне рефлексов я всем улыбнулась и с каждым здороваюсь. Офигели и друзья, и мужики... И я. © Подслушано / Ideer
- В данный момент работаю в сфере услуг. Недавно утром ко мне подбежала маленькая девочка лет 7-8 и спросила: «Куда можно мусор выкинуть?» Я-то подумал, какая воспитанная девочка, предлагаю ей помощь, протягиваю раскрытую ладонь и говорю: «Давай я выброшу». В этот момент она выплевывает мне в руку жвачку, говорит: «Спасибо». © Подслушано / Ideer
- Мама на рынке торговала нитками. Подходит дама в богатом прикиде: шубка, шапка из натурального меха. Выбирает катушку ниток и начинает торговаться. Мол, хоть копеечку ей уступить, а то у нее принцип — если не скинут хоть немного, не покупает. Мама ответила, что на мелочевке скидывает только оптом. Нитки дама не купила. © Светлана Ольшевская / Dzen
- Учусь на парикмахера. Подстригла своего парня, только сзади вышло не очень. Приходит его друг, просит подстричь. А у него большие розовые уши. Прячет он их под длинными волосами, типа как у битлов. Начала стричь, аккуратно убираю сзади длину, стараюсь... А этот гад сидит и издевается: и ручки у меня кривые, и стричь я не умею, и друга его я оболванила... Психанула, обкорнала полностью прядь над ухом и убежала! А он потом ходил как розовый слон. © Подслушано / Ideer
- Одна женщина хотела вернуть коробку растаявшего мороженого. Она заявила: «Оно мне не понравилось». На что я ответил, что не могу принять возврат. Она начала кричать: «Но они мне не нравятся! Я хочу вернуть свои деньги!». И тут я нашелся, что ответить: «Половина продукта растаяла, а я не могу оформить возврат на половину проданного товара». © Unknown author / Reddit
Парень явно жизнью не пуганный. Критиковать мастера, который ножницами около него орудует, где его чувство самосохранения?
- Фирма у нас небольшая. На днях позвонила клиентка и как-то вот сразу выбрала не ту интонацию разговора. На мою просьбу следить за своим тоном она распалилась еще больше! Стала спрашивать имя и фамилию, чтобы жалобу накатать. Я, спокойно продиктовав все по буквам, добавила: «Это вам не поможет, так как фирма моя». Так быстро трубки еще никто не бросал. © Подслушано / Ideer
- Работаю продавцом-консультантом в книжном, и да, это действительно работа мечты, но без своих подводных камней не обошлось. Покупателей практически нет. В такие периоды выручки почти нулевые, а наше руководство не стесняется уменьшать нам зарплату. И тут сама собой появилась идея, а директор ее поддержал. На следующий же день я написала кучу писем всем авторам, которые, скажем так, «ближе к народу», и предложила организовать встречи с читателями прямо в магазине. Почти все, кто ответил, согласились, и нам удалось устроить целый месяц встреч. Народ повалил к нам, и почти никто не уходил без книги. После каждой встречи я уговаривала авторов подписать по 5 книг, потом выкладывала анонс в соцсети: «В продаже 5 экземпляров с автографом!» и, о чудо, книги сметали с полок. В итоге магазин заработал, я сохранила свою зарплату, а вишенкой на торте стала надбавка к окладу. © Палата № 6 / VK
- Один клиент попросил воспользовался туалетом. Комната отдыха для сотрудников находится по пути к ним, и тут я вижу, что этот мужчина выходит оттуда с фирменным календарем команды. Он подходит и спрашивает: «Они бесплатные?» Я разнервничалась и как гаркну: «Нет. Они только для сотрудников». Он вернул мне календарь. © GreasyWhovian / Reddit
Есть такой противный тип людей, которые любят сливать негатив. На всех подряд боятся, так как может прилететь ответка, потому лезут к персоналу из сферы обслуживания, в том числе, к операторам, которым (чаще всего) положено быть вежливыми.
- Работаю в небольшом городе мастером маникюра. Пришла новая клиентка. Рассказывала, что наконец-то встретила того самого. В подробностях описала этого принца: как зовут, где живет, чем занимается и прочее. Она так светилась от счастья, что мне даже как-то неудобно было ей рассказывать, что с этим «принцем» я встречаюсь уже несколько лет и даже собиралась за него замуж. © Подслушано / Ideer
- Я работаю мастером маникюра. Моя основная задача — сделать красивые ногти. Сфотографировать их — второстепенное дело, да и времени на это иногда не хватает. Но оказалось, для моих клиенток это очень важно. Думают, что если я их ногти не сняла, то они некрасивые. Решила я проблему самым легким способом: попросила девушек фотографировать ногти потом и присылать мне. Честно, лучше бы я этого не делала. Теперь у меня есть фото моих работ на фоне парня клиентки, селедки под шубой, детской площадки и лишь несколько действительно удачных и красивых, которые можно людям показать. Уже думала создать страничку с такими смешными фото, но пока еще не решилась на такой шаг... © Карамель / VK
- Я кассир в супермаркете. Подошла как-то ко мне молодая девушка, я пробила продукты и жду оплаты. А она вместо денег достает из сумки какие-то бумажки, бросает их мне как прислуге и заявляет: «Выброси!» Тут я делаю ход конем: беру и улыбаясь, поднимаю все и возвращаю ей со словами: «У двери есть мусорный бак». Она начинает злиться, выкидывает их в мусорку около меня и бросает: «Я на тебя еще управу найду!» Потом оказалось, что она нажаловалась на меня в службу поддержки, и хотя мои коллеги рассказали, как было дело, менеджер все равно заявил, что нельзя грубить клиентам. © Flimsy-Stomach-4739 / Reddit
Работала с людьми в бутике и в частной клинике. Знаю, сколько неадекватов бывает. Фраза "Клиент всегда прав", прямо выбешивает, если кто-то намеренно скандалит и выпендривается, устраивая дикие сцены. И чаще всего, таким людям не нужна никакая услуга, просто "выпускают пар", как энергетические вампиры.
- Работаю мастером маникюра в салоне уже несколько лет. Как-то ко мне пришла женщина. Все уточняла, насколько у нас все стерилизуется, сказала, что палитра цветов маловата, а гель-лак не выглядит надежным. В итоге осталась недовольна. Хотя меня в таком обвинить сложно, я всегда ответственно подхожу к работе. Через две недели она снова записывается ко мне и снова критикует мою работу. Довела до ручки, потом никакого настроения до конца дня не было. Я попросила админа больше не записывать ее ко мне. Но клиентка в третий раз попросилась на маникюр и сказала, что хочет именно ко мне, ни к кому другому. Ее снова все не устраивало. Тут я не выдержала и спросила: «Простите, я вижу, что вам откровенно не нравится моя работа. Значит, я как мастер вам не подхожу, возможно, стоит попробовать кого-то из наших девочек? Они тоже способные». Клиентка хмыкнула и сказала, что ей ни один маникюр за всю жизнь не понравился, мол, все делают не так, как она представляет. А ко мне ходит лишь потому, что я лучшая из худших. © Карамель / VK
- Работаю сантехником. Было у нас одновременно несколько домов на капремонте. Естественно, хватались за всякую работу: кому-то дополнительно стиралку установить, кому-то унитаз заменить и т.д. И вот пообещал одной симпатичной барышне подключить новую стиралку, она и деньги заплатила вперед по моей просьбе, но недели две все никак не мог до нее дойти. Тут встречаю ее во дворе, она, конечно, спрашивает, когда же. Я ей пару комплиментов сделал, телефончик спросил, мол, позвоню. А она говорит: «Давайте я вас наберу, и мой номер у вас отобьется». Все, записал ее номер. И тут на следующий день она звонит, и я слышу в трубке голос мужика. Это ее папаша с претензиями. Чуть позже звонит еще одна бабка с того же подъезда, я ей все никак змеевик не мог поставить. В общем, барышня меня четко проучила никогда не просить аванс и помнить о клиентах.
"Хватались за любую работу", но до людей никак не могут дойти. Надо было написать "Хватались за авансы". Проучили его, надо же. А не надо людям голову морочить. Явно ведь не за комплименты деньги платят, а за работу.
- Быть менеджером — это когда ты спрашиваешь заказчика: «Какую футболку выбрали: классическую или оверсайз?», а тебе отвечают: «Белую!» Ты бьешься пару раз башкой о клавиатуру (потому что сегодня это уже было), натягиваешь улыбку, делаешь вдох и снова пишешь: «Отличный выбор! Хотели бы футболку со свободной посадкой или более классической, прямой крой?» Получаешь ответ: «А какие у вас есть футболки?» Обожаю просто. © Подслушано / Ideer
- Работала в книжном. В день старта продаж какой-то части «Сумерек» у нас был просто аншлаг. И вот один самый умный лезет впереди очереди. Пытаюсь угомонить — ни в какую, даже за прилавок ломится! И тут меня осенило: я схватила сканер штрихкодов и такая: «Стоять! Иначе я вынуждена буду применить этот электрошокер!» Он попался на удочку и тут же ретировался из магазина. © ErrantWhimsy / Reddit
- Я всегда понимала, что чаевые — не обязанность гостя. Никогда не ждала и не обижалась на их отсутствие. Но как же меня бесили те, кто отговаривал своего мужа или парня от чаевых. Причем, в выражениях они не стеснялись. «Ты с ума сошел? Да за что ты оставляешь? Обойдется!» Уважаемые гости явно забывали, что официанты — тоже люди, и если на них униформа — они не предметы интерьера. Когда увольнялась из ресторана, даже одной такой особе все высказала. © Подслушано / Ideer
Эти 17 историй — не просто забавные случаи; это мастер-классы по тому, как держать себя в руках, виртуозно парировать.
Комментарии
Последняя история самая правильная - вот не понравилось на работе, взяла и уволилась. Надеюсь, найдет себя в совершенно другой отрасли.