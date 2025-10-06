Не просто как мужчина, а как грубый невоспитанный неудачник, который всем что-то пытается доказывать и унижать других.
10 киношных клише, от которых у зрителей уже дергается глаз, а режиссерам хоть бы хны
Признавайтесь, вы ведь тоже закатываете глаза, когда в сотый раз наблюдаете в фильме одни и то же клише? Они как старые заезженные пластинки: мелодия знакомая, но слушать уже невмоготу. Давайте же вместе посмеемся над этими вечными спутниками нашего кинопросмотра — и, возможно, кто-то из режиссеров все-таки прислушается к нам.
«Сильная и независимая»
Только посмотрите на современных киногероинь! Чтобы показать их «силу», сценаристы будто проходят по чек-листу «стерeотипно мужских черт». Мастер боевых искусств? Есть! Ест за двоих? Есть! Цинична, груба и работает в типично мужской сфере? Идеально!
И ведь никто не спорит, что женщины-слесари или сварщицы существуют. Вопрос в другом: неужели добрая воспитательница детсада, обожающая вязать и печь пироги, по умолчанию слабая?
А если у нее нет черного пояса по карате и она не грубит окружающим — она уже не котируется? Выходит, сила — это не про внутренний стержень, а про умение вести себя как мужчина. Грустно, голливудские товарищи, очень грустно.
Любовь с первого взгляда
Помните сцену из «Ромео + Джульетты» с аквариумом? Двое незнакомцев встретились взглядами — и бац! — мир замер, заиграла романтичная музыка, и зрителям дали понять: это на века. На самом деле, мы наблюдаем самый обманчивый и вредный киношаблон.
Дорогие комментаторы, а у кого-нибудь из вас в жизни была любовь с первого взгляда?
Чем он опасен в реальности? Тем, что создает у зрителей, особенно юных, ложные ожидания. Мол, если при встрече не ударила молния и не запорхали бабочки в животе — это вовсе не любовь.
На деле же настоящие чувства — это не ослепительная вспышка, а долгий труд, диалоги, взаимные уступки и принятие недостатков друг друга. А в кино нам подсовывают красивую, но трагически незрелую сказку, обреченную на провал.
Паркур на лабутенах
О, этот излюбленный штамп! Героиня вступает в жестокую схватку с десятками громил, виртуозно владея акробатикой и карате, и все это — на шпильках высотой в десять сантиметров. Каблуки не ломаются, не вязнут в земле и ничуть не мешают прыгать по крышам.
Мне нравится неправдоподобие в сценах битв:) и каблуки, и тройные тулупы , и не кончающиеся пули)
Создается впечатление, что главная суперспособность такой героини — не кошачья грация, а умение игнорировать законы биомеханики. Попробуйте сами пробежаться на шпильках — и вы поймете, насколько это нереально. Но в кино, видимо, действуют свои правила жизни.
Злодей-кукловод
Как часто сюжет строится на том, что злодей — гениальный стратег, который хочет, чтобы его поймали! Его арест — всегда часть «гениального плана». А герои, чувствуя себя на шаг впереди, на самом деле просто пешки в его игре.
Ну про «Семь» категорически не согласна. Да, он сдаётся сам, ИМЕННО с целью увидеть реакцию молодого копа и «наказать» его (точнее, себя) за последний, седьмой грех. Эта сцена там является логичным продолжением цепочки мышления преступника, и он там изначально страдает пафосом, что и не скрывается.
Классика жанра — Джон Доу из фильма «Семь», который сам сдается полиции, чтобы завершить свой замысел. Или Джокер, способный просчитать любую многоходовку. Будь у этих злодеев чуть меньше тщеславия, сюжет завершился бы в первые пятнадцать минут хронометража.
Гонки в час пик
Головокружительная погоня на сверхскоростях по улицам мегаполиса в разгар часа пик — это уже не клише, а настоящая классика. Так что мы даже изрядно попривыкли к главным героям на спортивных машинах (да хоть на мусоровозе!), виртуозно лавирующим между стоящими в пробке автомобилями.
Я фанат сцен с автопогонями. Чем эпичней, тем лучше) люблю всякие эффектные находки режиссёров вроде проезда танка по автомобилям в "Т-34".
При этом постановщики упорно игнорируют очевидное: в настоящей пробке развить такую скорость невозможно. А куда смотрит полиция? Создается впечатление, что городской трафик подстраивается под главных героев, а простые смертные просто не в счет.
Роковой монолог злодея
Часто это не столько клише, сколько сюжетная необходимость — должен же зритель/читатель получить все разгадки. :) Я бы, конечно, хотела видеть более изящные способы выйти из затруднения. Но лучше так, чем совсем никак.
Один из самых вечных сюжетных ходов: антагонист, получив полное преимущество над героем, вместо быстрой расправы устраивает задушевную беседу. Он подробно излагает свой коварный план, хвастается своим интеллектом и... сам же при этом роет себе яму.
Этот монолог почти всегда становится его главной ошибкой, давая герою время на спасение. Наивные злодеи, неучи вы наши! Видимо, в школе злодейства не проходят тему «краткость — сестра таланта».
Горничная на миллион долларов
Голливуд обожает историю про «замарашку», которая внезапно становится принцессой. Вот она, скромная горничная, убирает номера в отеле. Но погодите: на ней безупречный макияж, а в следующей сцене она уже в платье от-кутюр, вся в побрякушках, которые ей явно не по карману.
Это да... Из грязи в князи. И да, все эти замарашки обладают ухоженной идеальной кожей, волосами, манерами и чувством собственного превосходства.
Словно над ее образом трудилась целая команда стилистов. В жизни же уборка номеров — это пот, слезы, дикая усталость и катастрофичное отсутствие свободного времени и денег. Но кому нужна суровая правда, когда есть красивая сказка?
Жизнь ради кубиков
Кубики пресса на экране — это, конечно, впечатляет. Но за кадром прячутся изнурительные тренировки, обезвоживание и жесткие диеты. Ченнинг Татум признавался, что сохранять форму, как в «Супер-Майке», невероятно тяжело.
меня больше коробит, когда герои и героини с кубиками и попой как орех, но при этом даже по сюжету фильма/книги мы не видим, чтобы они следили за питанием и вкалывали на тренировках/физической работе и вообще уделяли этому время. То есть по сюжету он жрёт чипсы и лежит на диване (условно), а на экране или в описании внешности у него рельеф мистера олимпии
Зак Эфрон для роли в «Спасателях Малибу» и вовсе использовал мочегонные средства. Согласитесь, подобные жертвы ради временного эффекта — явный перебор и нездоровый пример для подражания.
Сначала ссорятся, потом целуются
В жизни, если девушка яростно спорит с мужчиной, поцелуй — последнее, что придет ей в голову. Но в Голливуде агрессия легко превращается в страсть. Достаточно поругаться — и вот уже вспыхивают чувства.
На деле же такое поведение скорее говорит о нездоровых отношениях. Но кого это волнует, когда на кону зрелищная сцена?
Несчастная карьеристка
Молодая, красивая, успешная женщина, которая рулит крупным проектом, но при этом одинока и несчастна в личной жизни — еще один излюбленный шаблон. Стоит ей выйти на свидание, как она превращается в неуклюжую и растерянную девочку.
Почему бы не показать, что успешная женщина может быть счастлива и в отношениях тоже? Но нет, легче играть на старых стереотипах.
Что ж, кино — это искусство, и условности в нем неизбежны. Но так хочется, чтобы создатели чаще радовали нас свежими идеями, а не кочевали по заезженным колеям! Ведь мир куда многограннее, чем эти десять шаблонов.
Комментарии
Про карьеристок. Нередко правда. Про неуклюжесть не знаю, но дамы рисуют себя такими звёздами, что им не каждый шейх пара. Равные по позиции мужчины им кажутся ничтожными. А мужчин выше себя (которых они считают так и быть, достойными) могут отталкивать своей напористостью и грубостью, забывая, что они не на работе и мужчина - не подчинённый
Если бы Леголас был другим - "правдоподобным" - возможно, я бы не простила такое режиссёрам)