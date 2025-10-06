10 киношных клише, от которых у зрителей уже дергается глаз, а режиссерам хоть бы хны

И ведь никто не спорит, что женщины-слесари или сварщицы существуют. Вопрос в другом: неужели добрая воспитательница детсада, обожающая вязать и печь пироги, по умолчанию слабая?

А если у нее нет черного пояса по карате и она не грубит окружающим — она уже не котируется? Выходит, сила — это не про внутренний стержень, а про умение вести себя как мужчина. Грустно, голливудские товарищи, очень грустно.