10 деталей образа, которые накидывают лет, и 10 альтернатив, которые вмиг освежают

Выбирая наряд, мы частенько обращаем внимание на тренды, смотрим как одеваются известные люди или блогеры. Однако не всегда такие «готовые решения» выглядят хорошо в реальной жизни. Иногда одежда или прическа могут накинуть пару-тройку совсем не нужных лет, тем самым испортив образ.

1. Бархатная ткань

Soul Brother/Sipa USA/East News , Brian To / WENN.com/agefotostock/East News

Бархатные платья придают образу более взрослый вид. Из-за своего блеска эта ткань визуально искажает силуэт и может полнить. Лучше сочетать бархат с легкими, нейтральными тканями: это придаст образу свежесть.

2. Незаправленная одежда

Хоть в свободной одежде многие чувствуют себя уютно, но она может визуально добавить возраст. Такой стиль скрывает контуры тела и делает образ менее гармоничным. Заправив лишь переднюю часть рубашки или свитера в юбку или брюки, можно акцентировать внимание на талии. Этот маленький секрет действует даже с темной одеждой, известной своим «старящим» эффектом.

3. Колготки цвета загара

Несмотря на название, такие колготы едва ли смогут создать видимость настоящего загара. Он выглядит неестественно и, по правде говоря, портит весь образ. Такой оттенок не гармонирует с естественным цветом кожи. Лучше отдать предпочтение черным колготкам.

4. Воротник-хомут

В осенне-зимний период многие отдают предпочтение этому варианту воротника. Однако он предательски старит. Ворот выглядит излишне громоздким, при его наличии трудно соблюсти пропорции. Да и зачастую сам фасон воспринимается как возрастной. Хорошая альтернатива — вырез лодочкой или небольшая стойка.

5. Слишком темные волосы либо желтый блонд

Слишком темные волосы вокруг лица подчеркивают все возрастные изменения. Однако желтый блонд — тоже не лучшее решение, из-за него волосы выглядят неухоженными. Лучше выбрать оттенок на пару тонов светлее естественного или отдать предпочтение холодному блонду.

6. Темный лак для ногтей

Темные цвета лака для ногтей подчеркивают недостатки кожи рук. То же самое касается бордового и темно-красного оттенка. В качестве основного цвета лучше выбрать выбрать нейтральный бежевый или молочный. А если хочется добавить изюминку, то подойдут розовый и ярко-красный.

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7. Тонкие трикотажные кофты на пуговицах

Такие «произведения дизайнерского искусства» уже давно устарели. Тонкие кардиганы не идут практически никому, так как тонкий трикотаж подчеркивает нюансы фигуры с невыгодной стороны. Лучше выбрать кардиган из более структурированной и плотной ткани.

8. Недорогая бижутерия

Пластиковые серьги, кольца и бусы, легкомысленные браслеты и колье с россыпью разноцветных стекляшек смотрятся органично на школьницах и студентках, а из женщины постарше могут быстро сделать молодящуюся даму в возрасте. Лучше выбрать одно акцентное украшение без лишних деталей из хорошего металла.

9. Злоупотребление классическими цветовыми сочетаниями

Стандартные комбинации цветов в одежде, вроде «белый + черный», «красный + черный», уже настолько избиты, что порядком поднадоели. В конце концов, классика — лишь часть моды, ее не обязательно придерживаться все время. При выборе цвета важно также учитывать современные тенденции и попробовать что-то новое, например, нестандартные цветовые сочетания в образе.

10. Слишком тщательно уложенные волосы

Тщательная укладка с большим количеством лака — напоминание о 80-х и 90-х годах прошлого века. Сегодня применяются более прогрессивные методы, позволяющие поколдовать над волосами. Например, так называемая умная стрижка, которая заключается в том, что волосам придают объем с помощью различных технических приемов, а также ламинирование волос, прикорневые спреи и большой ассортимент сухих шампуней. А чтобы создать завитые локоны, для них нужно использовать минимум стайлинговых средств. Лучше, если волосы будут слегка растрепаны и спутаны, как после прогулки в ветреный день.