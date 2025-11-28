15+ случаев, когда попытка сэкономить обернулась комедией
Пожалуй, многие из нас не понаслышке знают, что такое экономия — та самая тихая борьба между «нужно» и «хочу». Причины у всех разные: ипотека давит, мечта о машине маячит на горизонте, ремонт требует внимания, а иногда это просто привычка откладывать на будущий отдых. Но как бы тщательно мы ни планировали, судьба все равно любит вмешиваться и добавлять свои поправки в наш финансовый сценарий. И вот уже обычная попытка сберечь деньги превращается в настоящее приключение и, что уж скрывать, порой совсем не дешевое.
- Решил я навариться на своей недвижке. Слегка подремонтировать старый дом, который взял в ипотеку, и продать дороже, а разницу — себе. Но черт меня дернул перед продажей взять и позвать к себе оценщика. Он приехал и обнаружил просто полчище термитов. Я даже не догадывался об этом. В итоге теперь мой дом официально стоит меньше, чем я его изначально покупал, а ведь я еще потратил много денег на ремонт. М-да, вот это я «наварился». © reggiebags / Reddit
- Мой парень спонтанно решил меня обрадовать — переехал ко мне. Я согласилась, ведь он убедительно сказал: «Это всего на пару недель, пока не найду новую квартиру». Вот уже 3 месяца мы живем вместе, мои сбережения потрачены на совместный быт. А на днях он на полном серьезе выдал: «Я реально хорошо сэкономил за эти три месяца. Как же здорово жить вместе!» А я сижу, думаю... © Подслушано / Ideer
- Работаю официанткой. Иногда мы поздравляем гостей с днем рождения элементарной песенкой и дарим порцию мороженого. Как-то раз я таким образом поздравила одну девочку. Все были довольны. Через пару недель мне сообщили, что нужно поздравить еще одного клиента. Подхожу и вижу, что это та самая девочка с родителями. Разумеется, они меня тоже узнали. Было видно, что им неловко. И тут мама девочки побледнела и начала мямлить, что прошлый день рождения был настоящий, а сегодня — просто так. Оказалось, что они просто хотели бесплатное мороженое. © atmoosphere / Reddit
- В прошлом году в Малайзии решила сэкономить на такси из аэропорта и пошла искать автобус. Долго спрашивала местных, все посылали в разные стороны. Наконец, один парень вызвался проводить. Я обрадовалась, что попался хороший человек. Он привел меня в другой терминал, показал кассы и ушел. Я подошла к окошку и кое-как попыталась объяснить: «Автобус. Город. Отель». Девушка сказала, что билет стоит 18 ринггитов. Я отдала деньги, взяла билет и пошла на посадку. Автобус был почти пустой, ехал час. Когда автобус остановился у какого-то торгового центра, водитель сказал мне выходить. Я растерялась, ведь вокруг незнакомый район, а мой отель в центре. Водитель показал на телефон, мол, звони и разбирайся. Я позвонила в отель, а там говорят: «Вы в другой город заехали!» © stupina2132
Ни в каких малазиях нельзя полагаться на незнакомцев. Если первый раз в стране, лучше не экономить, а ехать до места на такси. Хотя и в этом случае нет стопроцентной уверенности, что не нае...обманут.
- Когда женился брат, мама в корзину сватам положила дорогую коробку конфет. Через 2 месяца приехали сваты с корзиной сладостей, в которой была эта коробка. Еще через два месяца приезжает сестра снохи с мужем в гости. Угадайте, что мама положила им в пакет вместе с подарком... © sarahkerei
- У нас на работе есть «бюджет на командировку». Половину того, что сэкономили, потом отдают премией. Поэтому коллеги готовы тратить выходные, чтобы больше суток ехать плацкартом, потом жить в комнате на 8 коек с незнакомыми людьми, питаться неделю гречкой с сосисками. Все для того, чтобы получить эти 8-10 тысяч на руки. Кое-как уговорил коллег вызывать такси на четверых. В итоге я тайно бегал по вечерам себе за шаурмой, потому что не наедался. В эти командировки очередь стоит, а я только через год работы попал. Но больше ни ногой! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз была на свадьбе. Начало мероприятия в 6 вечера. Но жениха и невесты еще не было. Из еды — огромная миска кренделей за столом и фруктовый компот. Очень хотелось есть, поэтому я взяла немного кренделей, компот и пошла болтать с гостями. Прошло 45 минут. В горле пересохло от кренделей, поэтому пошла за компотом. И тут подходит официант и говорит: «Извините, но вы уже выпили свою порцию». Честно сказать, я не была готова к такому. © L_Brady / Reddit
А вот нечего на свадьбы ходить чтобы нажираться. Съел сухарик, водички попил и сиди, наслаждайся. Компоты им подавай, да лобстеров с чёрной икрой! На свадьбе надо быть готовым ко всему.(с)
- Была акция «Купи один товар, а второй получи почти даром». Моя бабушка с подругой согласились, мол, обеим это надо. В итоге бабушка хотела взять с подруги половину стоимости, но та ей ляпнула: «Не-е-е, я хочу тот, который оказался почти даром». © bibbidibobbidi44 / Reddit
- Рассказала знакомая. Ее супруг сказал, что они пойдут на день рождения к его коллеге, все придут парами. Муж попросил купить подарок и скинул деньги. Подруга решила сэкономить и полезла искать цветы по объявлениям. В итоге купила у какой-то женщины, забрала букет, и вечером с мужем поехала на праздник. Угадайте, кем оказалась именинница? Да, та самая женщина, которая продала букет. © aitlessova
- Собрался в отпуск. В последний рабочий день оказалось, что накопилось много дел. Я сказал начальнику, что могу остаться сверхурочно допоздна всего за одну дневную зарплату. Он отказался со словами: «Это уже не твое дело, поставлю ребят». В итоге пока меня не было, он поручил каким-то грузчикам эту работу. Разумеется, те натворили дел, причем повредили дорогое оборудование. Думали, как бы спихнуть вину на меня, но не вышло. Сказочно начальник сэкономил. © Подслушано / Ideer
- Не знаю почему, но черт меня занес в магазин с какой-то распродажей. Купил джинсы. В итоге пошел в них на работу. Чувствую, что они начали разваливаться прям на мне. Я даже начал бояться, что домой поеду в трусах. Моментально оторвались шлейки для ремня. Домой доехал без проблем только благодаря длинной куртке. © Андрей Яковлев / ADME
Именинница ушлая бабенка. И деньги получила и свой букет обратно.
- На новую работу срочно нужны были балетки. Денег нет, поэтому купила в дешевом магазине хоть какие-то. Дома обнаружилось, что долго в них ходить не смогу — узковаты. Намочила носки, надела балетки, походила, растянулись. Но отпала подошва! Заклеила. Проходила на работе весь день, но начали пахнуть, хотя ноги не потеют. Проветрила — не помогло, постирала — стали пахнуть еще хуже и снова отпала подошва. Вот так сэкономила. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз пошел к стоматологу с бывшей женой. Спрашиваю у администратора: «А сколько будет стоить мое лечение?» Девушка назвала сумму. И тут жена вмешивается и с серьезным лицом добавляет фразу: «А если не делать анестезию?» © kiros11 / Reddit
- Муж затеял ремонт своими руками. Уже разбил новый унитаз и испортил пачку кирпича! Решила показать мужу старый мультик про медведя, который брался чинить, но были сплошные убытки. Знаете, что ненаглядный сделал? Он от души посмеялся и сказал: «Какой же неумеха!» Намек понят не был, ремонт продолжается. © Подслушано / Ideer
- У нас нa даче перила нa веранде облупились и просили покраски. Говорю мужу, мол, надо сначала старую краску снять. Могу даже сама справиться с инструментом. Он купил шлифовальную машинку. Но вскоре внезапно нанял двух рабочих, которые за два дня покрасили нам перила, не снимая старую краску. Работнички сказали мужу, мол, у них такие краски, что можно даже не очищать поверхность. И что бы вы думали? Вся их работа слезла уже через год: вспучилась, потрескалась и облетела. Сэкономили. Ну, хоть машинка осталась. © Elenaki Kavardaki / ADME
- Сын живет в другой стране. Любит стильные прически, но недавно начал жаловаться, что стрижки ужасно дорогие, поэтому купил себе машинку для стрижки волос и начнет стричь себя сам. Через полчаса прислал фото. Смотрим, а он лысый. Пишет: «Сначала все было хорошо, но потом что-то пошло не так». © PolAnd1234 / Pikabu
Согласитесь, что зачастую экономия — это не только сложение и вычитание цифр в уме, но и готовность к финансовым неожиданностям, которые так любят внезапно сваливаться к нам на плечи. Но главное — помнить, что нельзя все доводить до крайности.