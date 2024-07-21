Посмотрите, как изменились 15+ красавчиков из сериалов, на лицах которых время оставило свой след

Недавно читала его интервью, где он поливал грязью артистов, которые были вынуждены уехать из РФ, омерзительный тип.
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Еще совсем недавно мы торопились к телевизору на вечерний просмотр сериалов, чтобы вновь встретиться с любимыми героями. И хотя времени прошло не так много, большинство актеров успели здорово измениться. Убедитесь сами.
Недавно читала его интервью, где он поливал грязью артистов, которые были вынуждены уехать из РФ, омерзительный тип.
Недавно мы писали о 15 неожиданных фактах, которые стыдливо скрывают киношники за титрами любимых кинолент.
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