18 историй о бывших, которые трудно вычеркнуть из памяти
Истории
44 минуты назад
Любовь проходит, а вот неоднозначные истории про прошлые отношения остаются. Герои нашей подборки рассказали о бывших, которые оставили о себе незабываемые впечатления. А некоторые сами продолжают напоминать о своей персоне годами.
- Часто девушки мечтают утереть нос бывшим своим успехом после расставания. Недавно я оказалась в эпицентре такой истории, когда посылку принес курьер, он же мой бывший муж. У него был бизнес, а я тянула быт. Спустя 12 лет брака выкинул меня из жизни, женился на девушке моложе. Я лишь немного понимала в бухгалтерии и умела хорошо готовить. Начала печь на заказ, учиться. Потом бывшая одноклассница-блогерша узнала о моих проблемах и рассказала обо мне. Посыпались заказы. В итоге 3 года спустя у меня своя пекарня, заработок и репутация. Собираюсь открывать вторую пекарню. Ипотека в процессе. Блогерше на все ее события — безлимитные десерты. А тут заказала какую-то мелочь для работы, смотрю — бывший приносит. Оказывается, новая жена спелась с его другом. Отжали у него бизнес, контакты, нашу бывшую квартиру и все остальное. Уже родили ребенка и живут припеваючи. Я даже не испытала гордости или радости, когда он увидел мой успех, лишь какую-то жалость. А когда он стал клеиться ко мне — еще и омерзение. © Подслушано / Ideer
- Мы расстались с бывшим на хорошей ноте, пока мне не начала написывать его новая пассия. Она представилась его женой и начала требовать, чтобы я отдала один из самокатов, которые мы покупали вместе. Причем с таким гонором, будто я ей реально что-то должна, хотя мы даже не были знакомы. Я напомнила, что моя квартира не камера хранения и что уже год прошел после того, как он съехал. Если он хотел что-то забрать, надо было делать это сразу, а все остальное уже на помойке. Начались звонки и от бывшего с возмущениями. Через пару лет он мне снова написал, уже с попытками подкатить. Я не растерялась и ответила: «Если ты опять хочешь спросить, где самокат, то у меня его нет».
- У мамы был «вечный бывший». Пару раз погуляла с ним в 70-х. Расстались. Она вышла замуж, родилась я. Он звонил, звал замуж. Мама переехала, так он 20 лет звонил ее подруге. Та трясла с него все, даже унитаз заставила купить. Прошло 30 лет. Мама столкнулась с ним, растерялась и дала ему свой телефон. Тот снова стал звонить, звать на свидание и замуж. Так продолжалось еще 6 лет. Потом маме надоело, она его заблокировала на сотовом, а домашний так и не дала. Потом ее бывший звонил мне. Я его тоже заблокировала. Итого 45 лет. © Melissa / ADME
- Сыну 8 лет, заканчивает 2 класс. С 1 класса дружит с мальчиком из параллельного класса, с ним же ходит на секцию по борьбе. И вот они стали ходить друг к другу в гости. С первого же взгляда мальчик стал мне кого-то напоминать. Фамилия его мне ни о чем не говорила. Спросила, как зовут маму с папой. Оказалось, это сын моего бывшего мужа и некогда лучшей подруги, которая 11 лет назад увела у меня его. Оказывается, фамилию бывший после развода сменил на более благозвучную — девичью фамилию своей матери. Заниматься глупостями — препятствовать дружбе мальчиков — не стала. © Подслушано / Ideer
- Бывший бросил меня за месяц до свадьбы. Через 2 года написал книгу о наших отношениях: описал встречи, эмоции, что он чувствовал, когда мы расстались. Написал, что я была единственной, кто любил и поддерживал его, и как скучает. Книга получилась проникновенной, но есть одно «но»: книгу он посвятил своей новой девушке. © Подслушано / Ideer
- Год назад рассталась с парнем. Он очень тяжело переживал разрыв, а я сразу же закрутила роман с коллегой, который вот-вот закончится свадьбой. Недавно прихожу на работу и узнаю, что мой бывший к нам устроился. Сидит в соседнем кабинете и по клавиатуре стучит. Ненавижу маленькие города. © Подслушано / Ideer
- 10 лет встречалась с парнем. Жениться не хотел. Когда устала ждать и ушла, он караулил у двери, встречал после работы. Клялся, что все понял. Вернулась. Полгода прошло — ни намека на свадьбу. Ушла. Снова клялся и падал на колени. Встретила другого, вышла замуж. И тут бывший умудрился ко мне приехать с кольцом. © Подслушано / Ideer
- Спустя семь лет после расставания я вышла замуж. Сначала он высказался о том, что так и никого не встретил. Потом начал язвить, выпрашивать показать фотки и рассказать о муже. В итоге написал у себя статусе, что-то вроде: «Бывшая вышла за страхолюдину и поэтому не показывает его фотки». Вот что это было, а?! © epo / ADME
- Когда я разводилась с первым мужем, он погасил из наших общих накоплений оставшуюся часть ипотеки за приобретенную нами квартиру, сказав, что эти деньги из взятого им нового кредита. Ну и предлагал мне при разводе отказаться от своей доли в квартире, ведь он оплатил основную часть ипотеки. Не знаю, на что он тогда рассчитывал, ведь правда вскрылась очень быстро. Мы прожили в браке 8 лет, думала, что хорошо его знаю, но такой поступок меня просто шокировал. © Екатерина / ADME
- Как-то мужчина пригласил меня на ужин к себе домой, а в процессе подготовки попросил порезать салатик. Беру пару помидор, 3-4 огурца, делаю салат. Он подождал, пока я закончу, а потом начал нудеть, мол, все женщины такие транжиры, вот зачем я нарезала такую гору, мы вдвоем не съедим столько, такой перерасход продуктов... Я озадаченная спрашиваю: «А что сразу не сказал, когда я только доставала-мыла?» А он в ответ: «Я специально, проверял тебя!» Притом мужчина ни разу не бедный. В общем, нафиг такие проверки, еще огурцы по граммам в салат отмерять. © CatKate / ADME
- Похоже на анекдот, но спустя 6 лет после расставания позвонил бывший и как ни в чем не бывало выдал: «Привет, че делаешь на выходных?» Я такая: «Э-э-э... Я как бы замужем». А он: «И когда ты успела?» Занавес. © Лена Слепокурова / ADME
- Я офигеваю с таких парней. Моя бывшая любовь, свалившая втихую жить к моей не менее бывшей подруге, одарил меня звонком спустя пару месяцев и заявил, что «с ней плохо»: не умеет готовить, не убирает дома и, самое ужасное, «она за это время ни разу мне рубашку не погладила». Я встречалась с ним месяца 3, но не догадалась, что участвую в кастинге домработниц. От приза в виде бытового инвалида и предателя я торжественно отказалась. © Виктория Грегор / ADME
- Был у меня короткий служебный роман, для меня короткий. Я вышла замуж, родила дочь, уволилась с той работы. Вдруг начинает названивать, говорить, что любит меня, просить уйти с дочкой от мужа к нему. Это продлилось 12 лет! Блокировала, меняла номер, все равно как-то узнавал новый номер. Все закончилось после того, как мне однажды пришло сообщение «ы», а потом еще пара букв. Загулял, видимо. Вот это «ы» вспоминаем с подругами и ржем. А мужик наконец перестал писать, не смог новый номер узнать почему-то. © Елена Федорович / ADME
- Сотрудница вышла замуж, а новоиспеченный супруг подарил ей норковую шубу. Через какое-то время парнишу потянуло на подвиги, начал изменять, а потом вообще ушел к другой. И шубу забрал. Долго ли, коротко — через какое-то время вернулся. И шубу с собой принес обратно. Видимо, эта шуба была дежурным подарком. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Бывший при расставании торжественно сказал, что оставляет все подарки мне, но при этом забрал туалетную бумагу, женскую умывашку для лица, три листа акварельной бумаги (он не рисует, но покупал для меня), баночку лечо, мешок картошки и прихватил мою гитару. Ладно, боги с тобой, только свали уже побыстрее. Но гитара понадобилась моей семье, брат решил пойти по моим стопам и заняться музыкой. И вот моя сестра попросила его в вежливой форме вернуть гитару, на что он заявил, что раз пошел возврат подарков, то он тоже требует все подарки назад. Кольцо с маленькими бриллиантами, мольберт, набор дешевого бисера, 4 книги, мягкая игрушка. Передачей вещей занималась моя сестра. Рассказала, что он вытряхнул все подарки из пакета, судорожно искал кольцо. Выдохнул с облегчением когда нашел. А я очень очень порадовалась, что он теперь мой бывший. Да, из-за кольца он переживал, так как хотел подарить его своей новой девушке и очень боялся, что я его отнесу в ломбард и дарить будет нечего. © AnaStasia / ADME
- Бывший за все время отношений подарил мне только один подарок — куртку осеннюю. Расстались два месяца назад. На днях потребовал куртку назад, мол, нефиг с чужими мужиками на свидания в ней ходить. Ну не дурак ли? Отправила по почте ему эту горе-куртку. Вымоченную в очень вонючем растворе. Нюхай, милый, наслаждайся. © Подслушано / VK
- Приехал сегодня в гости бывший молодой человек. Полвечера варили с ним варенье из ягод, которые он привез из поездки. Потом сели ужинать: я, моя дочь и он. Прямо идиллия. В этот момент заходит мой бывший муж — отец дочки, приехал навестить. Посидели вчетвером. Отец пошел укладывать дочь, бывший уехал. А я сижу и думаю, что вроде бы меня все устраивает, что со всеми в таких хороших отношениях остались, но со стороны это, наверное, выглядит как-то странно. © Подслушано / VK
Любовь слепа и порой расставшись с человеком, потом долго не можешь прийти в себя и понять почему вообще был в этих отношениях так долго. Мы собрали для вас самые эпичные истории про бывших.
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