18 историй о бывших, которые трудно вычеркнуть из памяти

Любовь проходит, а вот неоднозначные истории про прошлые отношения остаются. Герои нашей подборки рассказали о бывших, которые оставили о себе незабываемые впечатления. А некоторые сами продолжают напоминать о своей персоне годами.

Любовь слепа и порой расставшись с человеком, потом долго не можешь прийти в себя и понять почему вообще был в этих отношениях так долго. Мы собрали для вас самые эпичные истории про бывших.