15+ домашних растений, которые живут по каким-то своим законам мироздания
Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что разговариваете с фикусом или выбираете новую квартиру по размеру окон для орхидей? Если да — поздравляем, вы один из «них»! Авторы историй из нашей статьи прошли путь от одного горшка до настоящих тропиков в квартире. Они переживают из-за каждого пожелтевшего листа и ломают голову, куда деть гигантскую пальму, которая уперлась в потолок. И конечно, ни за что на свете они не променяют свои джунгли на пустые комнаты.
- Бывший подарил кактус примерно за год до расставания. И пока мы были вместе он не вырос ни на миллиметр. Мы не вместе уже два года, а это растение вымахало размером с мою голову, и каждый год в день нашего расставания начинает неистово цвести. Даже сама природа празднует наше расставание. © Подслушано / Ideer
"Я выращиваю розы в квартире"
- Решила я посадить косточку авокадо. Поставила все это дело на подоконник. Мужу сказала не трогать, а то он любитель все выкидывать. И вот недавно я, обрадованная, пишу мужу: «Косточка треснула!» И тут он испуганно отвечает: «Это не я, я не трогал косточку». © Подслушано / Ideer
- Первое растение у меня появилось еще в юности, подружка уговорила попробовать, пообещала, что понравится, и убедила, что один цветок — это не страшно. Потом в компании матерых цветоголиков я купила еще одно растение. Потом пальму. Потом лимон. Потом мне подкинули амариллис и я собрала коллекцию из двенадцати сортов. Переопылила два из них, вывела семена, жду, когда зацветет. С этой зависимостью я живу уже большую часть жизни. Не спасают ни разводы, ни переезды — горшков все больше. Чтобы облегчить мои страдания, муж построил мне зимний сад. Вчера купила кумкват. Меня не спасти. © AkunaMatata54 / Pikabu
- Со мной уживались только кактусы. Но фикус Бенджамин сломал систему — выжил и вырос из крохотной палочки с четырьмя листиками в приличное кудлатое двухметровое дерево. После него прижилась драцена, а вслед за ней и гибискус. Его я купила взрослым растением, и у меня он уже лет 10 живет, общий его возраст не знаю, лет 15, наверное. Вот только орхидеи не приживаются. © Иренка / ADME
«На моем растении появился первый цветочек»
- В горшке из-под давно увядшей монстеры появился росток. Что за растение, поначалу было непонятно. Листал справочники, но определить не смог. Помогла знакомая-биолог. Оказалось, оливковое дерево! Но откуда? Вспомнил, что полгода назад угощал друзей наспех собранным салатом, в который случайно добавил оливки с косточками. Один из приятелей все крутился у окна, видимо, выплевывая их в горшок. Все бы ничего, но оливки были консервированные. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка общалась со своими растениями. Ее цветок шуршал листьями, когда она разговаривала с ним. Никто мне не верит, но это правда. Это происходило практически каждый день. И нет, ветер тут не при чем, потому что растение стояло в комнате. © Skye Cochran / Quora
«Моя единственная попытка заставить орхидею цвести провалилась через год взаимных мучений. Это цветок моей подруги»
- Однажды мне подарили кактус. Он был настолько огромный, что я назвала его «Большой Лебовски». С годами меня потянуло к земле и разводить кактусы стало моим хобби. А вот фантазия с возрастом ушла на покой. Поэтому теперь на моем подоконнике живет не только «Большой Лебовски», но и «Лебовски поменьше», «Четверть Лебовски», «Лебовски-с-пальчик» и «Лебовски — совсем мелкий». © Подслушано / Ideer
- У меня проблема в интенсивном росте цветов. Сейчас вот уже месяц, как выкинула на балкон все зеленое. Осенью даже не знаю, как и куда это буду заносить. Вырастает до нечеловеческих размеров. Кактус один вымахал настолько, что перевесился через край и от своего веса свалился с подоконника. А он такой колючий, что я даже выкидывала его в двух латексных и одних тряпочных перчатках. И все равно все пальцы в занозах!
Боюсь, что алоэ скоро захватит дом. Гибискус уже с меня ростом. Зимой наряжаем его вместо елки. Периодически пытаюсь отчекрыжить все лишнее, но жалко до слез. © Изяслав в ярости / ADME
- Очень мне захотелось вырастить один суккулентик. Специально моталась за отростком в другой город. На этот суккулент ласковые слова не действовали совсем, не приживался, хоть тресни. Три попытки уже было. Прочитала в одном блоге, что растения для лучшего роста надо обзывать. Попробовал — и ведь растет, не сохнет, веточки-листочки выпускает! © Мурра / ADME
«На моем растении появился причудливо выглядящий цветок, похожий на искусственный»
- В подъезде от прежних хозяев остался огромный напольный горшок с пальмой. Взяла домой, ухаживала. Как-то меняла в горшке землю, а там оказалась очень значительная сумма денег. Растение будто бы отблагодарило за заботу. © Подслушано / Ideer
- Я никогда сознательно не заводила комнатные растения. Они просто появлялись у меня и все. И все какие-то странные. Муж подарил кофе. Почитала — очень капризное растение. Ну, не судьба, подумала я, недолго протянет. А такое красивое выросло вопреки всему. Я забывала его поливать, кофе засох почти совсем, ни одного листочка не осталось. Мне так стыдно стало. Месяц его отливала, стал гуще и зеленее. Подарили долларовое дерево, оно зацвело, хотя в интернете пишут, что редко такое бывает.
А под этот Новый год мне случайно в ленте попалось видео о том, как вырастить лимон из косточки. В общем, теперь у меня 10 растущих мандаринов. Куда их девать в таком количестве я не знаю. Мама говорит выбросить лишние. Но она садовод со стажем, что не нравится из рассады, выкидывает. А я не могу — оно же уже выросло, как его выкинуть?
Про то, как я захотела комнатные декоративные перцы и купила семена, посадила их все, наивно полагая, что не взойдет вообще ничего из 30 штук, я писать не буду. Взошли все. © Rinann / Pikabu
- Приболела я. Постельный режим, чай с лимоном и медом, измененное сознание, все дела...
В общем, стукнула мне в голову блажь попробовать что-нибудь вырастить из лимонных косточек дома. И лимоны еще прямо костлявые такие попались. Сказано — сделано. Три косточки извлечены, промыты, уложены в чашечку и залиты раствором удобрения для цитрусовых.
Высадила их в специальный грунт. Через 2 недельки появились первые всходы. И вот спустя 3 месяца замечаю, что мой Мистер Лимончик подрос. Отлично реагирует на свет и поворачивает к нему свои листочки. Теперь приходится каждую неделю на 180 градусов крутить его, чтобы не кренился. © Aurin / Pikabu
- Орхидея стала первым растением, которое стала выращивать, разводить и любить. За пять лет я чему только не научилась — и деток отсаживать, и реанимацию проводить, и встряску им устраивать, чтоб зацвели, и от паразитов лечить. Последнее было особенно трудно. Всего-то купила в огромном садовом центре орхидею, которая, как оказалось, была заражена мучнистым червецом, и сразу поставила ее к остальным. Фатальная была ошибка — в итоге заразились все мои орхидеи до одной, и если бы не совет опытного человека, растения завяли бы.
Зато сейчас я знаю, как уничтожить этих паразитов с первой же обработки. Ну и теперь каждая новая орхидея проходит двухнедельный карантин, стоя отдельно от всех, а я очень тщательно осматриваю растения в магазине, если хочу купить. © Elean / ADME
- Я использовала мыльную воду, чтобы вывести насекомых с растений, и заодно старалась держать их подальше от других цветов. Я пробовала вынимать растения из почвы и мыть корни мылом. Это тоже не помогло. Маленькие паразиты снова принялись за дело. Думаю, куплю новую почву и попробую еще раз. А пока пришлось выбросить два растения — жалко до слез. © DONNA PRILL/CAREY / Quora
- 40 лет назад для приютила алоэ. А еще у меня есть папоротники и несколько симпатичных маленьких кактусов. Я не знаю, как они называются, но они красивые. Три года назад моя соседка оставила мне еще одно растение. Опять же, понятия не имею, что это такое, но ему абсолютно ничего не нужно. Я просто опрыскиваю его время от времени. Если я начинаю его поливать, то некоторые веточки вянут. © Milly Stuchinski / Quora
«Мой 136-летний кактус начал цвести в конце октября»
- Сейчас у меня семнадцать зеленых питомцев. Отношения с цветочками разные. С некоторыми — проверенная временем крепкая дружба, с кем-то случилась любовь с первого взгляда, к паре новичков пока выжидательно-настороженное отношение. Есть и те, которых, как говорится, куда не поцелуй, везде задняя часть листа.
Вот не получилось у меня построить любовь с фатсией японской и шеффлерой, с которой сейчас я предпринимаю уже вторую, не очень удачную, попытку подружиться.
И еще у меня пунктик на керамические горшки. Читала, что пластиковые лучше подходят для растений, но мне они не нравятся. Если нужно сэкономить, беру кашпо второго сорта с мелкими, почти незаметными дефектами. © SalemWitcher / Pikabu
- Я раньше старалась не заводить домашние растения. Кто-то подарил мне небольшой цветок, но один мой кот быстро уничтожил зеленого питомца. Я считаю, что лучше просто забыть о комнатных растениях, если у вас есть кошки. © Mary Carter / Quora
