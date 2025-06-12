Мы попросили искусственный интеллект показать, как 17 наших сериальных любимчиков выглядели бы в наши дни

Кино
2 часа назад

Зарубежные сериалы ворвались в нашу жизнь с конца 80-х и прочно укрепились в сердцах миллионов людей. Спустя столько лет мы обожаем пересматривать любимые ситкомы и мыльные оперы, а особенно — подмечать, как изменилась мода с тех пор. Что, если бы «Рабыню Изауру» снимали в наше время? Как бы выглядели наши любимые герои сегодня? Мы пофантазировали и немножко похулиганили с их внешностью — и вот что у нас получилось.

В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Милагрос, «Дикий ангел»

Донна, «Твин Пикс»

Изаура, «Рабыня Изаура»

Брендон, «Беверли-Хиллз, 90210»

Джулия, «Санта-Барбара»

Детектив Коломбо, «Коломбо»

Иво, «Дикий ангел»

Линн, «Альф»

Круз, «Санта-Барбара»

Мария, «Просто Мария»

Хосе Игнасио, «Просто Мария»

Роза, «Дикая Роза»

Алексис, «Династия»

Masik2
4 часа назад

Да ладно, руки прочь от Алексис и Джоан Коллинз. Вот фото, 2023г. Понятно, что обе барышни себя подшопили, но стиль и причёска - неизменны.

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Адам, «Династия»

Саманта, «Династия»

Эд, «Твин Пикс»

Одри, «Твин Пикс»

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