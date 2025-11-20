17 примеров того, что дети за словом в карман не полезут
5 часов назад
«Какой скульптор, такая и скульптура» — это не философия древнего мыслителя, а высказывание современного 10-летнего ребенка. Дети часто выдают фразы на века. Пожалуй, каждому родителю не помешало бы вести дневник таких изречений. А пока мы собрали для вас несколько ярких примеров детских цитат.
- Мой 10-летний сын пришел со школы и рассказывал про мальчишку, который его задирает. Я спрашиваю: «Ты с ним говорил? Что нельзя так делать? Почему он к тебе лезет?» На что получаю ответ: «Да, мама, говорил, он ржет только» — «Ну хочешь я с его мамой поговорю?» Сын не задумываясь: «Она же из родительского комитета, сама кричит постоянно. Какой скульптор, такая и скульптура». Ну база же! © vera__kasperovich
- Гуляла вчера с младшей дочкой: я пускала пузыри, а она ловила. Подходит мальчик 9-10 лет, минут пять стоит на некоторой дистанции. Потом все-таки решился и говорит:
— Женщина, здравствуйте! Я Вас боюсь, но мне очень нужно узнать, почему Маруся (старшая дочь, 8 лет) уже четыре дня на улицу не выходит?
— Она в лагере, а почему ты меня боишься?
— Ну, мало ли... Мамы девочек иногда сильно ругают, что я с их дочками дружу!
Такая вот неожиданность. Запугали бедного пацана. © Мамдаринка / VK
- Подхожу к младшей сестре, а она грустит. Сажусь рядом, спрашиваю, мол, а что случилось такого, что она нос подвесила? Малышка мне отвечает: «Ты понимаешь, Вера, я уже взрослая! Мне аж одиннадцать! Прошли те времена, когда я могла свой возраст на пальчиках показать». © Карамель / VK
- Дочка (4 года) плакала 10 минут без остановки. Ничего не хотела, и я никак не могла ее успокоить. В один момент выдала: «Я все!» И как ни в чем не бывало пошла дальше играть. © aarrzush
- Я считала, что желание дочери выйти замуж за принца — это всего лишь детская фантазия. Однако вчера, после сказки перед сном, я решила поговорить с ней об этом более подробно: «Что ты будешь делать с этим принцем? Зачем он тебе?» Не задумываясь, она ответила: «Он будет дарить мне подарки, приносить сладости, а я буду править!» © Мамдаринка / VK
- Недавно дочка выдала: «Папа, мне кажется, ты прав... Ух, ненавижу признавать, когда ты прав». Кажется, эта настройка есть у девочек с рождения. © alex_makes_robots
- Моей дочери едва исполнилось три года. Она готовилась ко сну. Я принес подгузник и сказал ей надеть его, она отказалась. Я объяснил, что это необходимо, но она была непреклонна в своем нежелании. Мы немного поспорили, и в итоге она выбежала из комнаты, остановилась у двери, развернулась, уперев руки в бока, вызывающе выпятила подбородок в мою сторону и заявила: «Это моя жизнь!» © Larry_Mudd / Reddit
- В этом году дочь пошла «первый раз в первый класс». Чаще всего муж провожал ее к школе, но на этой неделе это начала делать я. Идем с дочкой, болтаем, а я говорю, мол, запоминай путь, смотри по сторонам, учись переходить дорогу. Она спрашивает меня: «А зачем мне это?» Я отвечаю: «Ну ты же сейчас со мной ходишь, может до класса третьего мы тебя будем провожать в школу, а дальше сама ходить будешь. Не будем же мы с папой за ручку тебя водить 11 лет». Тут дочь останавливается, делает большие глаза, поднимает брови и спрашивает: «Сколько мне еще ходить туда нужно будет? 11 лет?» © Палата № 6 / VK
- Сын каждый день осыпает меня комплиментами. Обычно что-то бытовое: «Мама, ты лучше всех делаешь бутерброды». «Мама, ты так классно гладишь мне штанишки». Я уже привыкла, что мои суперспособности ограничиваются бытом. Но сегодня он выдал нечто новое. Говорит с гордостью: «Мам, ты лучше всех убираешь мне козявки!» Как говориться, а чего добились вы? © Мамдаринка / VK
- Сегодня утром мой 9-летний сын, стоя возле зеркала, поправляя прическу и улыбаясь, выдал:
— Мама, у меня есть суперспособность!
«Опа! — в надежде думаю я, — может, он может есть печенье и не сорить?»
— Я влюбляю в себя девочек!
— А как ты это понял?
— Так они сами мне об этом говорят.
Ну другие они, дети наши. Когда мне в школе нравился мальчик, это была тайна за семью печатями, которую я бы не выдала никогда. © ivannovanatta
- Утро добрым не бывает. Мой пятилетний сын неохотно поднимается с кровати и говорит: «Сегодня я не пойду в детский сад, мне плохо». Я спрашиваю: «Что случилось? Что-то болит?» Сын отвечает: «У меня давление поднялось!» Надевает пижаму с мишками и разводит руками: «А что ты хотела? Мне ведь уже аж пять лет!» © Мамдаринка / VK
- Сижу на кухне за ноутбуком, смотрю сериал. Тут просыпается моя трехлетняя дочь, заходит ко мне сонная и внезапно спрашивает: «Мам, а почему ты меня никуда не отдаешь?» Я с улыбкой говорю: «Настенька, а куда я тебя должна отдать?» Малышня на полном серьезе отвечает: «Ну, мам. Либо на танцы, либо замуж!» © Мамдаринка / VK
- Дочка: «Мы можем съесть мороженое на ужин?» Я: «Мы можем съесть мороженое после ужина». Дочь: «Ужин испортит мне аппетит». © XplodingUnicorn / X
- Уже год я в разводе. С детьми мы много общаемся и много времени проводим вместе. И я очень стараюсь прокачивать самооценку дочери, которой 4 года. А сегодня она мне выдала это: «Пап, сегодня в саду у меня так болели уши! Потому что все кричали, какая я красивая. Я так устала от них! Я же знаю, что я красивая. Зачем они мне это говорили?» © yadadya
А потом эта красивая вырастает и сильно удивляется, что никто вокруг нее не пляшет с бубном)
-
-
- Сидим с трехлетним сыном в очереди в поликлинике. Рядом мама с ребенком постарше. Она достает пакет с конфетами, дает своему горсть, а мой только глазки таращит. Женщина улыбается, берет последнюю конфету и протягивает ему. Я шепчу: «Что нужно сказать тете?» Сын смотрит на конфету, потом на нее и выдает: «Можно было и больше дать». Я чуть со стыда не сгорела. © Мамдаринка / VK
- Работаю в детском саду воспитателем. Обычный день, дети на завтраке уже заканчивают уплетать кашу, и тут вижу, что одна девочка сидит с серьезным видом, даже не притронувшись к еде. Спрашиваю: «Сонечка, почему ты не кушаешь?» А она показывает мне на свои губы и говорит: «Вы что, не видите, у меня губы вообще-то накрашены». Давно так не смеялась. © Карамель / VK
- У всех приходит тот момент, когда ребенок начинает спрашивать, откуда берутся дети. Вот и у меня дочка в пять лет как-то поинтересовалась. Я решила обойтись без лишних подробностей и сказала, что детей находят в капусте. Думала, прокатит. Но она на меня так смотрит и говорит: «Мам, а почему всех детей в садике рожали, а меня в капусте нашли? Ты что, не могла как все нормально родить?» © Мамдаринка / VK
А какая гениальная фраза вашего ребенка может продлить этот цитатник? А может вы и сами в детстве выдавали простые истины? Ждем ваших комментариев с нетерпением!
Фото на превью freepik / Freepik
Рассказывали, моя 2-3-летняя сестра однажды спросила:
- Мама, а почему ты не берёшь меня с собой в замуж?
-
-
