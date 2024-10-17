19 эпичных соседей, с которыми что ни день, то новая история

Если вам повезло с соседями, то порой это круче, чем найти на дороге тысячу долларов. Адекватные люди вокруг могут сделать радостнее любой день, а вот когда через стенку или в соседнем доме живут персонажи, которые чудят не по детски, то тут никакие нервы не выдержат. Героям нашей статьи приходится нелегко с их соседями, но они стараются держать себя в руках.