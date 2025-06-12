Мы попросили искусственный интеллект показать, как 17 наших сериальных любимчиков выглядели бы в наши дни

Зарубежные сериалы ворвались в нашу жизнь с конца 80-х и прочно укрепились в сердцах миллионов людей. Спустя столько лет мы обожаем пересматривать любимые ситкомы и мыльные оперы, а особенно — подмечать, как изменилась мода с тех пор. Что, если бы «Рабыню Изауру» снимали в наше время? Как бы выглядели наши любимые герои сегодня? Мы пофантазировали и немножко похулиганили с их внешностью — и вот что у нас получилось.



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