Как бы выглядели 14 культовых мультгероинь, если бы жили в другое время
Культура
48 минут назад
Что, если бы Золушка жила в 80-х годах прошлого века, а принцесса Жасмин, например, во времена Марии-Антуанетты? Нам так захотелось увидеть, как они тогда были бы одеты и причесаны, что мы немедленно попросили нейросеть переместить героинь культовых мультфильмов в другую эпоху.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов». 40-е и 80-е
Золушка, «Золушка». 80-е и наше время
Леди Тремейн, «Золушка». 80-е
Ариэль, «Русалочка». Эпоха Марии-Антуанетты и 80-е
Эсмеральда, «Горбун из Нотр Дама». Древняя Греция и начало 2000-х
Аврора, «Спящая красавица». Ревущие 20-е
Алиса, «Алиса в Стране Чудес». Наше время
Белль, «Красавица и чудовище». Викторианская эпоха и 40-е
Джейн, «Тарзан». Начало 2000-х
Покахонтас, «Покахонтас». 70-е и 80-е
Анастасия, «Анастасия». Ревущие 20-е и наше время
Мэг, «Геркулес». Наше время
Круэлла де Вилль, «101 долматинец». 50-е и наше время
Принцесса Жасмин, «Аладдин». Эпоха Марии-Антуанетты и 70-е
А кого из героинь вы бы хотели увидеть в другой эпохе?
Фото на превью Snow White and the Seven Dwarfs / Walt Disney Productions
