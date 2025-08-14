11 случаев, когда в детских мультиках были спрятаны отсылки и послания, которые мы поняли, только повзрослев
Если пересмотреть старые мультики взрослыми глазами, можно найти столько неожиданного, что диву даешься. Вроде бы знакомая с детства картинка — а в ней вдруг проступают детали, которые раньше казались просто фоном. Оказывается, создатели закладывали в свои работы куда больше смысла, чем можно было предположить, глядя на веселых зверюшек и смешных персонажей.
В бонусе — неожиданный факт о том, как один из самых известных мультфильмов нашего детства повлиял на жизнь и карьеру всемирно известного режиссера.
«Мойдодыр»: почему умывальник появился из маминой спальни?
В 1921 году, когда Корней Чуковский написал «Мойдодыра», ванные комнаты в домах были редкостью, и умывальники чаще всего стояли в спальнях. Упоминание «маминой спальни» вовсе не намекает на интрижку, как иногда интерпретируют. Это просто отражение бытовых реалий того времени. Чуковский не вкладывал в образ Мойдодыра скрытых подтекстов — он создавал яркий и понятный детям образ, основанный на повседневной жизни.
«Бременские музыканты»: звери, разбойники и рок-н-ролл
А ещё "Весь мир у нас в руках, мы звёзды континентов" удивительно совпадает с "You've started to believe The things they say of you" - "Heaven on their minds", первая ария Иуды из рок-оперы "Иисус Христос - Суперзвезда"
Самый очевидный намек в мультфильме — это пародия на знаменитую троицу из «Операции „Ы“»: Трус, Балбес и Бывалый. Однако и образы главных героев явно вдохновлены известными личностями — западными рок-музыкантами. Так, грустный пес напоминает Пола Маккартни из The Beatles, а бакенбарды и круглые очки Петуха-барабанщика — вероятно, отсылка к Ринго Старру. «Битлов» любил Геннадий Гладков, композитор фильма. Широкие полосатые брюки и динамичная манера Осла-гитариста роднят его с Миком Джаггером из The Rolling Stones.
C Миком Джаггеров Осла роднят не только полосатые брюки и манеры, там вся внешность срисована, хотя Осёл всё же симпатичнее
Прическа и клеши Трубадура были подсмотрены режиссером Инессой Ковалевской в «каком-то иностранном журнале», а мини-платье Принцессы — на самом деле свадебный наряд жены автора текстов мультфильма Юрия Энтина. И они полностью вписываются в стилистику эпохи движения хиппи. Ну и, конечно, музыкальные номера выполнены в стиле рок-н-ролла 1960-х, что делает мультфильм прорывным и даже вызывающим для своего времени.
«Маугли»: джунгли словно из-под кисти Рериха
Художественное оформление мультфильма «Маугли» вдохновлено работами Николая Рериха. Его манера изображения природы — мягкие, но насыщенные цвета, лиловые закаты, острые скалы и бескрайние каменные долины — создает особую атмосферу джунглей, одновременно сказочную и реалистичную. Этот стиль придал мультфильму ту самую неповторимую эстетику, которая выделяет его среди других экранизаций Киплинга.
«Сказка сказок»: отсылки к Рембрандту
Юрий Норштейн, один из самых известных мультипликаторов, часто использовал в своих работах приемы классической живописи. В «Сказке сказок» свет в сцене с открытой дверью падает так же, как на картине Рембрандта «Возвращение блудного сына». Сама сцена, где Волчонок возвращается в родной дом, перекликается с библейским сюжетом о возвращении. Этот прием добавляет мультфильму глубины, превращая его из детской истории в философское размышление о памяти и доме.
«Падал прошлогодний снег»: реверансы в сторону классики
Кажущийся простым мультфильм на самом деле содержит отсылки к шедеврам мировой культуры. В одной из сцен, когда герой говорит: «Пиры закатывать буду!», композиция пародирует «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи: персонажи выстраиваются за столом в позах, как на знаменитой фреске.
«Карету мне, понимаешь! Карету!» — переигранная реплика из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». А фраза «Ох уж эти сказочники» — это эпиграф к первому роману Достоевского «Бедные люди», который, в свою очередь, цитирует рассказ князя Одоевского «Живой мертвец».
«Малыш и Карлсон»: как Фаина Раневская вдохнула жизнь во Фрекен Бок
Образ Фрекен Бок был создан под впечатлением от Фаины Раневской. Изначально актриса должна была озвучить персонажа, но, увидев эскизы, пришла в ужас и заявила, что «эта страшная баба» не может быть ею. После долгих уговоров она согласилась, но потом вела себя крайне капризно: выгоняла режиссера из студии, сама руководила процессом и постоянно импровизировала.
Многие фразы, ставшие крылатыми — ее собственные изобретения. А фраза «А я сошла с ума! Какая досада...» является отсылкой к фильму «Весна». А вот финальную реплику «Милый, милый» актриса наотрез отказалась произносить из-за личных ассоциаций, и вместо нее ее записала редактор мультфильма Раиса Фричинская.
«Трое из Простоквашино»: тайны совета Матроскина
Фраза кота Матроскина «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь» стала культовой. Существует шуточная теория о том, что кот советовал переворачивать бутерброд, чтобы колбаса упала и ее можно было бы съесть отдельно. Однако этот момент — отсылка к книге Владимира Гиляровского «Мои скитания», где речь идет не о колбасе, а о печенке. Матроскин просто адаптировал старый анекдот, сделав его еще смешнее.
«В синем море, в белой пене...»: мифологические аллюзии
Мультфильм наполнен отсылками к мифам и классическому искусству. Например, сцена, где мальчик и морской царь сидят на земле, покоящейся на трех китах, отсылает к древним представлениям о мироустройстве. Дочь царя, сидящая на утесе, напоминает известную скульптуру «Русалочка», а сундуки, высыпающиеся из раковины — это намек на рог изобилия.
«Приключения кота Леопольда»: киноцитаты в мультфильме
Мультфильм содержит множество отсылок к кинематографу. Мыши-хулиганы словно пародируют героев «Джентльменов удачи» и «Операции „Ы“», а некоторые сцены с ними проводят параллели с «Белым солнцем пустыни» и «Кавказской пленницей».
«Пес в сапогах»: пародия на Дюма и Перро
Название мультфильма — игра слов: если у Шарля Перро был «Кот в сапогах», то здесь главный герой — пес. Сюжет же полностью повторяет «Трех мушкетеров» Дюма, только все персонажи — животные. Самое ироничное, что ни один из персонажей в мультфильме на самом деле не носит сапог — все герои ходят босиком.
«Ежик в тумане»: путешествие между мирами
Этот мультфильм часто интерпретируют как философскую притчу. Ежик проходит через символы, связанные со смертью и перерождением: белые бабочки (в Азии — знак смерти, в христианстве — воскресения), дуб (мировое древо Иггдрасиль), лошадь (у славян — проводник в загробный мир). Финал, где герой выходит из реки задумчивым, напоминает возвращение Данте из «Божественной комедии». Косвенным подтверждением этой теории является то, что сам режиссер, отвечая на вопрос, почему выбрал такую простую сказку, процитировал первые строки произведения Данте Алигьери.
Бонус
«Снежная королева» — один из культовых мультфильмов 50-х, созданных режиссером Львом Атамановым в технике ротоскопирования: отрисовки по предварительно сделанным фото и видео с реальными людьми.
«Не посмотри я в один прекрасный день на сеансе, устроенном профсоюзом компании, „Снежную королеву“, я вряд ли стал бы дальше продолжать работать аниматором», — говорит в своих интервью Хаяо Миядзаки. В то время он был рядовым сотрудником Toei Animation и работа была ему не по душе. Но увиденный фильм перевернул все и зародил в нем жгучее упорство для создания собственных картин, которые спустя годы покорили весь мир.
Оказывается, детские мультики были куда более многослойными, чем мы могли предположить. И теперь, пересматривая их, можно не только ностальгировать, но и находить новые смыслы — будто получать подарки от своего прошлого.
Союзмультфильм создавал всегда прекрасные мультики которые интересны не только детям но и взрослым. Потому что для каждого возраста открывается своё видении осмысление сюжета. Интересная, нестандартна рисовка, замечательное музыкальное оформление добавляет бонусов мультфильмам.
Хорошая статья 👍 👍 👍
Наследие, которое изучать и изучать. Если вдуматься, "всё лучшее - детям" не было пустым звуком в плане искусства, кинематографа, книг, у маленьких действительно был доступ к шедеврам