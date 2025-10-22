15+ комиксов о том, как меняются путешествия, когда тебе уже не 20, а 30+

Мы все помним свои первые путешествия: рюкзак за спиной, автостоп, экзотические деликатесы и готовность спать на полу, лишь бы было бесплатно. Тогда хватало одного звонка, чтобы сорваться с друзьями на другой континент. Но вот нам стукнуло 30, и что-то неуловимо пошло не так. На смену «поехали, там разберемся» пришло «посмотрим, какой там UV-индекс», а главное место в чемодане заняла не обувь для танцев, а аптечка. Мы сравнили эти две эпохи — путешествия «до» и «после» тридцати — в забавных комиксах. Готовы узнать, какие из этих ситуаций знакомы вам?

1. Автостопная романтика осталась позади, теперь нам подавай откидывающиеся кресла и «телепортацию» в место назначения.

AI-generated image

2. Хостел? Нет, спасибо. Теперь нам подавай комфорт, выраженный в звездах и уютных отельных номерах.

AI-generated image

3. Мы все так же прекрасны и не прочь потанцевать. Но пусть рядом лежит аптечка, просто на всякий случай.

AI-generated image

4. Мы уже попробовали все диковинки, что хотели. И теперь знаем, чего действительно хотим.

AI-generated image

5. Мы уже умудренные опытом и знаем, что даже самый жаркий день на пляже может обернуться холодным вечером.

AI-generated image

6. Мы не отказываемся от вечеринок на пляже, но и в музей тоже хочется.

AI-generated image

7. А вот поехать куда-то с друзьями становится настоящим квестом. Пойди найди тут общий знаменатель, у кого когда отпуска и выходные.

AI-generated image

8. Мы больше не готовы тусить с утра до ночи, порой нам нужно просто тихо посидеть с любимым человеком и насладиться закатом.

AI-generated image

9. Мы много работаем и можем позволить себе исполнить детскую мечту, а не выбирать из доступного.

AI-generated image

10. Мы решили, что каблуки — это для мероприятий. А вот для длинных пеших прогулок лучше наденем удобную обувь.

AI-generated image

11. Мы учимся ловить момент и не тащить работу в отпуск. Даже если звонит босс и это «Самый важный в мире отчет».

AI-generated image

12. У нас все такие же драмы при разговорах с подружками

AI-generated image

13. Если в молодости мы могли забить на крем, то теперь пользуемся им всегда. Да и выбираем фактор защиты посильнее.

AI-generated image

14. Курортные подкаты нас больше не пугают. Можем отбрить кого угодно.

AI-generated image

15. Нам интересно не только пробежаться по достопримечательностям столиц, но и поискать что-то крутое в других местах.

AI-generated image

16. Мы научились кайфовать в санаториях также, как и на пятизвездочных курортах. А еще любить не только других, но и себя.

AI-generated image