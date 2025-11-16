У меня была! Я на ней платья для кукол соседской девочки шил. Из ее материала. Прямо совместное предприятие у нас было.
18 человек, которые решили разобрать антресоли и поймали острый приступ ностальгии
Выбросить или оставить? Этот вопрос мы задаем себе, когда добираемся до самых дальних антресолей и полок. Но не торопитесь! Среди пыльных коробок и хлама порой прячутся настоящие капсулы времени. Герои нашей статьи обнаружили 17 бесценных артефактов, которые вернут вам запах детства, забытые звуки и ощущения. Готовьтесь к приступу ностальгии, вам наверняка захочется немедленно залезть на собственные антресоли.
«Нашла сегодня у родителей первую швейную машинку. Сколько я на ней куклам платьев сшила! Она до сих пор в рабочем состоянии. Даже инструкция сохранилась. А у кого в детстве еще была такая?»
«Касса букв есть у меня и сейчас. Умоталась вырезать все эти буквы»
Кому-то,возможно,было интересно.у нас в семье и у знакомых еще в те древние времена читали и до школы большие книги и на уроках было скучно-какие буквы,когда мы давно сами читаем себе сказки и другие интересные книги?!
«Нашла на антресоли этот телефон и отдала в местную кафешку с ностальгическим интерьером»
"Барышня, Смольный!" - вот это коммутатор. Стенка с гнездами для контактов, барышни, втыкающие в гнезда штеккеры - вспомните фильмы про революцию. А здесь телефонный аппарат с переключением линий. Тоже, конечно, древность, но все же не такая.
«Для многих из этих кассет я вручную рисовала обложки»
«Эти шарики для ванны мне так нравились, когда я была моложе. Сейчас их нет ни в одном местном магазине, но иногда попадаются в Интернете»
О да, прикольные. Но в самой ванной, ну такое... Эта желатиновая оболочка до конца растворяться не хотела, а внутри было масло и оно оседало на стенках ванны.
«Такая шкатулка раньше была у каждой рукодельницы. А мне такая досталась от мамы»
Ааа!знакомая штучка)были две такие-бело-синие,может и сейчас где-то в сумках?последние годы хранила украшения-на каждой полке разные-серьги,кольца,браслеты итд
«У моих родителей есть специальная компьютерная комната»
У моего приятеля есть специальная комната для его гитар. Там их стоит на разных стеллажах штук семь или восемь.
«Помню, меня больше завораживало то, как работает насос, чем попытки напугать им людей»
«Этот золотой сундучок мне достался от мамы»
Ширпотреб из СССР. Такие и "золотые", и"серебряные" во всех сувенирных отделах продавались. Вещь не очень красивая и довольно бесполезная.
«Нашел свой старый iPod в защитном чехле»
Ха, айпод! У мамы в недрах шкафа хранится мой cd-плеер! Юные адмешники 2000-ых г.р., вы вообще знаете, чё эт такое!?))
«Нашла эти картины из соломы и отдала их даром энтузиастам. Красивые, но в моей квартире их вешать некуда»
«На этой игрушечной, но полностью функциональной швейной машинке я сшила много разных вещиц»
«Моя коллекция»
Ого, какая коллекция! У меня намного меньше, только львята все, а так различных зверят только несколько штук.
«Запах карточек ЛОТО до сих пор помню, очень специфический запах, врезался в память»
у меня было самодельное лото.. Дед делал) картонные карточки, на которых тушью очень красиво были написаны числа, дед сам вытачивал бочонки и на них выжигал цифры. При том так интересно - большая часть цифр выжжена очень красиво, а некоторые - помельче и попроще, это моя мама и дядя помогали) Бабушка сшила зеленый мешочек, в котором это все хранилось.. Спасибо за воспоминания)))
Где-то далеко в сумках лежит несколько аудио-и видеокассет с тем,что давно не смотрю и не слушаю,но выкинуть жалко)
«У меня сохранился пупс из детства»
«Долго искал батарейки в этот тамагочи. Еле нашел в старой лампе, которую хотели выбросить»
Ох, какие только модели не выпускали, у меня только яйцо и лапка есть)
Каждая старая вещь, будь то дисковый телефон или карточка лото, несет в себе не материальную, а колоссальную эмоциональную стоимость. Они мгновенно возвращают нас в то чудесное время, где не было забот, кроме того, как бы не дать умереть Тамагочи. Какая из этих находок заставила вас улыбнуться сильнее всего, и какое бесценное сокровище вы сами нашли в залежах старых вещей?
Мы нашли на антресолях Вегу. Привели в порядок и слушали старую коллекцию пластинок, ну и я рок-н-ролльчика прикупила))) какой там звук, товарищи! 😍
я понимаю тему хранить вещи, которыми пользуешься или которые прям реально несут ностальгию, но хранить всякий хлам.... Сама выбрасываю практически всë, кроме открыток и фотографий. вчера вот как раз письменный стол в очередной раз разбирала)
Кто в Новосибирске живет или бывает-есть очень интересный музей-Галерея времени!пять ангаров со всяким интересным,в том числе музей советского времени со всяким таким,плюс техника того времени-в идеальном состоянии,игрушки,мебель итд.ну и музей динозавров,восковых фигур,на территории-самолеты и вертолеты-очень интересное место!жаль,что много фото не прикрепить!