20+ историй о том, что жизнь после 30 открывает новые горизонты

После 30 лет жизнь начинает играть новыми красками. Кто-то пересматривает свои взгляды на некоторые вещи, а у кого-то открывается второе дыхание для новых свершений. Наши герои уже знают, какого это, когда тебе немножко за 30. И уверены в том, что впереди еще много открытий и приключений.