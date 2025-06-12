Была же стильная красотка. И сегодня героини этого сериала выглядят актуально. Зря переделали
Мы попросили искусственный интеллект показать, как 17 наших сериальных любимчиков выглядели бы в наши дни
Зарубежные сериалы ворвались в нашу жизнь с конца 80-х и прочно укрепились в сердцах миллионов людей. Спустя столько лет мы обожаем пересматривать любимые ситкомы и мыльные оперы, а особенно — подмечать, как изменилась мода с тех пор. Что, если бы «Рабыню Изауру» снимали в наше время? Как бы выглядели наши любимые герои сегодня? Мы пофантазировали и немножко похулиганили с их внешностью — и вот что у нас получилось.
В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Милагрос, «Дикий ангел»
Донна, «Твин Пикс»
Изаура, «Рабыня Изаура»
Брендон, «Беверли-Хиллз, 90210»
Джулия, «Санта-Барбара»
Детектив Коломбо, «Коломбо»
А как же тренд в цвете кемел?) Который вы в статьях нахваливаете как вечную классику)
Иво, «Дикий ангел»
Линн, «Альф»
И Альфу худи! Че он не осовременен?😁
Как в старом КВН про театр Виктюка: «юбку Мише! Юбку зайцу»
Круз, «Санта-Барбара»
Мария, «Просто Мария»
Хосе Игнасио, «Просто Мария»
Роза, «Дикая Роза»
Самая бесячая взрослая женщина, играющего подростка с помощью кепки
Алексис, «Династия»
Да ладно, руки прочь от Алексис и Джоан Коллинз. Вот фото, 2023г. Понятно, что обе барышни себя подшопили, но стиль и причёска - неизменны.
Адам, «Династия»
Саманта, «Династия»
Эд, «Твин Пикс»
Одри, «Твин Пикс»
Мы любим этих героев, и никакие перемены во внешности нам не помешают. А ещё у нас есть статьи о том, как изменились актеры нашумевших мыльных опер: