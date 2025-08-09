Папа лет 10 назад работал снабженцем в ресторане. Для шашлыка они брали 2 вида свинины: домашнюю на рынке и комбикорм в магазине. В меню было 2 вида шашлыка в разных разделах и по разным ценам.
Повара поделились списком блюд, которые они ни за какие коврижки не закажут в ресторане
Порой поход в ресторан может обернуться настоящим разочарованием. Обслуживание будет на высоте, обстановка порадует глаз, а вот вкус самих блюд оставит после себя не самые лучшие воспоминания. Просто некоторые яства даже сами повара предпочитают есть исключительно дома. Мы изучили форумы, где множество людей, называющих себя поварами и работниками ресторанов, делятся личным опытом, и узнали то каких блюд профессионалы стараются держаться подальше.
- Предпочитаю готовить стейки дома, а не заказывать в ресторане. В недорогом заведении чаще всего подают либо дешевое мясо, либо готовят его отвратительно. А в дорогих ресторанах, которыми заведуют известные шефы, стейк будет стоить как крыло самолета. Короче, не стоит оно того. © D0wnb0at / Reddit
- Если закажете сильно прожаренный стейк, то, скорее всего, быстро пожалеете. Есть вероятность, что повар возьмет для его приготовления самый плохой и старый кусок мяса из холодильника. Лучше уж выбрать котлету. © SabotenCactus / Reddit
- Избегаю куриного филе — его часто передерживают, и оно становится жестким как подошва. В принципе, в каком-то крутом ресторане можно рискнуть, но зачем туда идти ради куриной грудки? © aequitssaint / Reddit
- Для меня кальмары, обжаренные во фритюре, всегда остаются в стоп-листе. Если не смолотить их в течение 30 секунд после того, как кальмаров достали из фритюрницы, они превращаются в гадкое месиво. © thiccmcnick / Reddit
- Я стараюсь держаться подальше от вегетарианских супов, потому что большинство из них все равно готовится на основе мясного бульона или содержит кусочки мяса. © goodbyeshrimp / Reddit
- Все что угодно с малиной. Слишком часто нам привозили эти ягоды с вредителями или уже заплесневевшие. © MG42Turtle / Reddit
- Никогда не беру в ресторанах пасту. В пасте нет ничего плохого, но переплата просто бешеная. А ведь ее легко можно сделать и дома. В заведении лучше попробовать более сложное блюдо, которое вы никогда не соберетесь приготовить самостоятельно. © BigTyminMTL / Reddit
- Мидии — это настоящая рулетка. Если повар подойдет к их приготовлению спустя рукава, есть большой шанс отравиться © chunkybrewster55 / Reddit
- Как-то решили заказать мидии для семейного ужина. Половина моллюсков приехала закрытыми, ну и я, конечно, отправил их обратно. Мои родители начали причитать, что я после кулинарной школы слишком выпендриваюсь. Пришлось им объяснить, что не планирую отправляться к праотцам после обычного ужина. © Unknown author / Reddit
- Если в ресторане подают какое-то одно блюдо, не вписывающееся в общую концепцию, лучше его не брать. Например, они специализируются на сэндвичах и предлагают пару вариантов пиццы, или среди блюд китайской кухни вдруг затесались наггетсы. Есть шанс, что именно это блюдо не пользуется большой популярностью, а поэтому заготовки валяются в морозилке веками. © _TheYellowKing_ / Reddit
- В большинстве заведений лазанья на вкус просто ужасная. Дело в том, что приготовление правильного блюда требует много времени. А если её заморозить, то потом просто невозможно есть это нечто. © Unknown author / Reddit
- Никогда не рискну взять острое блюдо, если оно содержит животный белок. Слишком часто повара берут для его приготовления самое дешевое и некачественное мясо и пытаются замаскировать это с помощью острого соуса. С большим количеством перца человек может даже жареный башмак съесть и не заметить этого. © Unknown author / Reddit
- Если в ресторане предлагают блюдо дня из морепродуктов, значит, скорее всего, на завтра у них запланирована доставка свежей морской живности, и от остатков необходимо срочно избавиться. © SuperDuper125 / Reddit
- Не советовал бы заказывать блюда, содержащие бекон или тертый сыр. Зачастую их хранят в открытом доступе, и любой работник так и норовит перекусить этими заготовками. © roguemerc96 / Reddit
- Обычно зелень просто достают из пакета и даже не моют ее, поэтому в салатах можно отыскать массу всего неприятного. Ничем я так сильно не травился, как салатом. © cantellay / Reddit
- Всегда с осторожностью беру картошку фри. Если она слишком хрустящая, есть шанс, что ее приготовили из остатков, которые не доел предыдущий клиент. Просто опустили ломтики в кипящее масло, чтобы подогреть — и вуаля. © Yukiandbottas / Reddit
- Голландский соус — потому что его готовят из масла и сырых яиц (плюс других ингредиентов). Соус нужно постоянно подогревать, чтобы он оставался густым, но не доводить до той температуры, при которой яйца сворачиваются. Это просто идеальное место для размножения бактерий, и в идеале соус нужно выливать через 4 часа. © hendukush / Reddit
- Я стараюсь не брать супы в тех заведениях, которые не ориентированы специально на их приготовление. Слишком часто в ресторанах и кафе считают это блюдо проходным, а потому делают спустя рукава и из того, что под руку подвернется. Это, конечно, сказывается на качестве блюда. © monkify / Reddit
- Как бывший суши-повар, я бы не советовал заказывать очень сложные роллы. Больше 6 ингредиентов? Я пас. На приготовление таких роллов уходит куча времени, и часть ингредиентов вполне может испортиться. © thehungrya*n / Reddit
"которые не доел предыдущий клиент."
Сразу видно, что не наша страна. Не доели картофель фри - не бывает такого
- Никогда не беру кофе, если вижу, что в заведении не промывают насадку для взбития молока после использования. Во-первых, в остатках молока отлично размножаются плесень и бактерии. А во-вторых, они, скорее всего, не моют кофемашину, и напиток будет премерзким на вкус. © arabidopsis / Reddit
- Не заказываю куриные наггетсы в ресторане, потому что это просто пустая трата денег. Да и готовят их обычно из заготовок. Лучше просто купить куриную грудку и сделать их дома самостоятельно. © OUTLANDAH / Reddit
- Я работала в небольшом ресторанчике на побережье, и у нас в меню почему-то были устрицы. Так вот, их частенько привозили уже очищенными в большом контейнере. У нас на кухне был целый набор раковин, и мы просто складывали устрицы в них. А раковины потом не выбрасывали, а мыли в посудомойке. И люди все равно это блюдо заказывали — даже не понимаю, почему. © **Becca / Reddit
- Не беру рис в незнакомых заведениях. По неизвестной причине во многих ресторанах с этим блюдом делают какие-то уж слишком странные вещи. Например, варят в апельсиновом соке. Издевательство какое-то. © Patches67 / Reddit
А вы какие блюда предпочитаете есть исключительно дома? Может, у вас был какой-то не слишком приятный или, наоборот, забавный опыт, после которого вы теперь точно не закажете какое-то яство в ресторане? Ждем ваших рассказов.
Комментарии
Не понимаю концепта "Не берите это в ресторане, потому что можно приготовить дома". Вы можете, я не могу. Или не хочу. Или пришла в ресторан и поняла, что хочу пасту - мне бежать домой, чтоб ее готовить? Тем более, что в большинстве ресторанный блюд много ингредиентов - покупать их домой разоришься. А к сырому мясу я просто не люблю прикасаться - ну зачем мне готовить наггетсы из грудки?
Судя по рассказам этих душнил в ресторанах нельзя заказывать НИЧЕГО! Стойки - нет, роллы - нет, пасту-нет, салаты-нет, даже кофе под вопросом. Ни разу не травилась в ресторане, даже на море,
Да ну ёшкин же кот! Ресторанчик с устрицами как раз был "далеко, далеко от побережья".
Устрицы, вообще, лучше нигде не заказывать и не есть - ни в ресторанах, ни в кафе, ни дома, если только не живёте прямо на побережье, где их вылавливают. Большой риск ими отравиться, так как едят их только сырыми и нужно, чтобы раковины были раскрытыми, а если живёте далеко от моря, то велик риск съесть их несвежими, что чревато не только отравлением, но и летальным исходом.