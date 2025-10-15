15 находчивых людей, чьи уловки просто гениальны
Мы все живем среди людей, но не так часто встречаем таких персонажей, которым хочется сказать: «Ах ты ж какой хитрец!» Герои нашей подборки либо встретились с такими людьми, либо сами выступили в роли человека с необычной уловкой, припрятанной в рукаве.
- Подруга уехала на месяц. Подсаживается ее парень как-то ко мне и говорит: «Встречаешься с кем-нибудь?» — «Да, но он в другом городе». Парень фыркнул: «У вас же разный телефонный код. Если ты заведешь себе кого-то тут, то это не будет считаться изменой». У меня внутри аж полыхнуло, но я невинно так сказала: «Да? Прекрасно, обязательно расскажу эту мысль твоей Тане — она ж как раз сейчас в другом городе». © KeraTamara / Pikabu
- Мой парень не может прожить и месяца, чтобы не сходить подстричься. Вот не знаю почему, но он считает, что те несчастные пару сантиметров, которые ему отстригут, сразу придадут ему опрятный вид. А мне больше нравится, когда у него волосы чуть отрастают. Недавно я решила схитрить. Когда узнала, что парень на вечер записался на стрижку, забежала к его парикмахеру и попросила сделать вид, будто она его стрижет, а на самом деле ничего не трогать. После «стрижки» парень вернулся довольный, констатировал, что так ему намного лучше. А я смотрела на него и внутри моя душа торжествовала. © Не все поймут / VK
- В середине 80-х мой папа был водителем в автотранспортном предприятии. Работа, как водится, была сменами по 12 часов. Ну и бывало, что мужики, дабы заработать побольше, вставали на две смены кряду, на сутки. Соответственно, в табеле заполняли две графы. И тут один шофер, не знаю уж по какой причине, чтобы побольше зарплаты начислили или чего еще, указал, что работал он в одной смене с 8 до 20 и во второй сразу с 19 до 8 утра следующего дня.
Диспетчер изучает табели, видит данные, вызывает этого работягу. «Петров, это чего такое? Объясни, ты как умудрился в сутках 25 часов отработать?» А тот на голубом глазу ей выдает: «Так я же без обеда». © alexu3891 / Pikabu
- Батя постоянно что-то чинит. И мама его потом за это очень расхваливает перед всеми друзьями и родственниками, мол: «Вот какой Олежка у меня молодец, на все руки мастер». И вот вчера, я застал папу за тем, что он специально откручивает дверцу от шкафчика на кухне, чтоб мама потом ему сказала, что ее нужно подкрутить, он ее прикрутит, и она его опять будет расхваливать. © Палата № 6 / VK
- Не так давно начала замечать, что отношение мамы ко мне изменилось: она не выпрашивает всю информацию о подруге, если я остаюсь у той ночевать, говорит со мной более серьезно, не перезванивает каждый час, если я остаюсь одна дома на пару дней... Вчера я спросила у нее, чем же обусловлено столь доверительное отношение ко мне. Хитро улыбнувшись, мама выдала, что я прошла проверку, когда при выборе пуховика оценивала его по критериям: «чтобы в попу не дуло» и «воротник по подбородок был». © Подслушано / Ideer
- Знаю одного предприимчивого принца. У него небольшой гостевой дом, буквально 8 номеров. Лет ему около 60. И вот весной он в интернете встречает «женщину своей мечты». Плюс-минус того же возраста. Романтика, переписка, все отлично. К маю он зовет ее к себе. Цветущие магнолии, закаты... В общем, девочки, надо брать. Будущая жена успешного отельера радостно впрягается в нехитрый быт — драит номера, стирает, намывает, докупает в «общее» дело, наводит уют, занавески и фонарики. Конечно же, в свободное от обслуживания номеров время он водит ее на прогулки.
К концу сентября он выдает, что нет, она его совершенно не понимает, у них слишком мало общего и у них осталось слишком мало времени, чтобы тратить его не на того человека... Свадьба отменяется, невеста уезжает домой. В апреле приезжает следующая... © Alisa2K / Pikabu
- У нас в колледже полно молодых преподов, и с ними у меня всегда все шло гладко. Еще с первого курса придумала хитрую тактику: как только появляется новый препод, сразу ищу его в соцсетях, изучаю, что любит, особенно в плане книг (почти все что-то читают). А потом, в перерывах между парами, демонстративно сижу с нужной книжкой в руках, так, чтобы обложка светилась, как неон. Срабатывало на ура — автоматы на зачетах как по маслу.
Но недавно один все испортил. Увидел у меня «Войну и мир», начал расспрашивать. Быстро понял, что я даже до третьей страницы не добралась. После пары поймал меня и говорит: «Я таких, как ты, навидался. Молодой — не значит наивный. Учи предмет, или будет недопуск. Льва Николаевича тебе рановато, подрасти сначала». Вот так и закончилась моя победная серия. © Не все поймут / VK
- Мой брат жил с нами и имел ужасную привычку — «одалживать» мою еду, а потом уже по факту говорить, что использовал или доел что-то. У меня на моей кухонной полке стояла маленькая баночка с одной приправой, и однажды она закончилась. Я заполнила ее солью, купила себе нормальные специи и оставила все как есть.
Брат с женой тайком пользовались этой баночкой, ничего не спрашивая, и потом злились и не понимали, почему у них еда получалась пересоленной. Они спрашивали меня, почему по их рецептам теперь все пересыпано, ведь с этой приправой всегда все было в порядке.
Я могла бы им намекнуть... но пусть учатся не трогать чужое. Они так и не перестали, а я каждый раз, когда слышала их жалобы, просто смеялась про себя. © RWBYRain / Reddit
- Однажды, во время автостопа по Китаю с дорогой подругой, мы очень долго не могли выбраться из Пекина. Когда мы уже почти были на трассе, к нам пристал назойливый дед-весельчак, проезжавший мимо на своей мототелеге. Он бросил все свои дела, чтобы поприкалываться над незадачливыми иностранками. То брался объяснить нам, где находится остановка, и что такое автобус. То уверял, что автостоп наш — дело гиблое. А то просто сидел в своей телеге и хохотал, глядя на нас, а в окна притормаживающих машин кричал что-то такое, что водители нас уже не слушали и табличек с иероглифами не читали, а мгновенно ретировались.
Когда дедочек нам откровенно надоел, а все наши попытки его спровадить провалились, мы затеяли маленькую хитрость. Против наглости — наглость! Разыграли сцену: «О, дедушка, а ты чего это веселишься без дела? Подвези-ка нас лучше до трассы. Давай, классно будет!» И рюкзаки давай в старую телегу загружать, а его самого стали настойчиво табличками для местного автостопа обкладывать. Испугался хитрец не на шутку и, энергично размахивая руками и возмущаясь, уехал восвояси. Стоило ему нас покинуть, как появились желающие подвезти и мы продолжили перемещение. © Warmi / Pikabu
- Папа рассказывал, что однажды ему к экзамену нужно было выучить 40 билетов. В каждом по два вопроса. Папа же выучил всего один вопрос из одного билета. Но выучил так, как будто это главная истина всего мира! А еще мой отец был самым удачливым студентом во всем университете. Он вытянул именно тот билет, который учил! Обрадовался, и давай рассказывать все, что учил. Старался, душу вкладывал, целых полчаса отвечал. Справился с первым вопросом, пришел черед следующего, но отец его не знает. Стоит, руки потирает, думает, а ему женщина из комиссии говорит: «Я вижу, что вы знаете предмет. Можете быть свободными, пять!» © Не все поймут / VK
- Принял решение об увольнении с работы, на которой засиделся. Зашел к начальнику, решил начать разговор издалека. Мол, в последнее время у меня сместились приоритеты и интересы, а привычное уже превратилось в рутину и меня не устраивает, каждый день я смотрю на часы и с тоской думаю о том, что когда же завершится этот невероятно скучный, трудный день на работе, которая мне уже в печенках. Ответ ошарашил: «Так ты не смотри на часы». Короче, ну эти издалека. Написал заявление и положил на стол. © Не все поймут / VK
- Когда учился в универе, нашел ночную подработку и устроился сторожем на небольшой склад. Кроме меня там никого не было, но в будке стояла камера, которая каждый час делала фотку и отправляла начальству. Все это я быстро раскусил, наделал фоток наперед — в разных позах, в разной одежде, с разными предметами на столе, а сам мог по несколько дней даже не выходить на работу. Мне тогда казалось, что я самый хитрый и изобретательный, но нет. В день зарплаты мне прислали фотографию денег. © Не все поймут / VK
- Был у меня кот Василий. Как только он слышал грозу, сразу валился набок и лежал, не шевелясь. Поначалу очень переживали за него, несли к себе в постель, накрывали одеялом, а как только приходил в себя, давали ему что-то вкусненькое. Так это хитрец понял свою выгоду и начал валиться в «обморок» на каждый более или менее громкий звук, даже если нож со стола на пол упадет. Мы уже поняли его хитрость, но так же носили его в постель и давали вкусняшки. Такой артист! © Подслушано / Ideer
- Моя подруга была на мели и буквально голодала, но была слишком гордой, чтобы занять у кого-то денег. Поэтому я незаметно сунула 40 долларов в маленький кармашек ее сумки, пока она не видела. Позже в тот же день она нашла деньги и светилась от радости, но при этом не могла поверить, что якобы сама забыла о них в этом кармане. © Unknown author / Reddit
- У моего папы свой бизнес, и окончив университет, я устроилась работать у него. Папа у меня очень строгий работодатель, поблажек от него я не ожидала. Но каждый раз, когда я косячила, он сильно меня отчитывал при всех. Естественно, я обижалась. Но как только мы возвращались домой, он ласковым-ласковым голосом мне говорил: «Солнышко, работа работой, но дом — это дом. Может начальник у тебя и злыдень, но папа-то хороший! Принеси чаю, пожалуйста». Знает ведь, что я его люблю и не могу долго обижаться! © Не все поймут / VK
Встречали ли вы подобных людей в своей жизни, или сами прибегали к хитростям, чтобы решить какую-то проблему? Рассказывайте в комментариях! А также читайте подборку про хитрецов, которые находят способы выкрутиться из любой ситуации.
Комментарии
Папа-начальник - молодец, всё правильно делает. В рабочем контексте никаких поблажек за то, что родня, а дома не срывается за рабочие косяки. Чувак, который невесту ищет каждый год, чтобы бесплатно работала - г..дон (извините). Даже если забанят - не передумаю. Он ещё и стопудово итальянец. А девочки, которые путешествуют автостопом... Вообще-то это опасно.