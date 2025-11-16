18 человек, которые решили разобрать антресоли и поймали острый приступ ностальгии

Выбросить или оставить? Этот вопрос мы задаем себе, когда добираемся до самых дальних антресолей и полок. Но не торопитесь! Среди пыльных коробок и хлама порой прячутся настоящие капсулы времени. Герои нашей статьи обнаружили 17 бесценных артефактов, которые вернут вам запах детства, забытые звуки и ощущения. Готовьтесь к приступу ностальгии, вам наверняка захочется немедленно залезть на собственные антресоли.

«Нашла сегодня у родителей первую швейную машинку. Сколько я на ней куклам платьев сшила! Она до сих пор в рабочем состоянии. Даже инструкция сохранилась. А у кого в детстве еще была такая?»

«Касса букв есть у меня и сейчас. Умоталась вырезать все эти буквы»

© Eleksana / Pikabu Нина С 3 часа назад Кому-то,возможно,было интересно.у нас в семье и у знакомых еще в те древние времена читали и до школы большие книги и на уроках было скучно-какие буквы,когда мы давно сами читаем себе сказки и другие интересные книги?! - - Ответить

«Нашла на антресоли этот телефон и отдала в местную кафешку с ностальгическим интерьером»

Зловредный дед 3 часа назад "Барышня, Смольный!" - вот это коммутатор. Стенка с гнездами для контактов, барышни, втыкающие в гнезда штеккеры - вспомните фильмы про революцию. А здесь телефонный аппарат с переключением линий. Тоже, конечно, древность, но все же не такая. - - Ответить

«Для многих из этих кассет я вручную рисовала обложки»

«Эти шарики для ванны мне так нравились, когда я была моложе. Сейчас их нет ни в одном местном магазине, но иногда попадаются в Интернете»

© Thrackersodd / Reddit Евга 1 день назад О да, прикольные. Но в самой ванной, ну такое... Эта желатиновая оболочка до конца растворяться не хотела, а внутри было масло и оно оседало на стенках ванны. - - Ответить

«Такая шкатулка раньше была у каждой рукодельницы. А мне такая досталась от мамы»

Нина С 3 часа назад Ааа!знакомая штучка)были две такие-бело-синие,может и сейчас где-то в сумках?последние годы хранила украшения-на каждой полке разные-серьги,кольца,браслеты итд - - Ответить

«У моих родителей есть специальная компьютерная комната»

«Помню, меня больше завораживало то, как работает насос, чем попытки напугать им людей»

«Этот золотой сундучок мне достался от мамы»

анна августина 1 день назад Ширпотреб из СССР. Такие и "золотые", и"серебряные" во всех сувенирных отделах продавались. Вещь не очень красивая и довольно бесполезная. - - Ответить

«Нашел свой старый iPod в защитном чехле»

«Нашла эти картины из соломы и отдала их даром энтузиастам. Красивые, но в моей квартире их вешать некуда»

«На этой игрушечной, но полностью функциональной швейной машинке я сшила много разных вещиц»

«Моя коллекция»

«Запах карточек ЛОТО до сих пор помню, очень специфический запах, врезался в память»

© Stelsbladebloode / Pikabu CatKate 3 часа назад у меня было самодельное лото.. Дед делал) картонные карточки, на которых тушью очень красиво были написаны числа, дед сам вытачивал бочонки и на них выжигал цифры. При том так интересно - большая часть цифр выжжена очень красиво, а некоторые - помельче и попроще, это моя мама и дядя помогали) Бабушка сшила зеленый мешочек, в котором это все хранилось.. Спасибо за воспоминания))) - - Ответить

Вот бы эти штучки пошурудить! Я сто лет такие не видела! © user10997787 / Pikabu

«У меня сохранился пупс из детства»

«Долго искал батарейки в этот тамагочи. Еле нашел в старой лампе, которую хотели выбросить»