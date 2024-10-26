Как выглядели первые автомобили популярных брендов авто

Автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие марок и моделей так велико, что порой захватывает дух — от компактных городских хэтчбеков до мощных внедорожников и роскошных спорткаров. Однако на заре автомобилестроения все выглядело иначе.

Ferrari 125 S (1947) и Ferrari 12 Cilindri (2024)

Первой выпущенной моделью Ferrari стала Ferrari 125 S, дебютировавшая в 1947 году. Этот автомобиль имел под капотом 1,5-литровый V12 двигатель, разработанный легендарным инженером Джоаккино Коломбо, и развивал мощность 118 лошадиных сил. Ferrari 125 S участвовал в гонках, что стало началом гоночного наследия марки. Современная Ferrari 12 Cilindri была выпущена в 2024 году и оснащена 6,5-литровым V12 двигателем, развивающим 830 л. с. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и достигает максимальной скорости в более чем 340 км/ч. Ferrari продолжает создавать машины, сочетающие в себе невероятную мощность и роскошный дизайн.

BMW 3/15 (1927) и BMW M2 (2023)

Первой машиной компании была BMW 3/15, выпускавшаяся с 1927 года. Это был небольшой городской автомобиль, созданный по лицензии британской Austin 7. Оснащенный 0,7-литровым двигателем, развивающим мощность около 15 л. с., автомобиль был простым, но надежным решением для массового рынка. BMW 3/15 стал успешным началом для автомобильного производства компании, которая до этого занималась авиадвигателями. Современная рестайлинговая модель BMW M2 была выпущена в 2023 году с 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 453 л. с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,1 секунды и достигает максимальной скорости около 285 км/ч. BMW M2 сочетает в себе динамику спортивного автомобиля с комфортом и инновациями современных технологий.

Opel Patent Motor Car (1899) и Opel Frontera (2024)

Компания Opel выпустила свой первый автомобиль под названием Patent Motor Car System Lutzmann, представленный в 1899 году. Это был небольшой автомобиль с 1,5-литровым двигателем мощностью 3,5 л. с., основанный на разработках немецкого инженера Фридриха Лутцмана. Машина имела простую конструкцию и управлялась с помощью рычагов. Эта модель стала первым шагом компании в автомобилестроении, после чего Opel начала быстро развиваться как крупный автопроизводитель. Современная Opel Frontera является родственной моделью для второго поколения Citroën C3 Aircross. Она была выпущена в 2024 году, однако первая модель Frontera была выпущена в 1991 году.

Honda T360 (1963) и Honda CR-V e-PHEV (2024)

Первая машина, выпущенная автопроизводителем, была Honda T360, представленная в 1963 году. Это был небольшой грузовичок с 0,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, развивающим мощность 30 л. с. Современная Honda CR-V e-PHEV 2024 оснащена гибридной системой с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором, обеспечивающими суммарную мощность около 204 л. с. Honda CR-V e-PHEV сочетает экологичность с универсальностью с передовыми технологиями.

Peugeot Tricycle (1889) и Peugeot e-3008 (2023)

В 1889 году компания выпустила трехколесный автомобиль, однако в количестве всего 4 штук. Все свои модели автопроизводитель решил обозначать простыми номерами: «Type2», «Type3» и так далее. Несмотря на простоту, эта модель заложила основу для успешного развития марки Peugeot, став одной из первых машин, доступных широкой публике. Современный Peugeot e-3008 был представлен в 2023 году и оснащен полностью электрическим двигателем. На момент запуска было анонсировано три версии. Этот кроссовер предлагает запас хода до 700 км на одной зарядке, в зависимости от версии батареи. Отличается стильным дизайном и передовыми технологиями.

Ford Model A (1903) и Ford Explorer EV (2023)

Компания Ford выпустила свою первую модель под названием Model A в 1903 году. Этот автомобиль оснащался 1,6-литровым двигателем мощностью 8 л. с. Модель заложила основу для массового производства автомобилей и стала важной вехой в автомобильной индустрии. После успеха Model A компания Ford продолжила развивать свои инновационные методы производства, включая знаменитую конвейерную сборку. Современный Ford Explorer EV был представлен в 2023 году и оснащен электрической силовой установкой. Выпущено несколько версий с разными характеристиками, а в версии с увеличенной батареей запас хода составляет до 540 километров на одной зарядке.

Toyota АА (1936) и Toyota bZ3C (2023)

В 1936 году компания Toyota выпустила модель AA. Этот седан имел 3,4-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 62 л. с. Toyota AA стала первой серийной моделью компании. Кстати, интересный факт: отец основателя компании изобрел автоматический ткацкий станок, который сам останавливался при неполадках. Позднее эта технология была применена в производственной системе автомобилей Toyota. Toyota bZ3C, анонс которой состоялся в 2023 году, оснащена полностью электрической силовой установкой. На данный момент компания является крупнейшим производителем автомобилей в мире.

Renault Voiturette (1898) и Renault Scénic E-Tech (2024)

Первая машина, выпущенная Renault, была модель Voiturette, производство которой начался в 1898 году. Этот небольшой автомобиль сразу покорил многих своей экономичностью и мощностью, ведь на нем можно было передвигаться со скоростью около 32 км/ч. Renault Voiturette отличалась простой конструкцией и маневренностью, что сделало ее популярной среди городских жителей. В 2024 году компания выпустила модель Scénic E-Tech в виде гибридного и кроссовера, который сочетает в себе удобство и экологичность. Авто предлагает впечатляющий запас хода до 800 км, делая его идеальным выбором для семейных поездок и городских путешествий. Кстати, эта модель признана «автомобилем года» 2024 в Европе.

Chevrolet Series C Classic Six (1913) и Chevrolet Equinox EV (2024)

С 1911 года компания Chevrolet начала производить модель Series C Classic Six. Это был роскошный автомобиль с 4-дверным кузовом и мощным для своего времени 6-цилиндровым двигателем объемом 4,9 литра. Кстати, известно лишь о двух экземплярах, которые сохранились до наших дней. Chevrolet Equinox дебютировала в 2004 году, но обновленная электрическая версия появилась в 2024 году под названием EV. Она оснащена силовой установкой мощностью от 216 до 292 л. с., а запас хода доходит до 513 км.

Hyundai Pony (1975) и Hyundai Kona (2024)

Первым автомобилем компании Hyundai была модель Pony, выпущенная в 1975 году. Благодаря доступной цене и стильному дизайну, машина быстро завоевала популярность на корейском рынке и положила начало истории компании в автомобилестроении. Hyundai Kona была выпущена в 2017 году. Однако производится до сих пор, но с различными модификациями. Это кроссовер, который сочетает в себе стильный внешний вид и продвинутые технологии. Электрическая версия Hyundai Kona Electric предлагается в двух вариантах оснащения и комплектуется электрическим двигателем мощностью 135 и 204 л. с.

Porsche 356 (1948) и Porsche 911 (2024)

Porsche 356 стал первым серийным автомобилем, выпущенным компанией. Произошло это в 1948 году. Изначально он задумывался как спортивный автомобиль и оснащался 1,1-литровым четырехцилиндровым двигателем, что обеспечивало отличную управляемость и маневренность. Модель 356 быстро завоевала популярность благодаря своему спортивному характеру и стала основой для всех последующих спортивных автомобилей Porsche. Модель Porsche 911, представленная в 1964 году, до сих пор выпускается в многочисленных вариантах и разделена на семейства в зависимости от типа кузова или усовершенствований двигателя.