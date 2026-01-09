Она их и не выбросила в пропасть, их съели Балбес, Трус, Бывалый.
8 старых мультиков, которые мы поняли, только повзрослев
Признайтесь, с вами тоже такое бывало? Пересматриваешь любимый мультик из детства, и вдруг — БАЦ! — приходит осознание, что все эти годы вы ничего не понимали! Оказывается, за смешным Волком и Зайцем скрывались совсем недетские проблемы, а Шапокляк была иконой стиля! Мы собрали мультфильмы, которые сегодня смотрятся совершенно иначе и вызывают не только ностальгию, но и смех.
Шапокляк
Образ коварной старухи Шапокляк чем-то очень напоминает Коко Шанель. Например, ее любовь к черно-белым цветам и шляпке. Наряд мультяшной старушки имеет большое сходство с платьями, которые в 20-х годах XX века носила модельер. Кстати шапокляк — головной убор, разновидность цилиндра, отличающийся тем, что его можно было компактно складывать, — удобно на балах и в театре.
Летучий корабль
Во взрослом возрасте, пересматривая старые мультики, начинаешь видеть в них другой смысл и даже понимаешь отсылки. Например, в начале мультфильма «Летучий корабль» есть эпизод, в котором царевна Забава швыряет из окна посуду, напевая: «А я не хочу, не хочу по расчету». Эта сцена пародирует аналогичный эпизод из «Кавказской пленницы» — тот, где «3 порции шашлыка выбросила в пропасть».
Ух ты, говорящая рыба!
А вот в мультфильмах «Ну, погоди!» и «Ух ты, говорящая рыба!» можно вообще заметить отсылки к известным брендам. В 14-й серии волк подъезжает к дому юного техника на крутом автомобильчике с логотипом «Мерседеса». А в том странноватом мультфильме внимательные зрители заметили лого всем известной фирмы спортивной одежды.
Варежка
Я понимаю эту девочку. Я тоже всё детство мечтала о собаке. А завести смогла только когда переехала в другой город и мне было уже 33. Но мама и тогда по телефону пыталась меня отговорить "зачем тебе это нужно", и т.д. и т.п.
В этом мультике рассказывается история об огромной мечте девочки иметь собаку. После отказа мамы завести животное девочка представляет, что ее красная варежка становится щенком. Она переживает целую цепочку приключений и, к огорчению малышки, снова становится варежкой. Мама, видя страдания дочки, все же решает взять домой настоящую собаку.
Лично мне всегда было немного грустно от этого мультфильма. Он рассказывает об одиночестве и попытке девочки придумать себе воображаемого друга. Но тем не менее от мультика веет приятной ностальгией и добротой.
Дюймовочка
Вот смотришь на эту раскадровку и теперь-то понимаешь, что принц был тот еще манипулятор. А в детстве все казалось таким романтичным и правильным. А вообще, этот мультик полон очень житейских цитат. Например, диалог двух лягушек:
— Тогда займись чем-нибудь, поработай.
— Надоело!
— Как же это тебе надоело, если ты никогда не работал?
— А мне заранее надоело!
Несмотря ни на что, мультик забавный и трогательный, и в детстве на такие моменты мы не обращали внимания.
Ну, погоди!
Я любила смотреть как «Ну, погоди!», так и «Том и Джерри». И в мою детскую голову ни разу не закралась мысль, что они похожи. Хотя теперь-то очевидно, что и там, и там есть герой и антагонист, который постоянно гоняется за ним. И что волк с зайцем, что кот с мышкой — постоянно попадают в смешные ситуации. Но в итоге мирятся и забывают прошлые обиды.
И опять занятная деталь из «Ну, погоди!», которая замечается и понимается только сейчас. Многие раньше могли думать, что группа собак, которая пела в мультфильме — называлась «Диор Нияги». Но если присмотреться, то понимаешь, что название-то — «Дворняги»!
Приключения капитана Врунгеля
Мультфильм мгновенно покорил все поколения — от 9-летних мальчишек до солидных взрослых, а песенка «Мы — Бандито, Гангстерито» не уступала по своей популярности какому-нибудь хиту Челентано. Появилась в мультике и пародия на Джеймса Бонда — агент Ноль Ноль Икс, крайне неудачливый, но столь же неуязвимый. Также на фоне популярности всяких «крестных отцов» антагонистом стал некий Шеф. Главной же пружиной сюжета стала кругосветная парусная регата, которую специально организовали для того, чтобы беспрепятственно вывезти похищенную статую Венеры. И вот только во взрослом возрасте ты начинаешь видеть эти отсылки, и от этого мультфильм становиться еще интереснее и забавнее.
Тайна третьей планеты
Действие мультфильма происходит в 2181 году. Экспедиция с Земли в составе капитана Зеленого, профессора Селезнева и его дочери Алисы отправляется на корабле «Пегас» на поиски новых видов животных для космического зоопарка. История захватывающая, в ней есть юмор и многие помнят цитату: «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью». Но, если смотреть мультик во взрослом возрасте, то невольно закрадывается вопрос о том, а чья же Алиса дочь? Волосы-то у нее такого же цвета, как и у коллеги ее отца. Подозрительно. Но, скорее всего, это лишь совпадение. А наш мозг взрослого человека привык везде видеть подвох.
А вот еще подборка случаев, когда в детских мультиках были спрятаны отсылки и послания, которые мы поняли, только повзрослев.