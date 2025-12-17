16 парикмахеров честно рассказали о своих трудовых буднях, и у нас от удивления аж волосы дыбом встали

Парикмахерские — это загадочный мир, куда ты заходишь, предвкушая свой новый образ, а выходишь человеком с вопросом «Что это было?» Парикмахер уверял, что «убрал только кончики», но по дороге домой тебе три раза предложили студенческую скидку, а соседи и вовсе не узнали. Тут даже у сантиметров другая длина. В итоге успокаивает только одна мантра «волосы не зубы — отрастут».