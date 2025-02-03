20+ историй о том, что жизнь после 30 открывает новые горизонты

Народное творчество
20 часов назад

После 30 лет жизнь начинает играть новыми красками. Кто-то пересматривает свои взгляды на некоторые вещи, а у кого-то открывается второе дыхание для новых свершений. Наши герои уже знают, какого это, когда тебе немножко за 30. И уверены в том, что впереди еще много открытий и приключений.

  • Есть у меня друг из университета. Мы с ним ровесники, но он любит проходиться по моему возрасту и говорить, что «бабий век» недолог. Недавно позвонил и предложил пожениться, если до 35 лет никого себе не найдем. Тут я уже не выдержала и говорю: «Милый, моя бабушка встретила любовь всей своей жизни именно в 35 лет. Они с дедом троих детей вырастили и жили душа в душу до смерти бабушки. Дед потом очень сильно по ней скучал. Ты думаешь, видя такой пример, я буду размениваться на меньшее?» На том конце провода наступила тишина. Больше он про возраст мне никогда и ничего не говорил.
  • Я в 36 лет эффектная дама. Активно слежу за фигурой. Часто выставляю фото с фотосессий. Дочка пошла в первый класс, пришлось вступить в чат класса, и началось. Пишет одна из мамочек с наездом: «Что ваша страница делает в закладках у моего мужа?» Я не растерялась и отправила ее в блок, но до сих пор не верится, что такие люди существуют среди нас. © Подслушано / Ideer
  • В 40 лет я поняла, что впереди ничего нет. Дети разъехались, с мужем развелась, новые отношения не сложились. Работа низкооплачиваемая, денег от зарплаты до зарплаты. Со мной лежачая бабушка. И тогда я сказала себе: «Ну и ладно, будь что будет». Сейчас мне 60, объехала полмира, есть любимый и любящий муж, хорошая работа. А еще дача в лесу и внуки. Я счастлива. Если бы мне кто-то сказал об этом 15 лет назад, я бы не поверила. © Mexerica / Pikabu
Князева
7 часов назад

Что за д..бильная привычка разбираться с теми, кому симпатизируют мужики, разбирайтесь блин со своими донжуанами, ну или глазенки ему долой, чтобы наверняка

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  • Мне 37, а моему жениху 36. У нас свадьба в декабре. Я отказалась от надежды выйти замуж, но теперь знаю, что просто ждала подходящего человека. © Damsell / Reddit
  • Мама всю жизнь старалась воспитывать нас с сестрой своим примером. Мол, работать надо усердно, дом содержать в порядке. Я уже давно живу своей жизнью, но недавно на учебу в столицу уехала сестра. Летом мы навещали маму. Приезжаем, а она устроила дома какой-то дестрой. Питается пиццей и роллами, купила приставку и играет по вечерам, ходит на какие-то квизы. В общем, отрывается в свои 48 за все те годы, когда была «примерной».
  • Мне 35 лет и я максимально счастлива. Я зарабатываю больше чем когда-либо, очень счастлива в браке, каждый день возвращаюсь домой к своему любящему мужу и кошке. Мы живем полноценной жизнью в пределах наших возможностей. Мы много путешествуем, а я наконец-то нашла хобби по душе — хожу по фестивалям. Играю в видеоигры и занимаюсь спортом. Короче, жизнь прекрасна. © No-Dragonfruit-6551 / Reddit
  • Полгода назад мне исполнилось 46. Дочь предупредила, что будет дарить мне телефон. У меня натура такая, что вот жалко мне на него денег. Лучше со старым похожу. Говорю: «Подари мне лучше хорошую сковородку». А дочь ржет: «Сковородку я тебе и так куплю, без дня рождения». Я сдалась. Тут уже понятно, что все равно купит. Подарила. Пользуюсь. Почувствовала себя мамой взрослой дочки и поняла, что такие подарки от души делаются. © ok5ana / Pikabu
  • Мой сын 2 года назад спросил, существовали ли динозавры, когда я была маленькой. Не царь, не историческая фигура какая-нибудь, а динозавры! А мне всего 32, играю со своими детьми как маленькая, все еще в детстве, не хочу взрослеть. © Нургуль Матисакова
  • Вернулся как-то в родные края, зашел в гости к однокласснику. Смотрю, они с женой затаскивают детскую кроватку, а в доме уже колясочка стоит новая. Говорю: «Жень, у тебя же трое уже. Вы что, четвертого на старости лет сообразили?» И тут он со смехом выдает: «Внука мы ждем». А ведь мы с ним ровесники — обоим по 43 года. © anvell / Pikabu
  • По привычке рванула в Черную пятницу затариваться любимой косметикой. Нахватала всего с запасом. И чтобы кожа не сохла, и чтобы пигментацию после лета свести. И тут из-за спины выплывает девочка-консультант, смотрит на меня и заявляет: «Ой, как вы правильно средства подобрали. У меня мама такими же пользуется». Вот тут я и осознала, что мне уже за 40, а эта барышня действительно мне в дочки годится.
  • Мне 45. И у меня много друзей, которым чуть за 30. Когда подруге исполнилось 30, она сказала: «Ну все, это старость, надо записаться к врачу». А я смотрю на нее и думаю: «Надо бы сгонять на какой-нибудь фестиваль или просто в другой город на концерт». © Оксана Корогод
  • Еду с работы. Автобус набит битком. Куча студентов возвращаются с учебы. Передо мной стоит красивая студентка. Любуюсь. Место освобождается, какой-то мужчина на пару лет старше меня говорит ей: «Садись, дочка». Девушка села. А до меня доходит, что мне по годам она тоже дочка. И мир меняется: тебе за 40, а кругом не симпатичные девушки, а дочки. © VladimirSeverov / Pikabu
  • Помню, был фильм начала нулевых, где девочка-подросток загадала желание стать 30-летней. Тогда я, да и все окружение, кто видел фильм, были в недоумении — это же старость! Ну ладно, загадать 20, но 30?! В этом возрасте окружающие меня женщины были с детьми и все в заботах, а в фильме была молодая и свежая девушка, довольная жизнью. Наткнулась на этот фильм сегодня, и, о боги, я же и есть героиня этого кино, да и мои подруги тоже. Мы молоды, у нас уже есть деньги, и нет никаких обременений. Воистину лучший возраст! © Подслушано / Ideer
  • Нашла свой личный дневник за 5–8 классы. Ностальгия, все дела. Больше всего порадовала запись: «А еще я решила копить деньги, но уже все потратила». Годы идут, финансовая грамотность примерно на том же уровне. © Подслушано / Ideer
  • Мне 46 лет, есть 2-летняя дочка. Когда гуляем или ходим за покупками, то часто задают один и тот же вопрос: «Это ваша внучка?» Надо видеть их глаза, когда узнают, что это дочь. © Наргиз Валиева
  • Основные способы лечения у гинеколога в поликлинике.
    В 20 лет: «Вот родишь, и все пройдет!»
    В 27 лет: «Второго родить надо, и все пройдет!»
    В 38 лет: «А что вы хотели? Возраст уже. К тому же рожали». © VerhovniyMemolog / Pikabu
  • Дочке было 3 года. И вот идем мы с ней и ее подружкой в садик. И моя что-то очень оживленно этой подруге рассказывает. Прислушалась, а та говорит: «Давно-о-о это было, еще когда моя мама была молодой». На тот момент мне было 27 лет. © Лариса Печинская
  • Я до 30: «Да как вы умудряетесь набирать вес? Просто надо есть меньше».
    Я после 30: «А-а-а, вот как». © VerhovniyMemolog / Pikabu
  • У мужиков 40 лет — это уникальный возраст. Один становится дедом, у другого рождается ребенок, а третьему мама ищет новую жену. © adedas / Pikabu
  • После 30 лет мне довольно быстро стало 50. Масса впечатлений. © Максим Соколовский
  • Ходил в поликлинику с жалобами на отсутствие аппетита и слабость. Назначили лекарство. Прихожу еще через месяц, спрашиваю: «Ну что там? Вы объясняли, что организм после 40 лет перестраивается». Врач смотрит на мои анализы и тихонько говорит: «Перестраивается. Причем в худшую сторону». © Unknown author / Pikabu

Возраст — это всего лишь цифра. А герои наших статей с легкостью это доказывают.

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