15+ домашних растений, которые живут по каким-то своим законам мироздания

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что разговариваете с фикусом или выбираете новую квартиру по размеру окон для орхидей? Если да — поздравляем, вы один из «них»! Авторы историй из нашей статьи прошли путь от одного горшка до настоящих тропиков в квартире. Они переживают из-за каждого пожелтевшего листа и ломают голову, куда деть гигантскую пальму, которая уперлась в потолок. И конечно, ни за что на свете они не променяют свои джунгли на пустые комнаты.