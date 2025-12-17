16 парикмахеров честно рассказали о своих трудовых буднях, и у нас от удивления аж волосы дыбом встали
23 минуты назад
Парикмахерские — это загадочный мир, куда ты заходишь, предвкушая свой новый образ, а выходишь человеком с вопросом «Что это было?» Парикмахер уверял, что «убрал только кончики», но по дороге домой тебе три раза предложили студенческую скидку, а соседи и вовсе не узнали. Тут даже у сантиметров другая длина. В итоге успокаивает только одна мантра «волосы не зубы — отрастут».
- В салон красоты заходит мужчина. Он живет в том же доме, знаком с хозяйкой салона, поэтому, видать, и зашел. Просит его подстричь. Парикмахер усадила его в кресло, осмотрела шевелюру. Говорит: «Пройдемте, голову помоем». Все, наверное, видели мойки в парикмахерских: кресло, в него усаживаешься, шея ложится в специальное углубление в мойке, и откидываешь голову назад. Клиент подходит к этому «устройству», долго его рассматривает и со словами: «Неудобно у вас как-то здесь все устроено», становится коленями на сиденье и наклоняет голову над мойкой. Парикмахер, покраснев и пытаясь не заржать, объясняет, как нужно сесть. Клиент: «Сейчас даже мойку нормальную сделать не могут». © Убойные истории / VK
- Я парикмахер. Однажды приходит в салон клиент — седой старичок. Я пригласила его в свое кресло. В процессе работы разглядывала его — и он напомнил мне Санта-Клауса. Ну правда! Волосы белые, как снег, длинная борода, добрая улыбка. А запах — не поверите — от него пахло конфетами. Стригу, а в душе — детская радость. Дедуля оставил теплые воспоминания и хорошие чаевые. У коллег — шок и зависть. © Cool story / VK
- Клиент рассказал, что идет на концерт известного рок-исполнителя. После стрижки я в шутку называю стоимость: «С вас столько-то — и автограф с концерта!»
Сегодня пришла на смену — оказалось, он пришел через два дня и принес его! Улыбаюсь до сих пор. Клево, что есть такие люди! Александр, если вы это видите — спасибо вам! © Не все поймут / VK
- Мастер заканчивала мужскую стрижку. Казалось бы, последний штрих: подбривает кант, немного отодвигает воротничок — а у мужчины на шее густо растут волосы. Парикмахер подбривает и еще сильнее отодвигает воротник... Мужчина со вздохом: «Можете не стараться, они у меня — на всю спину». © Cool story / VK
- Пришла клиентка на стрижку: каре и челку. Повторила раза три, что челку нужно подстричь ровно на 0,5 см. Когда я закончила с челкой, она сказала, что я подстригла 0,8 см! Встала и отказалась от дальнейшей стрижки. © welichko_wiktoria
- Как-то лет в 11, когда у меня появился интернет, я смотрела видео, где девушка делала себе начес на голове. Прочитав комментарий, где другая девушка яростно утверждала, что начес делается неправильно, аргументируя это тем, что она — парикмахер, я решила возразить и написать, что я тоже парикмахер, и все девушка делает правильно.
Чтобы соответствовать оставленному мною слову на просторах интернета, через несколько лет я действительно выучилась на парикмахера. И теперь я с уверенностью могу сказать, что мой диплом пригодился мне в жизни! Ведь я оставила правдивый комментарий в 11 лет! © Палата № 6 / VK
- Моя супруга работает парикмахером. Однажды мужчина сел в кресло рядом с ней и попросил «шестой номер по бокам». Он имел в виду, что хочет машинкой пройтись по бокам насадкой № 6, чтобы волосы были ровной длины. Но сказал он это не слишком четко — и в итоге получил аккуратно выбритую цифру «6» на левой стороне головы, прежде чем успел остановить мастера и спросить, что она, собственно, делает. В конце они оба посмеялись, но исправить было уже невозможно — оставалось только дождаться, пока волосы отрастут. © fareven / Reddit
- Однажды пришла девушка на стрижку. Я ее и ее семью давно знаю: она невестка моих давних клиентов, замужем три года, детей нет. Подходит она к креслу — и идет характерной беременной походкой. Я мама двоих детей, я точно знаю, как ходят беременные. Аккуратно спрашиваю: «Ждем пополнения?» Она отвечает: «Нет». Помолчала и тихо добавляет, что проходит лечение — по женской части. Я в тот момент готова была сквозь землю провалиться и извинялась перед ней сто раз. Проходит пару месяцев. Приходит ее свекровь и говорит: сноха родила внучку. Говорит, что врачи просто ошиблись. Приходит какое-то время, примерно года полтора, клиентка рассказала что сын с невесткой развелись. Она его обманула и он узнал и не смог простить. Оказывается она знала прекрасно, что беременна. © karmen_saule
- У меня была клиентка, которая очень просилась сделать ей каре. Говорила: «Увидела у девушки — хочу так же! Никто не может, а вы делаете так, как я хочу». В общем, я согласилась. Через три месяца она приходит злая и с порога заявляет:
«У меня ваше каре отросло! Что это такое? Я пришла переделать. Мне дома сказали, что ненормально — так быстро отрастает». © strigka__nata.s
- Я работаю парикмахером. Однажды в салон пришла женщина с очень запущенными волосами. Локоны были спутаны, пересушены и выглядели так, будто им срочно нужна помощь. Я начала работу — аккуратно расчесывала и мыла ее волосы. Во время процедуры мы разговорились. Она поделилась, что недавно разошлась с мужем, с которым прожила 20 лет, и сейчас ей очень тяжело. Я пообещала сделать все возможное, чтобы она почувствовала себя красивой и вернула уверенность в себе. С того дня я поняла, что работа парикмахера — это намного больше, чем просто стрижка. Это возможность изменить чью-то жизнь, поддержать и вдохновить. © Не все поймут / VK
- Работаю парикмахером. Сегодня ехала в маршрутке и услышала, как девушка на соседнем сиденье расстроенно разговаривала с подругой по телефону. У нее сегодня первое свидание с парнем, которого она ждала больше пяти лет, а этот проклятый дождь полностью испортил ей прическу. Как только она закончила разговор, я подошла к ней со словами: «Не будем терять ни минуты». Достала из сумки необходимые инструменты — и вуаля: через шесть остановок заплаканная девчушка превратилась в счастливую мадам с великолепной прической. © Не все поймут / VK
- Работаю парикмахером. В кресло садится паренёк с очень густыми волосами. Стригу. Говорю ему, мол, волосы у вас хорошие. А он отвечает:
— Да что там! Вот раньше были — машинки ломались!
Естественно, спросила, куда же делись те волосы.
Через некоторое время он изрекает:
— Видимо, голова росла, а волос больше не становилось. Вот, рассредоточились... © Убойные истории / VK
- Работаю администратором в салоне красоты. Сегодня пришел парень. Говорит: «Постригите меня, пожалуйста, у меня свидание не задалось.» Уселся в кресло парикмахера. Мастер попросил хотя бы снять кепку — иначе не получится постричь. Он отвечает: «А вот прямо по кепке и стригите. Оригинально? Оригинально». Постричь мы его всё-таки смогли. Кепку снять — тоже уговорили. © Не все поймут / VK
- Работаю парикмахером. Однажды раздается звонок — мужчина просит записать его на стрижку. По голосу узнаю нашего постоянного клиента-балагура и весельчака. Он долго не может определиться со временем, и я, подшучивая, прошу его быстрее «шевелить усами», мол, некогда. В трубке — гробовая тишина. Я ошиблась! Когда в назначенное время пришел красивый, усатый мужчина, я со стыда чуть не сгорела. © Не все поймут / VK
- Конец рабочего дня. Приходит дама средних лет на окрашивание и стрижку. Результат получился настолько прекрасным, что я сама удивилась: удалось добиться чистого блонда, несмотря на то, что она пришла с ярко-желтым оттенком. Она собиралась на юбилей, поэтому укладку я делала особенно тщательно. И вот — она в восторге от прически, а затем достает из сумки парик и со словами: «Я ношу его вместо шапки», натягивает его на голову. На улице при этом солнечно, +20. © Подслушано / Ideer
- Приходит парень, достает небольшой плакат и говорит: «Хочу так же». Не вопрос — стригу. Когда закончил и собирался укладывать, парень заявляет: «Подождите. А уложить надо так», — и достает второй плакат... с другой прической. © Убойные истории / VK
А какие у вас были неожиданные истории, связанные с походом в парикмахерскую? Расскажите нам в комментариях! А после можете вот сюда заглянуть и еще раз посмотреть на клиентов сферы услуг глазами мастеров.
