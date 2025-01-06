Про мужика, купившего телек вместо хлеба, прикольно. Напомнило. Я написала сообщение сыну : " По дороге домой не забудь зайти в магазин и купить квашеную капусту" но Т9 заменил слово "капусту" нa "квартиру".Сын, конечно не понял сначала. А я думаю ceбe, что не отказалась бы от такой замены в реальности. 😀
15 историй, которые пары со смехом припоминают друг другу спустя годы отношений
Когда любовь и юмор идут рука об руку, то получаются различные курьезные истории. То семейные пары друг друга немного недопоняли, то дети чудят. Или свекрови случайно устраивают подлянку. Именно такими ситуациями и поделились герои нашей статьи, где и посмеяться можно и другим про такое рассказать.
- Муж заметил на полотенце темные волосы. Мы блондины. С нами живет мой брат, и муж подшутил над ним, что это волосы его новой возлюбленной. Брат отшутился, в итоге мы посмеялись и забыли об этом. Позавчера вернулась домой раньше обычного и чуть не упала в обморок, увидев на диване свекровь со своей собакой, которая была закутана в то самое полотенце. © Палата № 6 / VK
- Пошел как-то в магазин за хлебом, а вернулся с телевизором. Вроде шел по списку, все, как обычно, но там была такая скидка на технику! Не удержался, купил. Домой пришел, жена офигевшая посмотрела на меня и на коробку с телевизором: «А хлеб где?» Я понял, что забыл самое главное. Пришлось обратно идти, и уже без всяких скидок. Теперь думаю, что надо держаться подальше от таких заманчивых предложений. Но телек — кайф! © Не все поймут / VK
- На нашем первом свидании я провожала своего парня до станции метро после ужина. Свидание прошло великолепно, и когда пришло время расставаться, я решила его поцеловать. Примерно через 30 секунд страстных поцелуев на станции метро мы услышали крики. Мы повернулись и увидели группу из 5-6 итальянцев. Когда они увидели, как мы целуемся, то начали кричать, подбадривая нас. Мой парень покраснел, а мне это показалось забавным. © Jay-school / Reddit
- Общаемся с мужем в мессенджере:
— Ты проверил домашнее задание у Ани?
— Да, проверил.
— Плохо проверил. Вот как можно сделать шесть ошибок в слове из четырех букв?!Внимательнее проверяй в следующий раз! Курочка несет, нет, не яйца, а — внимание — йаиццы! © Не все поймут / VK
- Утром просыпаюсь от криков за окном. Смотрю — какой-то мужик орет под нашим балконом любовную серенаду! Я в шоке, думаю, что происходит. Муж проснулся, злой как черт, орет: «Ты кого там завела?» А я сама ничего не понимаю, выхожу на балкон и кричу этому романтику, чтобы убирался. Так он продолжил петь! Какой-то абсурд. В итоге вызвали полицию, чтобы этого «Ромео» увезли, а он кричал, что любит меня. Я даже не знаю, откуда он взялся, но таких поклонников точно не хочу. Муж до сих пор дуется, хотя я вообще ни при чем. © Палата № 6 / VK
- Недавно мы с мужем поехали в маркет за покупками на неделю. Муж сильно торопился, потому что скоро должен был начаться футбол, поэтому мы решили разделиться и встретиться на кассе. Я пошла выбирать продукты между рядами, ходила минут двадцать и удивлялась, что мы ни разу с мужем не пересеклись. Когда я набрала корзину всего нужного по моей части списка, то пошла к кассе и решила позвонить мужу. Тот поднял трубку и первое, что сказал: «Блин». Оказалось, что он быстро набрал продуктов, пошел на кассу и поехал домой, забыв, что мы пришли вдвоем. © Мамдаринка / VK
- Когда я впервые встретила своего парня, у него были брекеты, в 32 года. На втором свидании я решила поразить его своими кулинарными способностями. Я приготовила восхитительное карри. После трапезы он замечает, что я смотрю на него в ужасе. Карри окрасило полоски в неоново-желтый цвет! Никакие средства для полоскания рта и чистки зубов не помогали. Мы еще долго смеялись над этим. © vonnegutgal / Reddit
- Вчера с мужем были на выступлении у молодой, но очень талантливой группы, пригласил друг, он же барабанщик. А после концерта мы вместе классно провели вечер! Под конец звонит сестра и начинает поздравлять нас с праздником, а мы не понимаем, с каким. Долго мы потом смеялись, оказывается, мы оба забыли про нашу годовщину свадьбы! Сами того не подозревая, устроили себе отличный праздник! Спасибо, вселенная! © Подслушано / Ideer
Всегда смешно было смотреть нa мужа, когда он смотрел футбол. Взрослый, вменяемый человек орёт, как ненормальный нa телевизор, спорит с судьёй, даёт советы игрокам, как будто там его слышат. Дурдом, да и только! И я часто отправляла его к друзьям "болеть" за матчи.
- Свекрови они такие. Заболела я и похудела сильно. Муж же, наоборот, прилично набрал веса, пока я дома сидела и вкусняшки готовила. Поехали к родителям мужа. Увидев меня, свекровь ахнула: «Вы что там голодаете?» Посмотрев скорбным взглядом на пышного мужа, грустно говорю: «Да, мам, видишь, как твой сын опух от голода». Свекровь несколько секунд разглядывает сына и переходит на крик: «Так это ты ее объедаешь?!» © Палата № 6 / VK
- Мой муж не может просто взять и заснуть, поэтому у него рядом с головой всегда лежит планшет. Мне особо не мешает, так как я уже привыкла, но когда и сама не могу заснуть, то приходится слушать, о чем там рассказывают. Засыпает он в основном под всякие видео про подземные цивилизации и межгалактические баталии, от которых я иногда даже вслух смеюсь. А в последнее время этот весь бред начал сниться, и во сне я то с инопланетянами, то владею заводом по производству органов, то внезапно узнаю, что я на самом деле робот, а не человек. Короче, засыпает он теперь только в наушниках. © Мамдаринка / VK
- Во время нашего первого свидания я так отвлеклась на разговор со своим парнем (который приехал из другого города), что мне (лондонцу в десятом поколении) удалось заблудиться в центре Лондона. Мы бродили еще примерно 4 часа и в итоге оказались на окраине города. Мы все еще вместе, но теперь я всегда проверяю, есть ли у меня карта. Но даже с ней мы несколько раз заблудились. Парень просто сильно меня отвлекает. © dungeonkeepr / Reddit
- Папа тут вычудил. По выходным ходит в баню к другу и, естественно, когда приходит домой, бросает пакет с полотенцем где попало. Мама постоянно из-за этого ругает его, когда по углам квартиры находит пакеты с мокрым бельем. В очередной раз после бани мамулик спрашивает его, куда опять засунул пакет, а папик с гордостью: «Не бросал нигде, а сразу в машинку кинул». Ну все правильно, белье в стиралке. В пакете правда, но в стиралке же. © Подслушано / Ideer
Так то, жительница Лондона в 10 поколении - лондонка, а не лондонец, а то я уже невесть что подумал, читая историю :)
- Утром встала пораньше и решила порадовать любимого — сделать сырники с медом, который стоял на верхней полке. В сонных попытках достать его, задеваю все на свете, шквал всякой кухонной утвари летит на меня. И последней прилетает открытая литровая банка с использованным маслом, которое мгновением позже стекает по волосам, столешнице и всему, что на ней стояло. Следующие пару часов я отмывала обои, кухню, пол и, конечно, себя. Хорошо, любимый спит до обеда. А сырники приготовила. © Подслушано / Ideer
- Мой муж постоянно припоминает мне, как однажды хотел сделать сюрприз. Я спала, а он решил меня приятно разбудить. Сходил в сад, сорвал ароматный цветочек, поднес его к моему носу, а я, блин, взяла и съела его. Так что теперь, когда он хочет подбодрить меня или просто быть милым, он может сказать: «Ты съела, блин, тот цветок». © Stellapacifica / Reddit
- Однажды разругался со своей девушкой. Денег было немного, но очень хотелось сделать ей сюрприз и помириться. Друзья выручили: запихнули меня в 200-литровый мешок для мусора, привязали бант сверху, сделанный из такого же мешка. Когда она подошла и пнула мешок, я выскочил с криком: «Давай мириться». Держа в руках шоколадку и плюшевого жирафа из автомата игрушек. Помирились. © Подслушано / Ideer
А вот вам еще подборочка теплых семейных историй.
Комментарии
Читаешь и думаешь - они что, все идиоты?
Папик с пакетом грязного в стиралке, хозяюшка, у которой открытая банка с использованным маслом (зачем оно?) стоит na краю, придурок в мешке с мусором...
Какая-то альтернативная вселенная)
два вопроса к женщине с сырниками:
1 нахрена доставать мёд до того, как приготовила сырники?
2 зачем торопиться, если мужик спит до обеда?