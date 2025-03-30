10+ вопросов из «Что? Где? Когда?», которые могут сломать мозг

Культура
14 минут назад

Вот уже полвека на экраны выходит любимая многим интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?». Иногда знатоки промахиваются и дают неверные ответы, но от этого игра становится более захватывающей.

1.

Вопрос: Закончите афоризм: «Когда муж и жена не хотят слышать друг друга, их...».

Инна Семенова: «... их не заткнуть. Их не заставить замолчать».

Правильный ответ: «... их будут слышать соседи».

2.

Вопрос: Что, по мнению Декарта, занимает пограничное положение между духовным и телесным, ибо это — удовольствие не отрицающее страдание?

Борис Бурда: Декарт считал таковым любовь, ибо любовь — это конечно удовольствие, но нет любви без страданий.

Правильный ответ: Удовольствие и страдание одновременно. По мнению Декарта, пограничное положение между духовным и телесным занимает щекотка.

3.

Вопрос: Закончите китайскую поговорку: «Когда вы заставляете человека ждать вас, вы даёте ему время вспомнить все...».

Борис Белозеров: «...плохие вещи, которые он знает о вас».

Правильный ответ: «...ваши недостатки».

4.

Вопрос: Она расскажет вам о любви ценой собственной жизни.

Сергей Царьков: Бабочка, летящая к огню

Правильный ответ: Ромашка

5.

Вопрос: Один шведский ученый вспоминал: «Мне было всего 4 года, когда я впервые увидел это. Для мамы это был великий день. Даже бабушку пригласили посмотреть. Мама объяснила мне, в чем магия. Теперь у нее появилось время читать мне вслух». Что же впервые увидел учёный в начале 50-х годов прошлого века?

Андрей Островский: Это была микроволновая печь. Таким образом, у мамы освободилось больше времени, которое она раньше тратила на приготовление еды.

Katie M.
16 часов назад

Конечно, это стиральная машина. Микроволновая печь не готовит еду вместо тебя. Сразу видно, как Андрей Островский разбирается в бытовых вопросах.

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Правильный ответ: У мамы стало больше свободного времени, чтобы читать сыну книги. В доме появилась стиральная машина.

6.

Вопрос: В 1898 году датский изобретатель получил патент на одно изобретение. Конечно, формально, он это не изобретал, но изменения в конструкцию одного известного изобретения внёс. Эту придумку в шутку прозвали «ловушка для женихов». О чем речь?

Михаил Скипский: В нашем сознании ловушка похожа на клетку, а на клетку, если снять ткань, похожа юбка типа кринолин. Он внес какие-то усовершенствования в кринолин.

Meritneith
16 часов назад

Когда вижу Скипского, в голове автоматически начинает играть песня "Восьмиклассница" (

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Правильный ответ: Смотрите, какая фраза: «Конечно, формально он это не изобретал». Есть же такое выражение «изобрести велосипед». «Ловушкой для женихов» называли велосипед тандем. Прокатился — обязан жениться. А звали изобретателя Микаэль Педерсен.

7.

Вопрос: Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли. Во-первых, на обуви. Во-вторых, на матрасе. А в-третьих, на предметах, один из которых находится у нас за кулисами. Что там?

Александра Золотова: За кулисами книга. И англичане говорят, о том, что «не экономить то, что отделяет от земли» не в физическом смысле, а в метафорическом.

Правильный ответ: Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли: на обуви, на матрасе и на колесе, на автомобильных шинах.

8.

Вопрос: Почему при осмотре кошки ветеринары часто прибегают к такому приему — включить в своем кабинете кран с водой?

Андрей Супранович: Самое главное при осмотре кошки — чтобы она не дергалась и не убегала. Кошка выпустит когти и будет держаться за то место, куда ее посадили.

Правильный ответ: Обычно кошка прекращает мурлыкать, если видит и слышит текущую из крана воду, это позволяет прослушивать ее сердце и легкие.

9.

Вопрос: Китайцы считают, что это похоже на хвост золотой рыбки. Чем больше и пышнее этот хвост, тем добрее и радушнее человек. Что они называют «хвостом золотой рыбки»?

Эльман Талыбов: Усы.

Правильный ответ: Морщинки в уголках глаз.

10.

Вопрос: Внимание, черный ящик! Логическая задача Пола Слоуна. Один предприниматель пришёл к выводу, если бы люди среднего и старшего возраста не скрывали бы правды, то он сумел ежегодно продавать намного больше изделий. В чёрном ящике находится то, чем торговал этот предприниматель. Что там?

Владимир Степанов: Этот человек продавал очки. В среднем и старшем возрасте зрение начинает падать, но они пытаются скрывать, что уже немножечко зрение у них упало. Поэтому очки они носят реже, чем было бы будь они искренни.

Правильный ответ: Если бы люди среднего и старшего возраста не скрывали правду о возрасте, то ставили бы на торт больше свечей.

11.

Вопрос: Закончите афоризм Фриденсрайха Хундертвассера: «У человека 3 кожи: первая дана ему от рождения, вторая — его одежда, а третья...»?

Владимир Улахович: «... его репутация»

Правильный ответ: «... фасад его дома».

12.

Вопрос: Назовите профессию людей, предлагающих своим клиентам носить очки с синими стеклами?

Елена Александрова: Психоаналитики

Правильный ответ: Диетологи.

13.

Вопрос: «Умной женщине они служат для оценки мужчин, а глупой — для самооценки». О чем идет речь?

Юрий Филиппов: Сплетни

Правильный ответ: Комплименты

Иногда мы попадаем в такие ситуации, что по ним легко можно было бы нарисовать комиксы. Это делает художник Слава Зиновьев. В некоторых его комиксах можно узнать и себя.

Фото на превью Что? Где? Когда? / YouTube

Комментарии

Уведомления
Meritneith
16 часов назад

К сожалению, Что Где Когда умерло из-за беспринципности и трусости его руководства. Почти все лучшие игроки ушли, остались только несколько реликтов типа Друзя и куча бездарных ноунеймов.

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