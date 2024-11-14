15 человек, которые только сели за руль, и сразу попали в забавную ситуацию
В мире автомобилистов царит особая атмосфера, наполненная общими правилами, привычками и традициями, которые порой могут показаться странными и непонятными тем, кто никогда не сидел за рулем. Мы собрали для вас несколько историй от других водителей, которые будут понятны только тем кто всем сердцем любит автомобили.
- Это было пару лет назад. Мы с женой выселились из отеля, сели в машину и поехали по своим делам в город. Естественно попали в пробку. Стоим, ждем. Тут к машине подходит какой-то парень, он держит в одной руке кроссовки, а другой начинает тарабанить прямо в стекло. Я опустил окно, и он сунул мне эти кроссовки прям в лицо. Как оказалось, я просто забыл их на крыше пока поковал вещи. © GenericBrowse / Reddit
- Недавно случилось со мной такое. Сажусь в машину утром, на улице холодина. Завожу двигатель, жду, пока прогреется. Минут через пять понимаю: что-то не так. Мотор работает, но машина не двигается, газую и ничего. Сердце начинает стучать: неужели коробка сломалась? Уже прикидываю, сколько денег уйдет на ремонт. А потом понимаю — ручник-то никто не снимал! Вздохнул с облегчением, отпустил тормоз и поехал, чувствуя себя, мягко говоря, не очень умным.
- Как-то я вместе с приятелем поехал на осмотр машины, которую друг планировал купить. Приехали, я сел на водительское место и первым делом отрегулировал дальность руля под себя. Владелец чуть с ума не сошел, когда это увидел. Как выяснилось, он пользовался машиной три года и понятия не имел, что руль можно отрегулировать. © Musicatronic / Reddit
- Зима, дикий холод, стою на улице и пытаюсь завести свою машину от другого автомобиля. Мысленно повторяю себе, что сегодня не стоит глушить мотор, потому что я больше не смогу завести ее самостоятельно. Выехал в город. Угадайте, что я сделал первым делом, когда остановился на светофоре? Ну конечно выключил мотор. © cranky_engine3 / Reddit
- Моя машина сломалась примерно в 10 метрах от оживленной кольцевой развязки. Добрые прохожие помогли мне убрать ее с проезжей части, пока не приехали спасатели. Каждый, кто проезжал мимо, считал своим долгом крикнуть мне, что на этом месте нельзя парковаться. Чуваки, я знаю, я просто жду спасателей. © Expression-Little / Reddit
- Учился водить дизель, а купил себе бензиновую машину. Первая поездка прошла гладко, но до кругового перекрестка на горке. Подъезжаю, впереди очередь из машин. Когда она доходит до меня — начинаю трогаться, как на дизеле, и глохну. Завожу снова — и снова глохну. Так раз тридцать! Мне уже сигналят со всех сторон и советуют научиться водить. В итоге рванул с места так, что колеса заскрипели. Потом пару месяцев даже близко к этому перекрестку не подъезжал! © Then-Scratch2965 / Reddit
- Шиномонтажка. Одна машина никак не может выехать задом. За рулем девушка. Попросила помощи. Мужички оживились и давай подсказывать. Один подошел ближе и вдруг начинает ржать. Его спрашивают, мол, что такое, а он: «Сами гляньте». Подошел и вижу, что девушка держится за руль только одной рукой, а вторая у нее зависла в воздухе ладошкой вверх. Я спросил «Что с рукой?» Она злым взглядом зыркнула, схватила руль двумя руками и выехала с горем пополам. Чувак проржался и объяснил : «Она этой рукой обычно смартфон держала, а сейчас просто зависла, забыла, что рука свободна и можно рулить обеими. У меня, говорит, жена так же делает». © HahikusNaturalus / Pikabu
- Когда только начинал водить авто, чувствовал себя неуверенно и на второй неделе немного стукнул припаркованную машину. Оставил буквально царапину. Тут откуда-то появился мужик и сказал: «Уезжай, тут камер нет. Никто ничего не видел». Сейчас я бы ни за что так не поступил, а тогда на панике почему-то послушался его и уехал. На следующий день со мной связались из полиции, сказали, что на меня написали заявление. Чуть позже выяснилось, что написал тот самый чел, который посоветовал мне уехать, потому что я стукнул именно его машину. Был суд, постановили выплатить весь ущерб, а еще впаяли штраф за то, что уехал с места ДТП. © Палата № 6 / VK
- Недавно мы с друзьями решили поехать в соседний город погулять. Дорога должна была занять два часа, поэтому мы договорились выезжать утром, чтобы избежать жары. Я решила поехать на своей машине, поэтому должна была собрать друзей по их домам. Выехала я в пять утра, чтобы еще до шести покинуть город. И угадайте что? Три из трех подруг проспали, пока они просыпались и собирались, уже начала подниматься температура на улице. Настроение куда-то ехать пропало, поэтому мы отменили поездку и я разъяренная поехала домой досыпать. © Палата № 6 / VK
о, про оставление места ДТП, жиза, знакомый тюкнул машину, дал владелице денег и уехал, ну и: суд, лишение прав, камер не было, расписку не признали, перевод банковский тоже за возмещение... 1.5 года пешком
- Заметил, что у супруги из-под капота появился какой-то новый звук. Спросил, сказала, что пару недель назад тоже обратила на это внимание. Периодически, говорит, появляется. Репу почесал, может кардан, может движок, записал на сервис. Вчера вечером едем домой, по дороге слушаю, пытаюсь понять откуда. Замечаю, что индикатор-масленка горит. Спрашиваю: «А давно горит?» «Ну не то чтобы давно, но, по-моему, с весны» — отвечает женушка. Я в полном шоке. По приезде лицезрею щуп с остатками масла и вливаю 4 литра. Двигатель зашептал, лампочка погасла. Сегодня жена поехала на мойку, все отлично. Купила салфеток для кожаного салона. Говорит за машиной надо ухаживать. © Doubledecker** / Pikabu
- Машина — это больше, чем просто средство передвижения. Когда мне паршиво на душе, я сажусь за руль и катаюсь по городу, пока бенз не закончится. Дорога успокаивает и отвлекает. Если ругаюсь с женой, ухожу спать в машину. В багажнике всегда плед и подушка на такие случаи. В машине регулярно провожу рабочие созвоны, никто под боком не мешает и никакого постороннего шума. Жена говорит, если дойдет дело до покупки автодома, то я вообще дома не буду появляться. © Палата № 6 / VK
- Я помню, как первый раз поехала одна на машине и заглохла в пробке на горке. Пытаюсь трогаться, машина глохнет. Один особо нервный водитель подошел и начал тарабанить в окно, мол, поезжай уже. А я чуть не плачу, говорю, дяденька, я первый день за рулем, я не могу! И он такой: «Так, успокоились. Выдохнули. Аккуратно отпускаешь сцепление, медленно давишь на газ, давай, девочка, все получится!» И у меня получилось. Я ему очень была благодарна.
- Съехалась с парнем, а у него машина, которой постоянно нужен ремонт. Говорю ему: «В этом месяце мне нужно поставить коронки, это важно!» Он отвечает: «У нас тормоза гудят, коронки подождут». Я ему давай объяснять, что здоровье — это самое важное. А он все это послушал и выдал: «А, ну хорошо. Вот по твоим коронкам нас и опознают, когда тормоза откажут». Коронки, в общем, откладываются. © Палата № 6 / VK
- Когда на права училась, занималась два дня в неделю с инструктором. Прихожу в один день и у меня прям вообще ничего не получается. А инструктор был такой дядечка приятный, прям как папа. И он говорит мне: «Ну что у тебя случилось? Рассказывай!» Меня как прорвало! Я ему рассказала, что ко мне приехала родственница без разрешения и проделывает это уже третий раз за полгода. Играя на том, что она сестра моего отца. В этот раз сорвала мне поездку в Черногорию. Прооралась и так легко стало. В итоге по городу поехали уже нормально.
- Дело было зимой. Я отвезла детей в школу и ехала домой. Снега на дороге сантиметров двадцать, пробка. Я утром встала, но проснуться забыла. Состояние: пижамные штаны, которые даже не попытались заправить в валенки. На душе так же. На лице тем более. Короче, еду по однополосной дороге, и вдруг слева, по встречке, догоняет меня какой-то мужик, открывает окно, пытается что-то сказать. Я смотрю зверем, окно не опускаю. Чудила не отстает, сигналит, мигает фарами. В конце концов я недовольно открыла окно: «Что?!» Оказалось, что мой преследователь пытался сказать, что я еду на полностью спущенном колесе. Было стыдно, но доброжелатель не обиделся на мой неприветливый вопрос. Когда я съехала на обочину, он остановился рядом, и не успела я опомниться, уже достал свой компрессор и пошел накачивать мне шину.
А в этой статье вы можете увидеть, как выглядели первые автомобили популярных брендов авто.
Комментарии
Незваная тетка приехала без предупреждения и сорвала поездку в Черногорию?
Не верю. Ну или девушка - редкостная терпила...
Мне не понять, какая связь между машиной парня (даже не мужа) и коронками девушки. Абсолютно разные "статьи расходов".