Некоторые фотки интересные, некоторые... серьезно? вау-вау, крышечка другого цвета? Ну ок. Но хоть знаем, кто у нас фанат унитaзов. Знакомимся с автopoм Александрой, которая аж несколько штук принесла, не удержалась.
У меня же прикольный предупреждающий знак. Всё бы ничего, если бы он висел во Флориде или Австралии, но он в Северной Ирландии :)
15+ фото из других стран, которые удивляют похлеще снега в июле
О многих странах мы зачастую знаем не так много. И в основном эти знания связаны либо с историй, либо с достопримечательностями, либо стереотипами. А между тем каждая страна почти как отдельная планета. И самое интересное в них — это бытовые мелочи. Которые для нас шок, а для местных — обычные будни.
«В японском супермаркете можно найти морковь длиной в полчеловека»
«Только в Италии можно было найти такую нелепую пачку макарон»
- Да что б вы понимали! Настоящий итальянец этим всю семью накормит! © NJP220 / Reddit
- Это специально для тех, кто на диете. © ZeroHit / Reddit
«В Новой Англии сегодня немного ветренно»
Нет, это не арт-инсталляция, а просто провода на одной из улочек Вьетнама
«Пасхальный обед в Голландии»
«Вчера был в Токио и охотился на сакуру. Вот мой „улов“»
Во Флориде черепаха-суслики часто выбегают на дорогу
«Сегодня встретил в нидерландском метром пассажирку с самым необычным питмоцем»
«Сегодня утром нашел под своей машиной детеныша аллигатора»
«В Уэльсе есть деревня с самым длинным названием в Европе»
«В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами»
«В японском отеле, в котором я остановился, в номерах есть вода с фото владелицы на этикетке»
«Вот так выглядит туалет на 155 этаже Бурдж-Халифа в Дубае»
«В кафешках Сингапура грязную посуду можно отдать роботу»
«У бутылок „Кока-колы“ в Южной Африке зеленые крышечки»
«Ничего необычного. Просто филе-миньон на обед в обычной школе»
«Везде кофе навынос как кофе. А вот в Малайзии вас будет ждать сюрприз»
«Совершенно нормальный для Италии унитаз»
- То есть там и голову помыть можно? © Naturally_Fragrant / Reddit
Еще больше удивительных фото со всего мира вы найдете в других наших статьях:
- 14 фото из Финляндии, которые наглядно покажут то, что искусно скрыто от глаз иностранцев
- 18 фото из Италии, которые заставят вас воскликнуть: «Мама миа!»
- 16 обыденных фото из Южной Кореи, способных поразить весь остальной мир
Комментарии
Некоторые фотки интересные, некоторые... серьезно? вау-вау, крышечка другого цвета? Ну ок. Но хоть знаем, кто у нас фанат унитaзов. Знакомимся с автopoм Александрой, которая аж несколько штук принесла, не удержалась.
Просто интересно, когда эдми надоест повторять этот унылый заголовок про снег. Сто раз? Блин, не умеете придумывать креативные заголовки, обходитесь обычными.