10 хитростей, которые без волшебной палочки и утягивающего белья помогут вылепить осиную талию

У каждой женщины особенная фигура и свой стиль. Однако порой кажется, будто только стройные могут похвастаться ярко выраженной талией. Но на самом деле, если применить некоторые хитрости, то любая дама, независимо от комплекции, может создать точеный силуэт без диет и утягивающих вещей.

Выбирать летящие силуэты платьев

Иногда кажется, будто ничто так не покажет талию, как облегающее платье. Но есть другие фасоны, которые гораздо лучше подчеркнут силуэт. Это платье с облегающим верхом и расклешенным низом или платье с запахом. В целом оба фасона делают силуэт точеным благодаря облеганию в районе талии и свободному низу, который расширяет бедра.

Заправлять блузку в юбку А-силуэта

Заправлять рубашки и блузки — это общее правило, которое поможет подчеркнуть талию. Еще лучше, если юбка будет А-силуэта из плотной ткани, которая расширяется от линии талии. Это создаст эффект еще более изящного силуэта.

Отдавать предпочтение вещам с глубоким вырезом

Глухой ворот платья зачастую скрывает особенности фигуры, верх туловища выглядит более плоским из-за сплошного цветового блока. В таком случае лучше позаботиться о других способах показать талию, например, выбрать вещь с расклешенной юбкой. Но можно просто разделить цветовой блок сверху тела, если выбрать одежду с более низкой горловиной, а в идеале — V-образный вырез.

Обратить внимание на платья со вставками

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS

Колор-блок (несколько цветов в одном предмете гардероба) действительно может визуально сделать фигуру более точеной. Особенно рекомендуется использовать темные цвета в местах изгибов: они могут очень выгодно подчеркнуть талию. Существуют также модели платьев, в которых топ или платье сверху — одного цвета, а снизу — другого. Эффект от них не такой сильный, как от платья со вставками по бокам, но такая вещь тоже подчеркнет талию и не будет бросаться в глаза.

Выбирать ремень по типу фигуры

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При выборе ремня следует учитывать свою фигуру: девушки с длинным торсом могут без проблем для точеного силуэта носить широкие ремни, в то время как для короткого торса лучше подойдет узкий ремень. Также стоит избегать широких ремней дамам с пышным бюстом, чтобы не усиливать акцент на этой части тела.

Украшения также помогают создать акцент на талии. Но важно из также нужно подбирать грамотно. У нас есть статья о нюансах выбора и носки украшений.

Носить черный верх и белый низ

Цвета могут визуально искажать форму тела. Так, например, черный сужает, а белый расширяет. Поэтому, если есть задача «вылепить» талию, то вместо стандартного «белый сверх — черный низ», лучше все сделать наоборот. Темный оттенок сверху сделает торс более стройным, а светлый снизу создаст впечатление более широких бедер, тем самым подчеркнет талию. А еще, можно выбрать нижнюю часть с ярким принтом, чтобы привлечь внимание к бедрам и визуально сделать силуэт более изящным.

Выбирать вещи с баской

Вещи с баской то входили в моду, то становились антитрендом. Однако именно эта деталь всегда справлялась задачей по созданию визуального эффекта осиной талии. Важно, чтобы сама баска была из плотной ткани, а низ, будь то юбка или штаны должны сидеть по фигуре. Кстати, в этом году такая вещь снова стала актуальной.

Носить пиджак в растегнутом виде

Если пиджак или кофта не приталенные, то застегивать их означает попрощаться с тонкой талией, ведь тогда она будет совершенно не выражена под прямой одеждой. Поэтому стилисты рекомендуют носить такие предметы гардероба расстегнутыми: ткань обрамит изгибы по бокам, сделав переднюю часть тела гораздо уже.

Отдавать предпочтение приталенным силуэтам

Бесформенные наряды могут скрыть талию полностью. Рекомендуется отдать предпочтение одежде со структурированным силуэтом, которая не обтягивает, но при этом слегка подчеркивает фигуру. Также стоит обратить внимание на вытачки под грудью, они делают акцент на талии.

Выбирать брюки и юбку с высокой посадкой

Выделить талию с помощью брюк с низкой посадкой можно, но для этого требуется оголить живот, что не всегда уместно. А заправленная внутрь таких брюк рубашка лишь портит силуэт. Чтобы визуально создать эффект тонкой талии, эксперты рекомендуют выбирать брюки и юбки с высокой посадкой, которые грамотно подчеркивают пропорции.