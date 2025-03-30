10+ вопросов из «Что? Где? Когда?», которые могут сломать мозг
Вот уже полвека на экраны выходит любимая многим интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?». Иногда знатоки промахиваются и дают неверные ответы, но от этого игра становится более захватывающей.
1.
Вопрос: Закончите афоризм: «Когда муж и жена не хотят слышать друг друга, их...».
Инна Семенова: «... их не заткнуть. Их не заставить замолчать».
Правильный ответ: «... их будут слышать соседи».
2.
Вопрос: Что, по мнению Декарта, занимает пограничное положение между духовным и телесным, ибо это — удовольствие не отрицающее страдание?
Борис Бурда: Декарт считал таковым любовь, ибо любовь — это конечно удовольствие, но нет любви без страданий.
Правильный ответ: Удовольствие и страдание одновременно. По мнению Декарта, пограничное положение между духовным и телесным занимает щекотка.
3.
Вопрос: Закончите китайскую поговорку: «Когда вы заставляете человека ждать вас, вы даёте ему время вспомнить все...».
Борис Белозеров: «...плохие вещи, которые он знает о вас».
Правильный ответ: «...ваши недостатки».
4.
Вопрос: Она расскажет вам о любви ценой собственной жизни.
Сергей Царьков: Бабочка, летящая к огню
Правильный ответ: Ромашка
5.
Вопрос: Один шведский ученый вспоминал: «Мне было всего 4 года, когда я впервые увидел это. Для мамы это был великий день. Даже бабушку пригласили посмотреть. Мама объяснила мне, в чем магия. Теперь у нее появилось время читать мне вслух». Что же впервые увидел учёный в начале 50-х годов прошлого века?
Андрей Островский: Это была микроволновая печь. Таким образом, у мамы освободилось больше времени, которое она раньше тратила на приготовление еды.
Конечно, это стиральная машина. Микроволновая печь не готовит еду вместо тебя. Сразу видно, как Андрей Островский разбирается в бытовых вопросах.
Правильный ответ: У мамы стало больше свободного времени, чтобы читать сыну книги. В доме появилась стиральная машина.
6.
Вопрос: В 1898 году датский изобретатель получил патент на одно изобретение. Конечно, формально, он это не изобретал, но изменения в конструкцию одного известного изобретения внёс. Эту придумку в шутку прозвали «ловушка для женихов». О чем речь?
Михаил Скипский: В нашем сознании ловушка похожа на клетку, а на клетку, если снять ткань, похожа юбка типа кринолин. Он внес какие-то усовершенствования в кринолин.
Когда вижу Скипского, в голове автоматически начинает играть песня "Восьмиклассница" (
Правильный ответ: Смотрите, какая фраза: «Конечно, формально он это не изобретал». Есть же такое выражение «изобрести велосипед». «Ловушкой для женихов» называли велосипед тандем. Прокатился — обязан жениться. А звали изобретателя Микаэль Педерсен.
7.
Вопрос: Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли. Во-первых, на обуви. Во-вторых, на матрасе. А в-третьих, на предметах, один из которых находится у нас за кулисами. Что там?
Александра Золотова: За кулисами книга. И англичане говорят, о том, что «не экономить то, что отделяет от земли» не в физическом смысле, а в метафорическом.
Правильный ответ: Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли: на обуви, на матрасе и на колесе, на автомобильных шинах.
8.
Вопрос: Почему при осмотре кошки ветеринары часто прибегают к такому приему — включить в своем кабинете кран с водой?
Андрей Супранович: Самое главное при осмотре кошки — чтобы она не дергалась и не убегала. Кошка выпустит когти и будет держаться за то место, куда ее посадили.
Правильный ответ: Обычно кошка прекращает мурлыкать, если видит и слышит текущую из крана воду, это позволяет прослушивать ее сердце и легкие.
9.
Вопрос: Китайцы считают, что это похоже на хвост золотой рыбки. Чем больше и пышнее этот хвост, тем добрее и радушнее человек. Что они называют «хвостом золотой рыбки»?
Эльман Талыбов: Усы.
Правильный ответ: Морщинки в уголках глаз.
10.
Вопрос: Внимание, черный ящик! Логическая задача Пола Слоуна. Один предприниматель пришёл к выводу, если бы люди среднего и старшего возраста не скрывали бы правды, то он сумел ежегодно продавать намного больше изделий. В чёрном ящике находится то, чем торговал этот предприниматель. Что там?
Владимир Степанов: Этот человек продавал очки. В среднем и старшем возрасте зрение начинает падать, но они пытаются скрывать, что уже немножечко зрение у них упало. Поэтому очки они носят реже, чем было бы будь они искренни.
Правильный ответ: Если бы люди среднего и старшего возраста не скрывали правду о возрасте, то ставили бы на торт больше свечей.
11.
Вопрос: Закончите афоризм Фриденсрайха Хундертвассера: «У человека 3 кожи: первая дана ему от рождения, вторая — его одежда, а третья...»?
Владимир Улахович: «... его репутация»
Правильный ответ: «... фасад его дома».
12.
Вопрос: Назовите профессию людей, предлагающих своим клиентам носить очки с синими стеклами?
Елена Александрова: Психоаналитики
Правильный ответ: Диетологи.
13.
Вопрос: «Умной женщине они служат для оценки мужчин, а глупой — для самооценки». О чем идет речь?
Юрий Филиппов: Сплетни
Правильный ответ: Комплименты
Иногда мы попадаем в такие ситуации, что по ним легко можно было бы нарисовать комиксы. Это делает художник Слава Зиновьев. В некоторых его комиксах можно узнать и себя.
Комментарии
К сожалению, Что Где Когда умерло из-за беспринципности и трусости его руководства. Почти все лучшие игроки ушли, остались только несколько реликтов типа Друзя и куча бездарных ноунеймов.