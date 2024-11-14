15 человек, которые только сели за руль, и сразу попали в забавную ситуацию

В мире автомобилистов царит особая атмосфера, наполненная общими правилами, привычками и традициями, которые порой могут показаться странными и непонятными тем, кто никогда не сидел за рулем. Мы собрали для вас несколько историй от других водителей, которые будут понятны только тем кто всем сердцем любит автомобили.