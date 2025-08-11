Как бы выглядели 14 культовых мультгероинь, если бы жили в другое время

Что, если бы Золушка жила в 80-х годах прошлого века, а принцесса Жасмин, например, во времена Марии-Антуанетты? Нам так захотелось увидеть, как они тогда были бы одеты и причесаны, что мы немедленно попросили нейросеть переместить героинь культовых мультфильмов в другую эпоху.