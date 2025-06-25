14 комиксов о каникулах на море, от которых так и веет ароматом спелой черешни
Каждый год мы с нетерпением ждали лета. Ведь мы, дети, грезили о солнце и море, а взрослые ожидали, что в это время все проблемы останутся где-то далеко позади.
Вся семья в сборе. Пожалуй, многие из нас в детстве мечтали о том, чтобы так было всегда
Съесть кукурузу или продолжить собирать ракушки? Сложный выбор нашего детства
Тогда нас не могли вытащить из моря, ну а сейчас детей на берегу крепко держат смартфоны
Строить с папой замки из песка было бесценно, но осознали мы это, уже будучи взрослыми
На море аппетит всегда разыгрывался намного быстрее
Сметанка была лучшим средством против солнечных ожогов. А как она приятно охлаждала!
Спасались от жары как могли
Что могло быть лучше, чем есть сладкую горячую кукурузку на берегу моря? Сейчас у детей есть занятия поважнее
Мы не хотели возвращаться в цивилизацию после того, как пожили денек-другой на природе
а я фанат походов, палаток и прочего :) эх.... в детстве с родителями постоянно в походы в крымские горы ходили, красота! А море у меня было возле дома, мы, когда были подростками, с кучей соседских детей брали большую палатку и шли в самый дальний угол берега, где люди не купаются и ставили там палатку с ночевкой. драли мидии и жарили их н_а костре прямо н_а берегу. круто было.
Когда нам говорили, чтобы далеко не заплывали, но так хотелось это сделать
Тогда мы сами себе устраивали водные развлечения, ну а теперь все придумано за детей
Собрать ракушки и увезти их домой — обязательный пункт нашей детской курортной программы
Сидеть на плечах у папы и думать о том, что ты сам очень далеко заплыл
В детстве нам казалось, что прогулка на катамаране — это самое экстремальное, что только может быть
Комментарии
Спелая черешня не издает ароматов - если она, конечно, не подпортилась)
Отдых в палатках - нет, спасибо, это не отдых)))
Езжу к морю с мая по октябрь примерно через день, постоянно вижу купающихся детей, а не сидящих в смартфонах. Не нагнетайте. Мой собственный ребенок ещё мал для смартфона, но из моря его не вытащить, и я не думаю, что это как-то поменяется.
А мне понравилось... Вспомнилось детство. Всю жизнь живу у моря, а хочется в лес... Море люблю только зимнее- со штормом и серыми низкими тучами... Прям как буревестник у Горького...