18 зимних фото, которые согревают лучше пледа с какао

Зима — время непростое. Природа в этот период любит подбрасывать сюрпризы: то от нее снега не допросишься, а то насыплет его так щедро, что хочется сказать: «Горшочек, не вари!» Но, конечно, и столько всего прекрасного можно увидеть и сделать в эти морозные месяцы!

1. «Лист, гонимый ветром по снегу, оставляет круговой рисунок»

Красота повсюду, нам просто нужно остановиться и уделить минуту, чтобы оценить ее. © Supersasqwatch / Reddit

2. «Каждое лето в детстве меня отправляли в деревню. Иногда получалось приезжать зимой»

«До сих пор помню, как утром дедушка вносил дрова в горницу. Потом бабушка лепила пироги и, как дрова в печи прогорали, закладывала их готовиться на противне. Сейчас нет ни бабушки, ни дедушки... Осталась только память о них. А прошлой весной в родных краях купил дом. И теперь печки топлю сам».

3. «В прошлом году встретили такого забавного снеговика»

4. «Нашел это 160-сантиметровое нечто на крыше»

Твой сын никогда не забудет этот день! © BottomPieceOfBread / Reddit

5. «Первый снег»

6. «С помощью снежколепа я налепила вот столько снежных медведей»

7. «Мне так нравится проезжать мимо этого дома и смотреть, как продвигается строительство замка»

8. «Зимняя шубка — это вам не шутка. И все же он стоит того, чтобы я ежедневно пылесосила и использовала горы валиков для удаления ворса»

9. «В Южной Джорджии выпало 15 см снега. Мой 56-летний отец никогда раньше не видел снега и теперь постоянно присылает мне, как он играет со снегом»

10. Маяк перед морозом утеплили шарфиком

11. «Снегири, которые прилетели 31 числа, запели. Кто-то говорил, что как только они запоют — жди морозов. Так и произошло. Сегодня было очень холодно, и снегири пели»

12. «Она готова к зиме в Миннесоте»

13. «Наш прекрасный дом, украшенный к зиме!»

14. «Посетил Кентукки, там было очень холодно. Сделал укрытие для этой бездомной кошки на улице»

15. «Заехали зимой проверить дачу. Оказывается, ранее заезжал дядя и оставил нам сюрприз»

16. «Старшая дочь моей подруги (6 лет) одевала свою сестру (1 год) на зиму и очень гордится ее нарядом»

17. «Дом моих родителей на севере Швеции зимой!»

18. «Сняли квартиру и обратили внимание, что у соседей на балконах грецкие орехи лежат»