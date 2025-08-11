Как бы выглядели 14 культовых мультгероинь, если бы жили в другое время

48 минут назад

Что, если бы Золушка жила в 80-х годах прошлого века, а принцесса Жасмин, например, во времена Марии-Антуанетты? Нам так захотелось увидеть, как они тогда были бы одеты и причесаны, что мы немедленно попросили нейросеть переместить героинь культовых мультфильмов в другую эпоху.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов». 40-е и 80-е

Pantika
только что

боже, что со зверятами сделал ии? это полубелка - полузаяц?

-
-
Ответить

Золушка, «Золушка». 80-е и наше время

Леди Тремейн, «Золушка». 80-е

Ариэль, «Русалочка». Эпоха Марии-Антуанетты и 80-е

Эсмеральда, «Горбун из Нотр Дама». Древняя Греция и начало 2000-х

Аврора, «Спящая красавица». Ревущие 20-е

Алиса, «Алиса в Стране Чудес». Наше время

Белль, «Красавица и чудовище». Викторианская эпоха и 40-е

Джейн, «Тарзан». Начало 2000-х

Покахонтас, «Покахонтас». 70-е и 80-е

Анастасия, «Анастасия». Ревущие 20-е и наше время

Мэг, «Геркулес». Наше время

Круэлла де Вилль, «101 долматинец». 50-е и наше время

Принцесса Жасмин, «Аладдин». Эпоха Марии-Антуанетты и 70-е

Violeta
4 часа назад

Жасмин лучше и дальше оставаться в своём времени 😆

-
-
Ответить

А кого из героинь вы бы хотели увидеть в другой эпохе?

