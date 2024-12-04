Мы подсмотрели 20+ способов сделать традиционные новогодние блюда ярче и вкуснее

Новогодний стол для многих будет не полным без традиционного набора блюд, привычного с детства. При этом часто хочется приготовить что-то необычное. Если действовать умеючи, можно совместить два этих, казалось бы, взаимоисключающих друг друга желания. Можно немного изменить ингредиенты, так чтобы вкус стал ярче или поразить гостей и домашних изумительной подачей.

Оливье

В каждой семье есть свой, правильный рецепт этого салата. Кто-то считает, что традиционным он может быть только с докторской колбасой. Многие утверждают, что классический оливье — салат с отварной говядиной, для кого-то «мясной» составляющей должна быть курица. Не утихают споры и по поводу присутствия в оливье таких ингредиентов как репчатый лук, морковь и то самое «тертое яблочко», ставшее мемом благодаря Оле Рыжовой из фильма Эльдара Рязанова.

Шеф-повара известных ресторанов наперегонки удивляют нас вкусом оливье, добавляя в него то утку, то копченую треску, не говоря уж о красной икре, кальмарах и раках. Но если нам не хочется всех этих новомодных экспериментов, после которых никто без подсказки не угадает, что за салат он ест, а всего-навсего хочется внести небольшие изменения, то попробуйте приготовить салат с отварным говяжьим или телячьим языком или подкопченой индюшачьей грудкой.

Еще один способ сделать вкус ярче — запечь овощи для салата. При варке их вкус становится более водянистым, а вот при запекании он будет концентрированнее. Идеально — завернуть картофель и морковь, если вы ее кладете в этот салат, в фольгу. Также можно заменить консервированный горошек на замороженный — он и полезней, и ярче. Достаточно отварить замороженный горошек в слегка подсоленной кипящей воде в течение 2-3 минут, а затем откинуть на дуршлаг. Подать салат можно порционно — воспользовавшись стеклянными креманками или специальным кольцом.

Селедка под шубой



Еще одна традиционная гостья новогоднего стола — селедочка под шубой. И тут в каждой семье свой секретик — кто-то кладет первым слоем селедку, а кто-то — картофель или лук, кто-то отваривает свеклу, а кто-то — запекает. Некоторые заменяют репчатый лук — нарезанным зеленым, другие же кладут вместо майонеза сметану, а вместо простецкой селедочки соленую красную рыбку. Необычный способ улучшить блюдо от повара столичного ресторана — взять маринованные лук и морковь и добавить еще один слой из свежего или малосольного натертого огурчика. В последнее время появилось множество новых способов подачи этого привычного блюда. Это и порционно — в креманках или собрав в кольце. Надо сказать, что последний способ, конечно, красив чисто визуально, но для хозяйки, у которой за столом соберется больше чем 2-3 любителя селедочки, удовольствие собирать заранее (а ведь мы все знаем, что «шубе» нужно постоять пару часов в холодильнике, чтобы пропитаться и стать плотнее) и забивать холодильник тарелками с собранным в кольцах салатом, как говорится, «ну такое».

Гораздо проще для эффектной подачи воспользоваться рецептом рулета из «шубы», в которой все традиционные слои выкладываются в обратном порядке на пищевую пленку, а затем скатываются в рулет и убираются в холодильник, настаиваться. Перед подачей рулет все также украшают зеленью и тертым яйцом. Если хотите отойти от традиций чуть дальше — приготовьте то, что некоторые хозяйки называют селедочным чизкейком. Для этого варианта слои салата, выложенные в форму для торта с разъемным кольцом, вместо последнего слоя натертой свеклы заливают смешанным с желатином свекольным муссом. Согласитесь, уже лучше — и оригинально, и не надо мучиться с порционной подачей.

А если у вас намечается праздник в формате фуршет, то просто шикарно будет взять на вооружение идею закусочного рулета, в котором шубой выступает бисквит со свеклой, а в начинке, кроме селедочки, творожный сыр, зеленый лук и горчица в зернах. Также для фуршетного стола подойдут роллы «Селедка под шубой» в модном стиле фьюжн или канапе «Сельдь на шубе».

Салат «Мимоза»

© KamranAydinov / Freepik Вероника 6 часов назад Не было никогда в "той самой" Мимозе никакого сыра. И вообще нигде его не было, кроме "еврейской" закуски и мясе "по-французски", ну и нарезки обычной. Это лет 5 назад как помешались с этим сыром, ни одно блюдо без него не обходится. - - Ответить

Секретом «того самого» салата «Мимоза» было полное отсутствие каких-либо корнеплодов — нет картошки и морковки, и, конечно, никакого риса, зато присутствует натертое сливочное масло. Конечно, и у «Мимозы» никогда не было одного стандартного вкуса, ведь даже консервированную рыбу в этот салат кладут разную — от сайры до горбуши, а кто-то и вовсе выбирает шпроты или печень трески. Разным бывает и сыр — полутвердый, плавленый.

© Lola-Dishy / Reddit tama 6 часов назад У нас стандартный рецепт салата ,,мимоза,,. Кристина Обракайте много лет назад научила по телевизору : лук, консерва в собственном соку, белок, майонез, сливочное масло и сверху украсить белком. Обычно так и делаем, но пробовали разные рецепты. В принципе, можно добавить и морковку , и картошку, и сыр, если хочется. - - Ответить

Шеф-повар Константин Ивлев готовит «Мимозу», добавляя в нее слой нашинкованного салата айсберг и слой майонеза, смешанного с соусом чили.

Бутерброды с красной икрой

Anna Gavrilova 3 часа назад какой НГ без красной икры? да изи! это как с айфоном - настолько же переоценён. У нас в семье икру ест тоько моя мама. Муж "яйцами рыбы" брезгует, сына тошнит, дочку высыпает, мне просто вкус не нравится. А вот креветок я готова есть полкило - уже чищеных. Кто б мне ещ их почистил, запек и подал... - - Ответить

Ну и какой же Новый год без красной икры? Традиционно наши мамы подавали к столу бутербродики с маслом и икрой, часто украшая их веточкой укропа или листиком петрушки и кусочком лимона. А еще часто подавали фаршированные яйца с икрой. Раньше для этого использовали куриные яйца, а мы можем взять перепелиные.

Классическим способом подать икру с ресторанным шиком будут волованы, тарталетки или крохотные профитроли, в которых вместо привычной начинки из крема, салата или паштета будут восхитительные сочные икринки. Нечто новенькое — подать икру на чипсах, картофельных, кукурузных, рисовых. Тонкие и хрустящие они станут хорошей альтернативой и булке, и тарталеткам. Если у вас есть время заморочиться, сделайте тоненькую корзиночку из картофеля с сыром. Сырую картошку натрите на терке, отожмите, смешайте с твердым сыром, приправьте солью и перцем. Разложите массу по формочкам для кексов и запекайте в духовке, разогретой до 180 °С, примерно 20 минут.

Уже упомянутый шеф Ивлев среди прочих способов предлагает подавать икру в «бочоночках» из свежего огурца. Еще один шикарный способ — приготовить мусс из авокадо с лимонным соком, положить его в стакан и сверху выложить деликатес, украсив веточкой укропа.

Салат с печенью трески

Когда-то печень трески была дефицитом, поэтому нет ничего странного, что салат с ней также часто появлялся на новогоднем столе и до сих пор является одним из привычных традиционных блюд. Классический рецепт невероятно прост — отварные яйца, полутвердый сыр, печень, майонез и лук. Шеф-повар Емельяненко кладет в этот салат зеленый лук, малосольные огурцы и гренки из ржаного хлеба. Есть и вычурный способ подать печень трески — приготовить из нее мусс, смешав со сливками, рыбным бульоном и желатином, и положить на кусочек бородинского хлеба.

Сырно-колбасная нарезка

Не обходится праздничный стол и без нарезки из сыра и колбасы. Мы можем красиво подать эти продукты, сделав своеобразный венок. Изюминкой его будут розочки из салями — их накручивают на ободке стакана, и всей работы там на пару минут. Точно такие же розы можно сделать и из тонких кусочков ветчины или ломтиков сыра. Поддержать новогоднее настроение помогут веточки розмарина, а вкуснее будет, если на доске будут стоять розетки с жидким медом, клюквенным вареньем и луковым мармеладом.

Соленая рыба

© hre / Reddit Ольга Курпякова 5 часов назад У меня отец или сын сами солят форель или сёмгу, но я как-то опасаюсь есть рыбу домашнего посола, так что покупаю рыбу слабой соли в магазине. - - Ответить

Бутерброды с красной рыбой для многих также атрибут новогоднего стола. Существует множество способов самостоятельно засолить рыбку. Это может быть как сухой, так и «мокрый» посол, к рыбе добавляют укроп, цедру лимона или апельсина, сок свеклы для цвета. Альтернативой нарядному бутерброду с маслом, ломтиком лимона и веточкой укропа, могут стать изящные ломтики багета с творожным сыром, капелькой яркого песто, красиво уложенной рыбой и листиками базилика для украшения. Многие любят готовить рулеты из лаваша с творожным сыром и красной рыбой, сделать эту закуску еще более праздничной можно, если вместо лаваша приготовить тонкий бисквит со шпинатом, а творожный сыр заменить сыром маскарпоне.

Холодец

«Наконец-то попробовала холодец»

И тут у каждой хозяйки есть свой способ приготовить такое блюдо, чтобы все только глаза от восхищения закатывали. Кто-то считает, что секрет в смешении видов мяса — говядины и свинины, а то и курицы, кто-то считает, что нужны обязательно голени, кто-то предпочитает уши и хвосты. Чтобы удивить домочадцев, попробуйте приготовить студень из говяжьей рульки, мяса и языка или возьмите вместо курицы индейку. Оригинальный способ подачи студня — это не только порционный — в креманках или формочках для кексов, — но и в виде бутербродов с горчично-сливочным соусом.

Заливное