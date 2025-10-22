15+ комиксов о том, как меняются путешествия, когда тебе уже не 20, а 30+

Мы все помним свои первые путешествия: рюкзак за спиной, автостоп, экзотические деликатесы и готовность спать на полу, лишь бы было бесплатно. Тогда хватало одного звонка, чтобы сорваться с друзьями на другой континент. Но вот нам стукнуло 30, и что-то неуловимо пошло не так. На смену «поехали, там разберемся» пришло «посмотрим, какой там UV-индекс», а главное место в чемодане заняла не обувь для танцев, а аптечка. Мы сравнили эти две эпохи — путешествия «до» и «после» тридцати — в забавных комиксах. Готовы узнать, какие из этих ситуаций знакомы вам?
1. Автостопная романтика осталась позади, теперь нам подавай откидывающиеся кресла и «телепортацию» в место назначения.
2. Хостел? Нет, спасибо. Теперь нам подавай комфорт, выраженный в звездах и уютных отельных номерах.
3. Мы все так же прекрасны и не прочь потанцевать. Но пусть рядом лежит аптечка, просто на всякий случай.
4. Мы уже попробовали все диковинки, что хотели. И теперь знаем, чего действительно хотим.
5. Мы уже умудренные опытом и знаем, что даже самый жаркий день на пляже может обернуться холодным вечером.
6. Мы не отказываемся от вечеринок на пляже, но и в музей тоже хочется.
7. А вот поехать куда-то с друзьями становится настоящим квестом. Пойди найди тут общий знаменатель, у кого когда отпуска и выходные.
8. Мы больше не готовы тусить с утра до ночи, порой нам нужно просто тихо посидеть с любимым человеком и насладиться закатом.
9. Мы много работаем и можем позволить себе исполнить детскую мечту, а не выбирать из доступного.
10. Мы решили, что каблуки — это для мероприятий. А вот для длинных пеших прогулок лучше наденем удобную обувь.
11. Мы учимся ловить момент и не тащить работу в отпуск. Даже если звонит босс и это «Самый важный в мире отчет».
12. У нас все такие же драмы при разговорах с подружками
13. Если в молодости мы могли забить на крем, то теперь пользуемся им всегда. Да и выбираем фактор защиты посильнее.
14. Курортные подкаты нас больше не пугают. Можем отбрить кого угодно.
15. Нам интересно не только пробежаться по достопримечательностям столиц, но и поискать что-то крутое в других местах.
16. Мы научились кайфовать в санаториях также, как и на пятизвездочных курортах. А еще любить не только других, но и себя.
А как у вас изменилось отношение к путешествиям после 30 лет?
Фото на превью AI-generated image