15 историй, которые пары со смехом припоминают друг другу спустя годы отношений

Всегда смешно было смотреть нa мужа, когда он смотрел футбол. Взрослый, вменяемый человек орёт, как ненормальный нa телевизор, спорит с судьёй, даёт советы игрокам, как будто там его слышат. Дурдом, да и только! И я часто отправляла его к друзьям "болеть" за матчи.