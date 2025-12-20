20 примеров того, как питомцы воспитали своих хозяев, а те даже не заметили подвоха
1 час назад
Любому домашнему питомцу нужно внимание и воспитание. Чтобы котики не ходили мимо лотка, а собаки просились на улицу, когда им нужно. Некоторые хозяева учат животных разным командам и умиляют потом всех гостей разными: «Дай лапу!» или «Сидеть!». Но, кажется, питомцы со своими людьми делают то же самое. Они тоже воспитывают и дрессируют хозяев так, что аж смешно становится, что мы на это ведемся.
- Я съехал от родителей и подумывал завести себе питомца. Друг убедил меня взять кота из приюта, дескать, они самостоятельные, внимания не просят. Ага, как бы не так! Просят, просто по-другому. В итоге я сдался, взял кота. Он был старым и спокойным. Ухаживая за ним, я заметил, что сам замедляюсь, прекращаю вечный бег куда-то. © snustynanging / Reddit
- У меня лучшая на свете кошка, такая умная и ласковая. И недавно была такая ситуация. Я сижу, рядом кошка. И тут она поднимает лапу, медленно, почти нерешительно подносит ее к моему лицу и начинает легонько гладить меня по носу и щекам. Я сразу была в шоке, а потом поняла. Она гладит меня также, как я глажу ее по мордочке! Она делает это так аккуратно, что я не чувствую ни когтей, ни подушечек, только шерсть. Погладила и смотрит на меня, ждет ответа. © yohox / Reddit
- Со мной живет офигенная такса, я назвал ее Сосисочка. Она очень умная, милая и просто обожает заниматься какими-то странными делами! Например, закутываться в одеяло, как будто она какая-то сосиска в тесте, или спать между подушек, как между булочек. Еще она любит есть помидоры, просто обожает жмякать их, а потом слизывать все с миски. И Сосисочка любит солнце. Прямо насильно тащит меня гулять, если на улице прекрасная погода. Может часами лежать на солнце, качаться в траве, спать на свежем воздухе. Только сейчас понимаю, что она у меня словно какой-то хот-дог. Такса... Сосисочка... В общем, как корабль назовешь, так он и поплывет. © Палата № 6 / VK
- Съехались с парнем. Его кошка меня невзлюбила. Но я перепробовала разные ништяки и она растаяла — дала себя погладить. Как-то захожу домой, уже поздно, и слышу истеричное «мяу», а кошки нет. Мы обыскали все углы, и тут парень как заржет. Эта царица таким поведением выказывала свое недовольство тем, что я поздно вернулась. Парень, отсмеявшись, объяснил: «Я только что додумался! Ты то думаешь, что она только привыкла к тебе. А пушистая-то тебя за свою считает. Мне она на второй год начала такое отчебучивать. Я аж перестал допоздна гулять, все торопился домой».
- У нас есть супер милая, но невероятно громкая кошка. Она постоянно мяукает во все горло, почти разрывая нам барабанные перепонки. Она делает это по всем возможным причинам: еда, угощения, на улице, во время игр и так далее. В ветеринарке нам сообщили, что она просто от природы разговорчивая. Из-за того, что от нее много шума, то мы часто говорим «Молчи», «Молчи, киса». Но мы и подумать не могли, что она решит, что это ее имя! Теперь, если мы хотим позвать ее, то нужно говорить: «Кс-кс-кс, молчи». © Палата № 6 / VK
- У меня всю жизнь были собаки, сейчас хаски. Много времени требует, часовые прогулки, воспитание, у друзей собаки, еще езжу в приют помогать песикам. В общем, так привыкла к собакам, что сидя вечером рядом с моим мужчиной, начала его невольно почесывать за ушком. Обиделся. © Подслушано / Ideer
- Целый день мой собакен выносил мне мозг. Скулил, лаял, бесился, бегая по квартире и воруя подушки с дивана. Я на него под вечер накричала, не выдержала. И потом сижу, понимаю, что он еще молодой, играть хочет, хочет веселья и суеты. Чувствую себя виноватой. Смотрю на него, а он лежит спокойно, смотрит из-под лба на меня. Тоже чувствует вину. Пошла в ванную на полчаса, выхожу и вижу, что его ужин не тронут. Ребрышки лежат так, как я их положила ему. Он берет их, несет ко мне. Я пью чай, посматриваю на него. Песель не отступает, уже прям в руки мне сует эти ребрышки. И только после моих слов «я не обижаюсь на тебя, ешь» — он взял и поужинал. Ночью он уже спал возле меня в кровати, нежно посапывая. Разве это не любовь? © Палата № 6 / VK
- У моей знакомой была кошка ориентальной породы. Такая лопоухая, мега контактная. Спала исключительно в обнимку с хозяйкой, в 5 утра обязательно будила, чтобы ее покормили. Я тогда думала: ну как это так жить, сплошное нарушение личных границ! А потом у меня появился Лаврентий. Он ни дня не спал на лежанке, всегда со мной. В 6.30 он начинает мурлыкать и тереться возле моего лица, а если я не просыпаюсь — начинает кусать за нос. И что я? Да ничего, какие уж тут личные границы, это ж моя корзиночка. © ambulannce
- Мама моего парня не может выйти из дома и оставить свою собаку одну: та лает без остановки все шесть или семь часов. И что делает мама? Ничего! Принимает условия собаки! Мы взяли собаку к себе, чтобы мама отдохнула. И всю ночь я пыталась заснуть с ватой в ушах! Все потому что собака не привыкла спать одна, поэтому сидела под дверью и сопела в щелочку. Да так сильно, что моя вата не помогала! В 4 утра я смотрела в потолок со слезами на глазах и пыталась понять, кто в этой ситуации глупее: собака, мама или я? © Подслушано / Ideer
- Моя кошка с причудами. Одна из них — если я иду в ванную перед сном, но не сообщаю ей об этом, начинается концерт на весь дом. Она носится по коридору, жалобно мяукает, будто меня украли. Причем просто открыть дверь и позвать ее недостаточно. Нужно обязательно выйти, встретиться с ней взглядом и официально объявить «Я в ванную, не паникуй». После этого она успокаивается и гордо уходит на свой диван, как будто ничего не случилось. Зачем ей этот ритуал — загадка. © Палата № 6 / VK
- Я живу за городом, собака бегает повсюду. И она очень любит выбираться за территорию поплавать. А я сразу начинаю паниковать, раз не знаю где она. Поэтому когда она возвращается, то знает, что сделала то, что нельзя. Так вот, я как-то раз заметила, что она выходит из пруда, поддерживая одну лапку. Я сразу кинулась к ней, смотреть, пострадала ли она. Естественно, совсем не злилась. Собака это заметила и дальше произошло чудо. Лапка не болит, она снова бегает повсюду и все замечательно. Теперь она этот трюк регулярно проворачивает. © Unknown author / Reddit
- Являюсь счастливой хозяйкой золотистого ретривера. На втором году жизни мой пес освоил прием для ускорения утреннего подъема хозяйки: приносит тапочки в постель. Сначала ненавязчиво кладет их на подушку, потом подталкивает ближе к лицу, но если уж совсем не помогает, то берет тапок в зубы и начинает бить по голове. Такой вот 3D-будильник! © Подслушано / Ideer
- На вас когда-то обижался кот?! Мой ходит уже третий день надутый, не мяукает, не встречает с работы. А когда я захожу в комнату где он лежит, он демонстративно встает и уходит в другую комнату. Сегодня решила приколоться над ним. Ходила минут 10 за ним в каждую комнату в которую он сбегал от меня. В итоге он психанул и залез в шкаф. © Палата № 6 / VK
- Положила свою пижамную кофточку на стол и забыла убрать. Теперь моя кошка спит на ней 24/7, не отходит ни на шаг. Оставила для этой крошки, пусть спит раз нравится. Но мне стало интересно, с чем это связано? Почему она к ней так прилипла? © emmochka_sunny
Третий день странное поведение у котика и вы до сих пор не у врача??коты не могут долго обижаться, у него явно что-то болит
- Вечером возвращаюсь домой, захожу в подъезд, а на ступеньках сидит дедушка с пачкой кошачьего корма. Спрашиваю: «Все в порядке? Вы к кому?». Дед отвечает «Да я одного местного кота тут жду, мы с ним иногда гуляем, я его подкармливаю». Думаю ну ладно, бывает и такое. Открываю дверь своей квартиры и мой кот как рванет под ногами к этому деду. Старичок сразу его на руки, обнимает, кот трется об него. Я вообще в шоке стою, он даже со мной себя так не ведет никогда... Стою и думаю: «Мой кот завел себе деда!» © Палата № 6 / VK
- Ребята, я в шоке, меня сегодня заколдовала кошка на улице, спустя 5 часов я за ней вернулась. Смотрю, а она еще и беременна, я срываюсь в ветклинику. Там мне говорят, что через месяцок жду еще пару котят. Короче, везу я ее домой и тут осознаю, что я вообще-то аллергик. Но у нас с этой кошкой такой контакт произошел, что я не могла ее оставить. И где мой мозг? © ulzhan.co
- У каждой собаки есть свой способ показать, что ее нужно выпустить на улицу. Моя просто подходила, один раз лаяла и я сразу все понимал. Как-то раз мы с семьей смотрели фильм, зашла собака и залаяла. Я пошел открывать ей дверь, оборачиваюсь и вижу, как эта негодяйка заняла место, где я сидел! Она просто заставила меня встать. © DrCrucible / Reddit
- Моя собака — самый искусный манипулятор. Ее порода не отличается ласковостью, лишь демонстрирует напускное равнодушие, прямо как кошка. Но она даже из моего строгого отца-богатыря сумела сделать себе личного раба. Стоит ей подойти и посмотреть своими «печальными» глазками, так папа готов поднести к ее лапам все косточки мира, лишь бы она продолжала одаривать его своим вниманием. Ржу с этого сильно, ведь он единственный был против появления собаки в доме. Жаль, что у нас такая тактика на папе не работает. © Подслушано / Ideer
- Моя кошка будит меня в 3 ночи чтобы я убрала за нею лоток. Именно в такие моменты я лучше всего ощущаю, что значит быть родителем. Без доли раздражения ты просто идешь делать то, что нужно твоему пушистику. © implamadeala
- Выгуливала собаку и тут мне вдруг резко поплохело. Доковыляла до какого-то лежака, легла и чувствую, что вот-вот сознание потеряю. И сразу паника — собака у меня живчик, везде нужно побегать. Сейчас убежит, я не удержу и все. Но нет, пока я лежала и приходила в себя минут 20, песель спокойно сидел рядом, периодически мордой поддевал мою руку, чтобы проверить, что я жива. Зато на всех последующих прогулках если мы видели, что кто-то лежит на скамейках, даже если я видела, что человек просто отдыхает с книжкой, собака отказывалась идти дальше, пока не подойдет и не проверит, что с человеком все в порядке. Я сразу сопротивлялась, неловко было людей беспокоить. А потом сдалась. Подходим, объясняем ситуацию, удостоверяемся, что все в порядке и идем дальше гулять.
Как вам такая человеческая дрессировка? А чему вас научили ваши пушистые?
