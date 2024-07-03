15+ фото из других стран, которые удивляют похлеще снега в июле

О многих странах мы зачастую знаем не так много. И в основном эти знания связаны либо с историй, либо с достопримечательностями, либо стереотипами. А между тем каждая страна почти как отдельная планета. И самое интересное в них — это бытовые мелочи. Которые для нас шок, а для местных — обычные будни.

«В японском супермаркете можно найти морковь длиной в полчеловека»

«Только в Италии можно было найти такую нелепую пачку макарон»

Да что б вы понимали! Настоящий итальянец этим всю семью накормит! © NJP220 / Reddit

Это специально для тех, кто на диете. © ZeroHit / Reddit



«В Новой Англии сегодня немного ветренно»

Нет, это не арт-инсталляция, а просто провода на одной из улочек Вьетнама

«Пасхальный обед в Голландии»

«Вчера был в Токио и охотился на сакуру. Вот мой „улов“»

Во Флориде черепаха-суслики часто выбегают на дорогу

«Сегодня встретил в нидерландском метром пассажирку с самым необычным питмоцем»

«Сегодня утром нашел под своей машиной детеныша аллигатора»

«В Уэльсе есть деревня с самым длинным названием в Европе»

«В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами»

«В японском отеле, в котором я остановился, в номерах есть вода с фото владелицы на этикетке»

«Вот так выглядит туалет на 155 этаже Бурдж-Халифа в Дубае»

«В кафешках Сингапура грязную посуду можно отдать роботу»

«У бутылок „Кока-колы“ в Южной Африке зеленые крышечки»

«Ничего необычного. Просто филе-миньон на обед в обычной школе»

«Везде кофе навынос как кофе. А вот в Малайзии вас будет ждать сюрприз»

«Совершенно нормальный для Италии унитаз»