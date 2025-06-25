14 комиксов о каникулах на море, от которых так и веет ароматом спелой черешни

Каждый год мы с нетерпением ждали лета. Ведь мы, дети, грезили о солнце и море, а взрослые ожидали, что в это время все проблемы останутся где-то далеко позади.

Вся семья в сборе. Пожалуй, многие из нас в детстве мечтали о том, чтобы так было всегда

Съесть кукурузу или продолжить собирать ракушки? Сложный выбор нашего детства

Тогда нас не могли вытащить из моря, ну а сейчас детей на берегу крепко держат смартфоны

Строить с папой замки из песка было бесценно, но осознали мы это, уже будучи взрослыми

На море аппетит всегда разыгрывался намного быстрее

Сметанка была лучшим средством против солнечных ожогов. А как она приятно охлаждала!

Алина 2 часа назад А как она воняла нa горячей коже🥵 - - Ответить

Спасались от жары как могли

Что могло быть лучше, чем есть сладкую горячую кукурузку на берегу моря? Сейчас у детей есть занятия поважнее

Мы не хотели возвращаться в цивилизацию после того, как пожили денек-другой на природе

Pantika 1 час назад а я фанат походов, палаток и прочего :) эх.... в детстве с родителями постоянно в походы в крымские горы ходили, красота! А море у меня было возле дома, мы, когда были подростками, с кучей соседских детей брали большую палатку и шли в самый дальний угол берега, где люди не купаются и ставили там палатку с ночевкой. драли мидии и жарили их н_а костре прямо н_а берегу. круто было. - - Ответить

Когда нам говорили, чтобы далеко не заплывали, но так хотелось это сделать

Тогда мы сами себе устраивали водные развлечения, ну а теперь все придумано за детей

Собрать ракушки и увезти их домой — обязательный пункт нашей детской курортной программы

Сидеть на плечах у папы и думать о том, что ты сам очень далеко заплыл

В детстве нам казалось, что прогулка на катамаране — это самое экстремальное, что только может быть