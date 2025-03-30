10+ вопросов из «Что? Где? Когда?», которые могут сломать мозг

Вопрос: Что, по мнению Декарта, занимает пограничное положение между духовным и телесным, ибо это — удовольствие не отрицающее страдание?

Борис Бурда: Декарт считал таковым любовь, ибо любовь — это конечно удовольствие, но нет любви без страданий.