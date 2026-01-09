8 старых мультиков, которые мы поняли, только повзрослев

Вот смотришь на эту раскадровку и теперь-то понимаешь, что принц был тот еще манипулятор. А в детстве все казалось таким романтичным и правильным. А вообще, этот мультик полон очень житейских цитат. Например, диалог двух лягушек:

— Тогда займись чем-нибудь, поработай.

— Надоело!

— Как же это тебе надоело, если ты никогда не работал?

— А мне заранее надоело!

Несмотря ни на что, мультик забавный и трогательный, и в детстве на такие моменты мы не обращали внимания.