Посмотрите, как изменились 15+ красавчиков из сериалов, на лицах которых время оставило свой след

Кино
1 минута назад

Еще совсем недавно мы торопились к телевизору на вечерний просмотр сериалов, чтобы вновь встретиться с любимыми героями. И хотя времени прошло не так много, большинство актеров успели здорово измениться. Убедитесь сами.

Игорь Петренко, «Герой нашего времени»

Meritneith
1 неделя назад

Недавно читала его интервью, где он поливал грязью артистов, которые были вынуждены уехать из РФ, омерзительный тип.

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Алексей Кравченко, «Бригада»

Владимир Вдовиченков, «Бригада»

Павел Майков, «Бригада»

Сергей Горобченко, «Бумер»

Михаил Трухин, «Улицы разбитых фонарей»

Игорь Бочкин, «Горячев и другие»

Александр Лымарев, «Марш Турецкого»

Максим Щеголев, «Кармелита»

Недавно мы писали о 15 неожиданных фактах, которые стыдливо скрывают киношники за титрами любимых кинолент.

Андрей Мерзликин, «Бумер»

Александр Домогаров, «Графиня де Монсоро»

Алексей Ильин, «Кармелита»

Евгений Дятлов, «Улицы разбитых фонарей»

Денис Матросов, «Кармелита»

Сергей Рудзевич, «Студенты»

Илья Шакунов, «Виола Тараканова. В мире преступных страстей −1»

Иван Моховиков, «Дочки матери»

Сергей Астахов, «Туристы»

Поностальгируйте вместе с нами и посмотрите эти звездные статьи:

Фото на превью Бригада / Аватар Фильм, Нулевой пациент / Продюсерская компания «Среда», Герой нашего времени / Централ Партнершип, Доктор Краснов / Леан-М

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